Comment regarder le ski acrobatique aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Imaginez des skieurs faire des sauts aussi impressionnants que techniques et des manœuvres aériennes spectaculaires et vous obtiendrez... le ski acrobatique.

Ces disciplines sont artistiques, sportives et créatives, ce qui en font des sports fascinants qui devraient attirer de nombreux téléspectateurs dès le début des compétitions le 3 février aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Des médailles seront à gagner dans 13 épreuves différentes, dont deux feront leur apparition olympique à Pékin : le big air et le saut par équipes mixtes. Ces nouveautés dans le ski acrobatique olympique, sont les premières depuis l’introduction du slopestyle et du halfpipe à Sotchi 2014.

Big air de Shougang est la toute première structure permanente de big air au monde et sera reconnaissable de par son architecture unique. Cette rampe, construite sur le site d'une ancienne fabrique de métal, s'inscrit parfaitement dans le patrimoine industriel.

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les compétitions de ski acrobatique, des athlètes, au programme, Olympics.com vous dévoile tout.

Les disciplines et compétitions de ski acrobatique à Beijing 2022

Bosses : Cette discipline est jugée par un panel de juges qui doivent noter des skieurs qui dévalent une pente bosselée. Durant leur passage, les skieurs de bosses doivent inclure deux sauts acrobatiques, aidés par des tremplins sur le parcours.

Sauts : Les skieurs s’élancent d’un grand tremplin et doivent réaliser une saut acrobatique. Ils enchaînent donc des vrilles et des twists. Les juges font attention au décollage, à l’exécution de la figure et à la réception.

Ski cross : Quatre skieurs font la course ensemble sur une piste. Cette discipline ressemble au BMX race avec des petits sauts et des gros virages. Les deux premiers skieurs à franchir la ligne d’arrivée sont qualifiés pour la manche suivante. Lors de la finale, les trois premiers montent sur le podium olympique.

Slopestyle : Le slopestyle voit un skieur à la fois faire des figures sur un parcours comprenant des rails, des tremplins et des demi-lunes. En règle générale, un passage contient six figures : trois sauts et trois sections de rails.

Halfpipe : Les skieurs doivent effectuer des figures dans une structure en forme de U, appelé halfpipe, dont les murs mesurent 6,7 mètres de haut.

Big air : Le big air est une discipline durant laquelle les skieurs effectuent un seul saut acrobatique en partant d’un grand tremplin. Ils ont trois essais pour tenter de faire le meilleur score possible en faisant des figures complexes avec une réception parfaite.

Les stars du ski acrobatique à Beijing 2022

Bosses :

La Française Perrine Laffont, championne olympique en titre de la discipline, sera une fois de plus la grande favorite de l’épreuve de bosses femmes. Gardez également un œil sur la Japonaise Kawamura Anri et sur l’Australienne Jakara Anthony.

Chez les hommes, le Canadien Mikaël Kingsbury a hérité du nom de « roi des bosses », grâce à sa domination impressionnante, jamais vue dans l’histoire de la discipline. Après une blessure la saison passée, il a vite retrouvé le sommet des podiums de Coupe du monde. Le champion olympique et champion du monde en titre sera l’homme à battre à Pékin.

Sauts :

L’Australienne Laura Peel est la favorite de la compétition femme. Elle espère monter sur le podium olympique durant ses troisièmes Jeux Olympiques. La compétition sera rude entre les stars chinoises Xu Mengtao et Kong Fanyu. Maxim Burov, l’athlète du ROC, mène les débats chez les hommes après avoir remporté sa quatrième étapes de Coupe du monde de la saison 2021/22.

Ski cross :

La skieuse Suisse Fanny Smith est de loin la favorite de l’épreuve femmes en ski cross. Elle s’attaque aux Jeux Olympiques après une saison 2021 spectaculaire. Elle est devenue l’athlète de ski cross la plus décorée (hommes et femmes confondus) en Coupe du monde avec 29 victoires.

Malgré une blessure au genou en 2020, Brady Leman espère défendre son titre de PyeongChang 2018. Mais il trouvera sur sa route le Canadien Reece Howden et le Français Bastien Midol, qui comptent bien lui voler la vedette à Pékin.

Slopestyle/big air :

De nombreux skieurs pratiquent les deux disciplines et auront donc une chance de plus de remporter l’or olympique, voir même de briller dans les deux épreuves.

