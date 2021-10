J-100 avant Beijing 2022 : 100 infos insolites sur les Jeux Olympiques d'hiver - 1re partie

1. Les Jeux Olympiques d'hiver d'Innsbruck 1964 ont été menacés par un manque de neige jusqu'à ce que l'armée autrichienne en livre 38 000 mètres cube.

2. Anders Haugen est l'athlète le plus âgé à avoir reçu une médaille aux Jeux Olympiques d'hiver. Il a participé à l'épreuve de saut à ski en 1924 mais il n'a reçu sa récompense que 50 ans plus tard à cause d'une erreur dans les scores.

3. Le curling tient son nom du bruit que fait la pierre en granit sur la glace.

4. Pour participer aux épreuves de ski alpin à PyeongChang 2018, Mikaela Shiffrin a apporté 35 paires de ski.

5. La mascotte officielle des Jeux Olympiques d'hiver d'Innsbruck 1976 s'appelait Schneemann, ce qui veut dire bonhomme de neige en allemand.

6. La première médaille d'or de l'histoire de la République populaire de Chine aux Jeux Olympiques d'hiver a été remportée par Yang Yang. La short-trackeuse s'est imposée sur 500 m à Salt Lake City 2002.

7. Debra Thomas a été la première athlète de couleur à remporter une médaille aux Jeux Olympiques d'hiver. Elle a pris le bronze en patinage artistique à Calgary 1988.

8. Un seul pays a remporté au moins une médaille à chaque édition des Jeux Olympiques d'hiver : les États-Unis.

9. La hockeyeuse américaine Jocelyne Lamoureux-Davidson a inscrit le doublé le plus rapide de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. Dans un match du tour préliminaire contre l'équipe du ROC à PyeongChang 2018, elle a marqué deux fois en six secondes.

10. Le nom de la flamme olympique de Beijing 2022 est « Flying » (Fei Yang).

11. Fondateur du mouvement olympique, Pierre de Coubertin, est décédé en 1937 et a été enterré à Lausanne. À Olympie, une stèle lui est dédiée où repose son coeur. C'était sa volonté.

12. En Grande-Bretagne, plus de 24 millions de téléspectateurs ont regardé le programme réalisé par les patineurs britanniques Jayne Torvill et Christopher Dean sur le Bolero de Ravel aux Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo 1984.

13. En 1936, le Finlandais Kalle Jalkanen a remporté le relais en ski de fond malgré la perte de son dentier qu'il a eu besoin de ramasser dans la neige.

14. À Beijing 2022, pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, la piste de skeleton aura un virage à 180 degrés.

15. Jusqu'en 1992, les Jeux Olympiques d'hiver se tenaient la même année que les Jeux Olympiques d'été.

16. À ce jour, seulement 12 pays ont participé à toutes les éditions des Jeux Olympiques d'hiver : l'Autriche, le Canada, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, la Norvège, la Pologne, la Suède, la Suisse et les États-Unis.

17. Les Jeux Olympiques d'hiver n'ont jamais été organisés dans l'hémisphère sud.

18. Cinq sites des Jeux Olympiques de Beijing 2008 sont réutilisés pour Beijing 2022.

19. Le tremplin du Big Air de Shougang, un site construit pour Beijing 2022, fait 60 mètres de haut et 164 mètres de long.

20. En devenant championne olympique de halfpipe aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, Chloe Kim est devenue la plus jeune snowboardeuse à remporter une médaille d'or aux JO.

21. En hockey sur glace, le palet est fabriqué en caoutchouc vulcanisé et doit être gelé avant les matchs pour réduire la friction.

22. À PyeongChang 2018, Ester Ledecka est devenue la première athlète à remporter deux titres olympiques dans deux sports différents dans une même édition des Jeux Olympiques : ski alpin et snowboard.

23. Le logo de Beijing 2022 est inspiré par le caractère chinois signifiant « hiver ».

24. À PyeongChang 2018, l'Équateur, l'Érythrée, le Kosovo, la Malaisie, le Nigeria et Singapour ont participé aux Jeux Olympiques d'hiver pour la première fois.

25. Le premier club de bobsleigh a été fondé en 1897 dans la ville suisse de Saint Moritz.

26. « Ski » est un mot norvégien dérivé du norrois (ancienne langue scandinave) qui désigne un long morceau de bois

27. La pierre utilisée en curling est fait d'un granit rare et dense qui est originaire d'Ailsa Craig en Écosse

28. Triple médaillé olympique, le Finlandais Heikki Hasu a arrêté le ski de fond en 1953. Il n'avait que 27 ans mais il a laissé le sport pour travailler dans sa ferme.

29. Le mot « hockey » vient de l'ancien français « hoquet » qui veut dire bâton.

30. En ski de fond, la Finlandaise Mirja Hietamies a gagné l'argent sur 10 kilomètres à Oslo 1952 et l'or en relais à Cortina d'Ampezzo 1956. Ensuite, elle a pris sa retraite pour devenir conductrice de bus.

31. Star du saut à ski, le Britannique Michael « Eddie the Eagle » Edwards a participé au relais de la flamme olympique des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver 2010.

32. Au total, 258 athlètes de 16 pays ont participé aux premiers Jeux Olympiques d'hiver de l'histoire à Chamonix 1924. À PyeongChang 2018, 92 nations étaient représentées par un total de 2 925 athlètes.

33. Pita Taufatofua, plus connu sous le nom du « Tongien torse nu », est devenu le deuxième athlète originaire des îles du Pacifique à participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Il s'était qualifié aux JO de PyeongChang 2018 en ski de fond. Il a aussi participé aux Jeux Olympiques d'été à deux reprises : Rio 2016 et Tokyo 2020.

Pita Taufatofua

Pour continuer de célébrer Beijing 2022 qui approche à grands pas, notre série sur les 100 infos insolites à connaître sur les Jeux Olympiques d'hiver va se poursuivre. Dès le 27 octobre, découvrez la deuxième partie, puis la troisième à partir du 28 octobre.