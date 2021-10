J-100 avant Beijing 2022 : les athlètes qui ont réussi à 100 % aux Jeux Olympiques d’hiver

Caroline Ouellette a remporté 100 % de ses matchs

Si vous voulez dresser une liste des sportif qui ont réussi leurs JO d’hiver à 100 %, il est impossible de passer à côté de la Canadienne Caroline Ouellette ! La hockeyeuse a remporté quatre (oui quatre) médaille d’or olympique (à Salt Lake City 2002, Turin 2006, Vancouver 2010 et Sotchi 2014), et n’a perdu aucun match de toute sa carrière olympique.

Replongeons dans le passé.

Lors de ses quatre Jeux Olympiques, douze matchs de groupe, quatre demi-finales et quatre finales, Ouellette n’a fait que gagner. Après Sotchi 2014, elle est devenue la toute première sportive à avoir participé à quatre Jeux Olympiques et avoir remporté l’or à chaque fois.

La super-héroïne du hockey sur glace a raccroché les patins après Sotchi 2014 avec à son compteur les troisièmes meilleures statistiques nationales avec un total de 234 points marqués. Aujourd’hui, elle est considérée comme une légende olympique qu’il sera difficile d’égaler.

La déclaration de Ouellette :

« Quel privilège de jouer pour l’équipe du Canada. J’ai chéri chaque moments et aimé chaque minute passée dans cette équipe. Avoir été dans l’équipe canadienne m’a appris l’importance d’un esprit d’équipe exceptionnel, l’envie d’être toujours meilleure et la capacité d’être performante même sous pression. » - Hockey Canada.

Caroline Oulette Photo de 2010 Getty Images

Eric Heiden a remporté 100 % des médailles de patinage de vitesse en 1980

Si vous recherchez le carton plein des cartons pleins, il faut vous tourner vers l’incroyable performance d’Eric Heiden aux Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid 1980. Non content d’avoir remporté l’or dans une course, l’Américain a poussé l’exploit encore plus loin et gagné cinq courses différentes, du 500 m sprint au 10 000 m.

En plus d’être monté sur la plus haute marche du podium de ces cinq courses, il a aussi établi un nouveau record olympique dans chacune d’entre elles et battu le record du monde de 10 000 m de 6,2 secondes !

Même un déséquilibre qui aurait pu le faire tomber en finale du 1 500 m ne l’a pas empêché de revenir et de s’imposer de 0,37 secondes.

Heiden est le seul sportif a avoir remporté cinq médailles d’or durant la même édition olympique des Jeux d’hiver. Le patineur s’est ensuite tourné vers le cyclisme sur route, participant au Tour de France 1986. Aujourd’hui, il travaille en tant que chirurgien orthopédique après avoir fait ses études de médecine à Stanford.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas tout faire ?

La déclaration de Heiden :

« Si vous voulez réussir, que ce soit pour être champion dans le sport, dans votre travail ou dans un loisir, vous devez travailler dur. Et ces choses qui demandent le plus de travail sont celles qui vous récompensent le plus. » - speakers.com

Torvill et Dean et leur 100 % sur le Bolero de Ravel

Les Britanniques Jayne Torvill et Christopher Dean sont rentrés dans l’histoire des Jeux Olympiques en 1984 à Sarajevo avec leur splendide performance de danse sur glace sur le Bolero du compositeur Maurice Ravel.

Après un programme rempli de pirouettes, de sauts et de volutes de tissus violets, le duo a été récompensé par la plus haute note jamais délivrée pour une seule et même performance en patinage artistique, avec notamment douze notes parfaites de six points et six notes de 5.9 points avec une note unanime de six pour la note artistique.

Torvill et Dean sont passés professionnels après leur passage à Sarajevo mais ont tout de même participé à une autre édition olympique, à Lillehammer en 1994, où ils ont décroché la médaille de bronze. Mais rien ne sera jamais aussi mémorable que leur danse envoutante sur le Bolero.

Les déclarations de Dean et Torvill :

« C’était un volcan en éruption et nous devions monter à son sommet avant de devenir éternels. » Christopher Dean, The Guardian.

« La foule a commencé à faire du bruit. Puis les acclamations ont été encore plus fortes. Cela n'a pas arrêté de monter. Je me sentais mal pour ceux qui passaient après nous. » - Jayne Torvill, The Guardian.

Ester Ledecka à 100 % dans deux sports différents

Remporter deux médailles d’or lors d’une seule et même édition olympique ? C’est impressionnant. Mais remporter deux médailles d’or dans deux sports différents ? C’est à 100 % exceptionnel.

La Tchèque Ester Ledecka est arrivée aux Jeux de PyeongChang 2018 avec le statut de favorite en snowboard slalom parallèle. Mais elle a d’abord participé à la compétition de ski alpin en super-G où, clairement, elle était une outsider.