La Chinoise Eileen Gu devient progressivement la nouvelle reine du ski acrobatique et continue d’enchaîner les podiums dans toutes les disciplines. Championne du monde 2021 en halfpipe et slopestyle, elle a également remporté deux médailles d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne 2020. Ses deux principales concurrentes seront l’Estonienne Kelly Sildaru, qui a remporté l’or en slopestyle à Lausanne 2020 et la Française Tess Ledeux, double championne du monde en big air (2019) et slopestyle (2017).

Andri Ragettli sera au rendez-vous pour faire le show avec son talent et son style incomparable. Le skieur suisse détient le plus grand nombre de victoires de Coupe du monde de l’histoire en ski freestyle (9). Les Américains Colby Stevenson et Mac Forehand ont également été impressionnants cette saison et seront à surveiller à Pékin, tout comme le Britannique Gus Kenworthy qui cherchera à terminer sa carrière sur la plus haute marche du podium de slopestyle.

Halfpipe :

Tout comme en slopestyle et big air, Gu et Sildaru seront parmi les favorites de la compétition. Mais la Canadienne Cassie Sharpe, championne olympique en titre de la discipline, compte bien défendre son titre.

La compétition homme devrait être féroce avec des skieurs comme le champion du monde en titre, le Néo-Zélandais Nico Porteous ou encore le double champion du monde Aaron Blunck. Gardez un œil également sur les Américains David Wise et Alex Ferreira, tout comme le Canadien Brendan Mackay qui pourraient créer la surprise dans la demi-lune.

