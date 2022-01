Comment regarder le curling aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Les « échecs sur glace ».

Si un sport surnommé de la sorte vous intéresse, le curling est fait pour vous. Et ça tombe bien, ce sport est au programme des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Le curling aurait vu le jour en Écosse au XVIe siècle et le tout premier article de journal à propos du curling a été publié en février 1740. Depuis, ce jeu de stratégie captive le public lors des Jeux Olympiques. Dans ce sport arbitré par les athlètes eux-mêmes, la sportivité et le respect sont fondamentaux.

La compétition commence le mercredi 2 février avec les doubles mixtes. La compétition hommes débute le mercredi 9 février et la compétition femmes le lendemain.

Découvrez donc le calendrier des épreuves et ce à quoi vous attendre lorsque vous regarderez le curling aux JO.

Les épreuves de curling à Beijing 2022

À Beijing 2022, trois épreuves seront disputées dans deux disciplines : les doubles mixtes, ainsi que les épreuves par équipes chez les hommes et les femmes.

En tout, 34 équipes – 10 en doubles mixtes et 12 dans chaque épreuve par équipes – s’affronteront à partir du 2 février, deux jours avant la cérémonie d’ouverture, jusqu’à la fin des Jeux, le 20 février.

Dans les trois épreuves, les équipes disputent une phase de groupe en format round-robin : toutes les équipes s'affrontent. Les quatre meilleures se qualifient pour les demi-finales.

Il y a quelques différences entre les épreuves, toutefois. Dans le double mixte, chaque équipe dispose de six pierres (dont cinq lancées) par manche (end ), lors de huit manches. Dans les épreuves par équipes, chaque équipe dispose de huit pierres par manche, pendant dix manches.

L’équipe qui inscrit le plus grand nombre de points à la fin du match l’emporte.

Les stars du curling à suivre à Beijing 2022

Difficile de ne pas parler de l’ogre du curling, le Canada, représenté par deux équipes dont les skips sont champions olympiques : Brad Gushue (Turin 2006) et Jennifer Jones (Sotchi 2014).

N’oublions pas non plus la Suède avec son champion du monde Niklas Edin et sa championne olympique en titre Anna Hasselborg.

L’Écossais Bruce Mouat, qui représentera la Grande-Bretagne, devrait disputer l’épreuve hommes et le double mixte. Il a atteint la finale des Mondiaux dans les deux épreuves cette année, pour une médaille d’argent chez les hommes et l’or en double mixte.

Il faudra aussi surveiller des légendes du sport, comme Eve Muirhead (Team GB) et les Américains Tabitha Peterson (femmes) et John Shuster (hommes).