Face à de nombreux sportifs spécialistes de la vitesse, Ledecka, dont le meilleur classement en Coupe du monde était alors 19e, a réussi l’impossible en battant la championne olympique de Sotchi, l’Autrichienne Anna Veith de 0,01 seconde pour s’adjuger l’or olympique.

Son visage ce jour-là, la représentation parfaite d’un quelqu’un de choqué, est devenu l’une des images emblématiques des JO.

Après avoir remporté l’or en slalom parallèles de snowboard une semaine plus tard, Ledecka est devenue la toute première athlète de l’histoire à remporter deux médailles d’or olympique dans deux sports différents lors de la même édition olympique.

La morale de l’histoire ? Pourquoi se contenter d’une discipline quand vous pouvez réussir à 10 % dans deux.

La déclaration de Ledecka :

« Je me disais "Ok, ils vont changer le chrono. Je vais attendre encore un peu et ils vont ajouter quelques secondes." Je regardais l’écran et rien n’a changé. Tout le monde s’est mis à crier. Je me suis dit "Ok, c’est étrange." »

Lizzy Yarnold a ganger 100 % des médailles d’or en skeleton

Il est plutôt juste de dire que les athlètes britanniques ne sont pas habitués à l’or olympique aux Jeux Olympiques d’hiver mais visiblement, Lizzy Yarnold n’a pas reçu le message.

Après avoir remporté l’or en skeleton à Sotchi 2014, la 10e médaille d’or olympique de la Grande-Bretagne en 90 années de JO d’hiver, elle a doublé la marque à PyeongChang 2018, battant deux records de vitesse de la piste au passage.

Cette victoire en République de Corée est d’autant plus belle que Yarnold souffrait de vertiges qui l’avaient même poussée à se demander si elle allait terminer les JO alors que la compétition n’était qu’à mi-parcours.

Yarnold est toujours l’olympienne Britannique la plus décorée des Jeux d’hiver et l’athlète la plus titrée en skeleton de tous les temps.

La déclaration de Yarnold :

« Vous ne savez jamais ce qu’il peut arriver en sport. J’ai eu une saison de Coupe du monde très houleuse et j’ai appris "à la dur" que les choses peuvent mal tourner. Mais le sport, c’est croire en soi et j’ai été soulagée d’apprendre que les Jeux étaient en février et pas en décembre alors que je venais de tomber de ma luge et que je m’étais classée 23e. »

Jasey-Jay Anderson a participé à 100 % des Jeux Olympiques

Tout n’est pas qu’une question de succès. Parfois le simple fait de participer devient exceptionnel. Et personne n’a participé à autant de compétition de snowboard aux JO que le Canadien Jasey-Jay Anderson. Il a participé à toutes les compétitions olympiques de snowboard depuis que la discipline a intégré le programme olympique à Nagano 1998.

Anderson s’est qualifié six fois aux JO, son heure de gloire ayant été vécue à Vancouver 2010 en remportant l’or olympique en slalom parallèle.

Aujourd’hui âgé de 46 ans, il continu sa quête de participation à 100 % des JO d’hiver en tentant de se qualifier pour le slalom parallèle de Beijing 2022.

La déclaration d’Anderson :

« Ce n’est pas facile d’être le plus âgé. Parfois c’est même assez embarrassant ! Mais ma carrière le justifie. J’avais une motivation différente pour chacun des mes JO et une manière différente de les aborder. Tant que vous avez de bonnes raisons de continuer et que vous aimez ce que vous faites, c’est important de suivre votre cœur. »

Quatre sportifs qui pourraient réussir à 100 % à Beijing 2022

Chloe Kim (USA) : déjà championne olympique de halfpipe à pyeongChang 2018, alors qu’elle n’avait que 17 ans, Kim pourrait bien consolider sa réussite à 100 % en conservant l’or à Beijing 2022.

Hanyū Yuzuru (Japon) : le patineur artistique Hanyū Yuzuru est double champion olympique, après s’être imposé à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018. S’il remporte l’or à Beijing 2022, il serait le premier sportif à réussir le triplé olympique depuis 1928.

Mikaela Shiffrin (USA) : après avoir gagné deux médailles d’or en slalom à Sotchi 2014, et le slalom géant à PyeongChang 2018, Shiffrin a une nouvelle chance de s’offrir l’or olympique dans trois disciplines après avoir manqué de peu l’or en combiné en République de Corée.

Francesco Friedrich (Allemagne) : avec ses 13 titres de champion du monde et six titres de champion d’Europe, Friedrich s’est emparé de deux médailles d’or olympique à PyeongChang 2018 en bob à 2 et bob à 4. À Beijing 2022, il cherchera de nouveau l’or pour asseoir encore plus son statut de légende vivante du bobsleigh.