Programme du ski acrobatique à Beijing 2022

Sites olympiques : Shougang big air et le Snow Park de Genting

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Jeudi 3 février

18:00-18:45 : Bosses femmes qualification 1

19:45-20:30 : Bosses hommes qualification 1

Samedi 5 février

18:00-18:30 : Bosses hommes qualification 2

19:30-20:00 : Bosses hommes finale 1

20:05-20:30 : Bosse hommes finale 2

20:40-20:55 : Bosses hommes finale 3 - remise de médailles

Dimanche 6 février

18:00-18:30 : Bosses femmes qualification 2

19:30-20:00 : Bosses femmes finale 1

20:05-20:30 : Bosses femmes finale 2

20:40-20:55 Bosses femmes finale 3 - remise de médailles

Lundi 7 février

9:30-10:14 : Freeski big air - femmes, qualifications, manche 1

10:15-10:59 : Freeski big air - femmes, qualifications, manche 2

11:00-11:44 : Freeski big air - femmes, qualifications, manche 3

13:30-14:14 : Freeski big air - hommes, qualifications, manche 1

14:15-14:59 : Freeski big air - hommes, qualifications, manche 2

15:00-15:44 : Freeski big air - hommes, qualifications, manche 3

Mardi 8 février

10:00-10:20 : Freeski big air - femmes, finale, manche 1

10:22-10:42 : Freeski big air - femmes, finale, manche 2

10:45-11:05 : Freeski big air - femmes, finale, manche 3

Mercredi 9 février

11:00-11:20 : Freeski big air - hommes, finale, manche 1

11:22-11:42 : Freeski big air - hommes, finale, manche 2

11:45-12:05 : Freeski big air - hommes, finale, manche 3

Jeudi 10 février

19:00-19:45 : Ski acrobatique saut par équipes mixtes, finale 1

19:50-20:15 : Ski acrobatique saut par équipes mixtes, finale 2

Dimanche 13 février

10:00-10:59 : Freeski slopestyle - femmes, qualifications, manche 1

11:01-12:00 : Freeski slopestyle - femmes, qualifications, manche 2

19:00-19:40 : Saut - femmes, qualification 1

19:45-20:15 : Saut - femmes, qualification 2

Lundi 14 février

9:30-9:55 : Freeski slopestyle - femmes, finale, manche 1

9:57-10:22 : Freeski slopestyle - femmes, finale, manche 2

10:24-10:49 : Freeski slopestyle - femmes, finale, manche 3

12:30-13:30 : Freeski slopestyle - hommes, qualifications, manche 1

13:32-14:32 : Freeski slopestyle - hommes, qualifications, manche 2

19:00-19:55 : Saut - femmes, finale 1

20:00-20:15 : Saut - femmes, finale 2

Mardi 15 février

9:30-9:55 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 1

9:57-10:22 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 2

10:24-10:50 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 3

19:00-19:40 : Saut - hommes, qualification 1

19:45-20:15 : Saut - hommes, qualification 2

Mercredi 16 février

19:00-19:55 : Saut - hommes, finale 1

20:00-20:15 : Saut - hommes, finale 2

Jeudi 17 février

9:30-10:19 : Freeski halfpipe - femmes, qualifications, manche 1

10:21-11:10 : Freeski halfpipe - femmes, qualifications, manche 2

11:30-12:15 : Ski cross - femmes, placement

12:30-13:19 : Freeski halfpipe - hommes, qualifications, manche 1

13:21-14:10 : Freeski halfpipe - hommes, qualifications, manche 2

14:00-14:32 : Ski cross - femmes, huitièmes de finale

14:35-14:51 : Ski cross - femmes, quarts de finale

14:54-15:02 : Ski cross - femmes, demi-finales

15:10 : Ski cross - femmes, petite finale

Après petite finale

Ski cross - femmes, finale

Vendredi 18 février

9:30-9:55 : Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 1

9:57-10:22 : Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 2

10:24-10:49 : Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 3

11:45-12:30 : Ski cross - hommes, placement

14:45-15:17 : Ski cross - hommes, huitièmes de finale

15:20-15:36 : Ski cross - hommes, quarts de finale

15:39-15:47 : Ski cross - hommes, demi-finales

15:55 : Ski cross - hommes, petite finale

Après petite finale

Ski cross - hommes, finale

Samedi 19 février

9:30-9:55 : Freeski halfpipe - hommes, finale, manche 1

9:57-10:22 : Freeski halfpipe - hommes, finale, manche 2

10:24-10:49 : Freeski halfpipe - hommes, finale, manche 3

Comment regarder le ski acrobatique à Beijing 2022

Toutes les épreuves de ski acrobatique sont jugées, sauf pour le ski cross qui est déterminé par l’ordre d’arrivée.

Plusieurs éléments rendent ces disciplines si dynamiques et plaisantes à regarder. Tout d’abord, le rapport risque/récompense, très similaire à celui de la gymnastique. Les figures demandent à la fois de la souplesse, de la technique et de l’agilité, c’est d’ailleurs pourquoi de nombreux skieurs acrobatiques ont fait de la gymnastique par le passé et s’entrainent sur des trampolines avant de reproduire les figures sur la neige.

L’arrivée du big air aux Jeux Olympiques est un événement spécial. Vous aurez peut-être des frissons en regardant cette nouvelle discipline, mais voici comment l’Américain Alex Hall voit son sport : « Je comparerais les sensations du big air à un saut d’une falaise dans une rivière. C’est un sentiment de légèreté incroyable et assez unique. »

L’un des autres aspects importants en ski acrobatique est la personnalité. Les athlètes aiment laisser transparaitre leur identité dans leurs figures, avec leur manière d’attraper les skis en plein vol par exemple.

« Attraper ses skis est une composante énorme de notre sport. Tout est dans le style et la créativité et cela rend la figure encore plus belle », poursuivait Alex Hall.

Vous remarquerez peut-être que beaucoup d’athlètes ont des écouteurs et choisissent leur playlist avant de s’élancer dans le pipe, sur la pente de big air ou sur le parcours de slopestyle. C’est également un marqueur de la culture de ces disciplines. Nous parlerons avec les athlètes après leur passage aux Jeux Olympiques, alors restez avec nous pour savoir ce qu’ils ont écouter durant leurs performances olympiques.

En bosses, les athlètes sont jugés sur leur technique de ski, leur deux sauts et sur leur vitesse.

L’une des questions que l’on peut se poser lorsqu’on regarde un passage de l’icône des bosses Mikael Kingsbury est : comment fait-il pour être aussi chirurgical ? La star montante australienne Jakara Anthony a expliqué à Olympics.com : « Kingsbury ne fait jamais la même erreur deux fois. Il ressent bien les choses et s’il fait un écart lors d’un run, vous pouvez être sûr qu’il ne la refera pas le tour d’après. »

« C’est une compétence très dure à acquérir. De ce que j’en ai vu, c’est à cela que tiennent tous ses succès. À cette capacité de s’adapter très vite aux nouveaux tracés et aux nouvelles bosses, car aucune piste n’est identique. »