Le calendrier des épreuves de curling à Beijing 2022

Site olympique : Centre aquatique national de Pékin

Dates : du mercredi 2 février au dimanche 20 février

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Mercredi 2 février

20:05 Doubles mixtes : SWE - GBR, AUS - USA, NOR - CZE, CHN - SUI

Jeudi 3 février

09:05 Doubles mixtes : AUS - CHN, SWE - CZE, USA - ITA, GBR - CAN

14:05 Doubles mixtes : ITA - SUI, USA - NOR

20:05 Doubles mixtes : NOR - CAN, SUI - GBR, CHN - SWE, CZE - AUS

Vendredi 4 février

08:35 Doubles mixtes : SWE - AUS, CAN - SUI, ITA - NOR

13:35 Doubles mixtes : CZE - ITA, CHN - CAN, GBR - AUS, SWE - USA

Samedi 5 février

09:05 Doubles mixtes : AUS - NOR, SUI - SWE

14:05 Doubles mixtes : CHN - USA, CZE - GBR, SWE - CAN, AUS - ITA

20:05 Doubles mixtes : GBR - ITA, NOR - CHN, CZE - SUI, USA - CAN

Dimanche 6 février

09:05 Doubles mixtes : USA - CZE, GBR - CHN

14:05 Doubles mixtes : NOR - SWE, AUS - SUI, ITA - CHN, CAN - CZE

20:05 Doubles mixtes : CAN - AUS, ITA - SWE, SUI - USA, NOR - GBR

Lundi 7 février

09:05 Doubles mixtes : SUI - NOR, CAN - ITA, USA - GBR, CZE - CHN

20:05 Doubles mixtes : demi-finales

Mardi 8 février

14:05 Doubles mixtes : match pour la médaille de bronze

20:05 Doubles mixtes : match pour la médaille d'or

Mercredi 9 février

20:05 Hommes : DEN - CAN, USA - ROC, NOR - SUI, CHN - SWE

Jeudi 10 février

09:05 Femmes : GBR - SUI, DEN - CHN, SWE - JPN, ROC - USA

14:05 Hommes : USA - SWE, NOR - CAN, CHN - ROC, GBR - ITA

20:05 Femmes : CAN - KOR, SWE - GBR, USA - DEN, CHN - SUI

Vendredi 11 février

09:05 Hommes : SUI - ROC, GBR - USA, SWE - ITA, DEN - CHN

14:05 Femmes : USA - CHN, CAN - JPN, SUI - ROC, KOR - GBR

20:05 Hommes : ROC - DEN, GBR - NOR, CAN - SUI

Samedi 12 février

09:05 Femmes : SWE - CAN, KOR - ROC, JPN - DEN

14:05 Hommes : ITA - CHN, CAN - SWE, DEN - SUI, USA - NOR

20:05 Femmes : ROC - JPN, DEN - SUI, GBR - USA, SWE - CHN

Dimanche 13 février

09:05 Hommes : NOR - SWE, CHN - GBR, USA - CAN, ITA - ROC

14:05 Femmes : DEN - GBR, USA - SWE, KOR - CHN, SUI - CAN

20:05 Hommes : GBR - DEN, SUI - ITA, CHN - USA

Lundi 14 février

09:05 Femmes : CHN - JPN, CAN - ROC, USA - KOR

14:05 Hommes : CAN - ITA, DEN - NOR, ROC - SWE, SUI - GBR

20:05 Femmes : SUI - SWE, GBR - CAN, JPN - KOR, DEN - ROC

Mardi 15 février

09:05 Hommes : ROC - NOR, CAN - CHN, SUI - USA, SWE - DEN

14:05 Femmes : CHN - ROC, SWE - DEN, USA - SUI, GBR - JPN

20:05 Hommes : SWE - GBR, ITA - USA, NOR - CHN, ROC - CAN

Mercredi 16 février

09:05 Femmes : CAN - USA, SUI - KOR, CHN - GBR

14:05 Hommes : CHN - SUI, GBR - ROC, ITA - DEN

20:05 Femmes : KOR - DEN, JPN - USA, ROC - SWE, CAN - CHN

Jeudi 17 février

09:05 Hommes : DEN - USA, SWE - SUI, CAN - GBR, NOR - ITA

14:05 Femmes : JPN - SUI, ROC - GBR, DEN - CAN, KOR - SWE

20:05 Hommes : demi-finales

Vendredi 18 février

14:05 Hommes : match pour la médaille de bronze

20:05 Femmes : demi-finales

Samedi 19 février

14:05 Hommes : match pour la médaille d'or

20:05 Femmes : match pour la médaille de bronze

Dimanche 20 février

09:05 Femmes : match pour la médaille d'or

Comment regarder les épreuves de curling à Beijing 2022

Le principe du curling consiste à approcher ses pierres du centre de la cible (la maison) plus près que celles de ses adversaires. Un peu comme à la pétanque.

Pendant un match, vous allez entendre les curleurs crier des instructions à leurs coéquipiers qui balayent. « On crie parce que c’est le meilleur moyen de communiquer », explique Bruce Mouat, le skip de la Team GB, à Olympics.com.

« La piste de curling doit faire 44 mètres de long, je pense. Il faut crier pour se faire entendre. C’est sans doute le meilleur moyen de se faire comprendre auprès de ses coéquipiers. »

Mais pourquoi balayer ? Et pourquoi tout le monde a des balais ? Ça dépend : un skip et ses coéquipiers utilisent le balais pour différentes raisons.

« Moi, je l’utilise pour diriger et pour que la pierre aille à l’endroit souhaité », ajoute Mouat. « Les autres l’utilisent pour accroître ou maintenir la vitesse de la pierre et la direction de celle-ci. »

Cette règle, cependant, ne s’applique pas au double mixte où les deux joueurs doivent balayer. Le joueur lançant les trois pierres du milieu (sur les cinq lancers) dans chaque manche a d’ailleurs le plus dur du travail à faire. De plus, il n’y a pas de skip pour diriger les pierres.

Dean Hewitt, qui fait partie de la toute première équipe de curling (double mixte) qui a représenté l’Australie aux Jeux Olympiques, explique : « La différence, c’est que vous devez lancer une pierre, vous lever et balayer vous-même. C’est comme si vous deviez juger votre lancer puis retourner au départ pour faire un autre lancer alors que votre fréquence cardiaque est encore au plus haut. »

Sa coéquipière Tahli Gill estime que le double mixte est plus ouvert que les autres épreuves. « Le rythme des matchs est plus rapide, et on dit souvent que rien n’est assuré dans le double mixte. Tu peux faire des bons placements, mais d’un coup, les autres font un lancer d’enfer et tu te dis : "Oh la la, ce n’est pas bon du tout, ça". Ça peut changer tellement vite. Il faut tout le temps penser à ce que tu vas faire et à ce qu’ils vont faire en face. »

« Si tu as deux ou trois points d’avance dans la dernière manche chez les femmes ou chez les hommes, le match est fini », ajoute Hewitt. « Tu peux carrément aller leur serrer la main. Mais en doubles mixtes, c’est loin d’être le cas. »

Autant d’éléments qui rendent ce sport fascinant à regarder.