Comment regarder le patinage de vitesse aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, 166 spécialistes du patinage de vitesse – 83 femmes et 83 hommes – vont se mesurer les uns aux autres.

Il ne faudra pas arriver en retard ! Ces patineurs et patineuses font partie des athlètes les plus rapides sur la glace. En tout, 14 épreuves seront organisées à l’Anneau national de patinage de vitesse (également connu sous le nom de « Ruban de glace »). Le patinage de vitesse est donc le sport présentant le plus grand nombre d’épreuves à Beijing 2022.

La 24e compétition olympique de patinage de vitesse aura lieu du 5 au 19 février. Découvrez ici le calendrier et le meilleur moyen de suivre les épreuves.

Les épreuves de patinage de vitesse à Beijing 2022

Quatorze épreuves de patinage de vitesse auront lieu à Beijing 2022 : sept pour les hommes, sept pour les femmes.

Le patinage de vitesse est l’une des trois disciplines de patinage aux Jeux Olympiques d’hiver, avec le patinage artistique et le short-track. Seuls six sports ont été disputés à toutes les éditions de JO d’hiver depuis leur avènement en 1924 en France. Le patinage de vitesse en fait partie.

Les stars du patinage de vitesse à suivre à Beijing 2022

Les Néerlandais sont les experts ultimes du patinage de vitesse. Ce sont eux qui ont inventé le sport et ils sont toujours dangereux sur la glace. Ce sera encore le cas à Beijing 2022.

Sven Kramer est LE patineur à surveiller. Nonuple médaillé olympique, il a déjà annoncé que les Jeux de 2022, sa cinquième participation, seront ses derniers.

Chez les femmes, Ireen Wüst, elle aussi Néerlandaise, est la reine de l’anneau de glace. Elle est l’olympienne d’hiver la plus titrée de tous les temps et espère fournir davantage encore son palmarès. Elle compte déjà 11 médailles olympiques.

D’autres athlètes pourraient monter sur le podium aux Jeux, comme les autres Néerlandais Kjeld Nuis (médaillé d’or sur le 1000 m et le 1500 m à PyeongChang 2018), Antoinette de Jong (médaillée de bronze au 3000 m à PyeongChang, championne du monde en titre sur le 3000 m), Irene Schouten (médaillée de bronze 2018 en mass start, championne du monde en titre sur le 5000 m), le Suédois Nils van der Poel (détenteur du record du monde et champion du monde en titre en 10 000 m et 5000 m), et bien entendu les équipes féminine et masculine des Pays-Bas en poursuite par équipes.

Le Belge Bart Swings, champion de roller de vitesse sur route, nourrit également de gros espoirs pour son pays en mass start, tout comme les Américains Erin Jackson, Brittany Bowe et Joey Mantia. La Japonaise Ayano Sato, médaillée d’or 2018 en poursuite par équipes, semble aussi être en grande forme.

Le calendrier des épreuves de patinage de vitesse à Beijing 2022

Site olympique : Anneau national de patinage de vitesse

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Samedi 5 février

16h30 - 17h51 : 3000 m femmes

6 février

16h30 - 18h15 : 5000 m hommes

7 février

16h30 - 17h50 : 1500 m femmes

8 février

18:30 - 19:50 : 1500 m hommes

10 février

20h - 21h16 : 5000 m femmes

11 février

16h - 17h55 : 10 000 m hommes

12 février

16h - 16h23 : poursuite par équipes femmes, quarts de finale

16h53 - 17h34 : 500 m hommes

13 février

21h - 21h26 : poursuite par équipes hommes, quarts de finale

21h56 - 22h37 : 500 m femmes

15 février

14h30 - 14h42 : poursuite par équipes femmes, demi-finales

14h52 - 15h04 : poursuite par équipes hommes, quarts de finale

15h24 - 15h30 : poursuite par équipes femmes, Finale D

15h30 - 15h36 : poursuite par équipes femmes, Finale C

15h43 - 15h49 : poursuite par équipes hommes, Finale D

15h49 - 15h55 : poursuite par équipes hommes, Finale C

16h22 - 16h28 : poursuite par équipes femmes, Finale B

16h28 - 16h34 : poursuite par équipes femmes, Finale A

16h41 - 16h47 : poursuite par équipes hommes, Finale B

16h47 - 16h53 : poursuite par équipes hommes, Finale A

17 février

16h30 - 17h42 : 1000 m femmes

18 février

16h30 - 17h40 : 1000 m hommes

19 février

15h - 15h30 : mass start hommes, demi-finales

15h45 - 16h15 : mass start femmes, demi-finales

16h30 - 16h45 : mass start hommes, finale

17h - 17h15 : mass start femmes, finale

Comment regarder les épreuves de patinage de vitesse à Beijing 2022

Le patinage de vitesse, comptant parmi les sports les plus élégants et fluides des Jeux Olympiques d’hiver, est en réalité l’un des sports les plus exigeants physiquement.

« La douleur est inimaginable », explique l’Américaine Brittany Bowe, patineuse la plus rapide du monde sur 1000 m (et excellente en 1500 m). « À la fin d’une course, tes jambes te font tellement mal que tu ne peux plus plier les genoux. Tu as le goût du sang dans la bouche. Tu ne peux plus te relever, tu ne peux plus t’asseoir. Tu ne peux même pas te pencher pour défaire tes patins en raison du risque de crampes. »

Chaque course, qui a lieu sur une piste de 400 m, présente des défis spécifiques. Le 500 m est un « sprint pur », selon Bowe, tandis que les 1000 et 1500 m permettent davantage de « combiner la vitesse, la puissance et l’endurance ».

À Beijing 2022, vous pourrez regarder les courses de 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m (hommes et femmes), ainsi que le 3000 m (femmes uniquement) et le 10 000 m (hommes uniquement). Pour finir, vous pourrez voir des épreuves de mass start féminines et masculines, ainsi que les poursuites par équipes.

Malgré les nombreuses disciplines et distances, toutes ces courses ont un point commun : il faudra savoir associer vitesse pure, puissance et endurance pour être au top !