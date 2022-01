Comment regarder la luge aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Avec ses athlètes qui atteignent une vitesse de 154 km/h, la luge est considérée comme le sport le plus rapide des Jeux Olympiques d’hiver.

Le 5 février 2022, premier jour des épreuves de luge aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, est donc une date très attendue.

Il y aura un mélange fascinant de jeunes lugeurs talentueux et de véritables légendes de cette discipline sur la piste de la capitale chinoise. Les deux lugeurs les plus attendus sont allemands et ils ont déjà gagné plusieurs médailles d’or aux Jeux Olympiques d’hiver : Felix Loch et Natalie Geisenberger. Ils vont se retrouver à la lutte avec des adversaires comme la rookie italienne Nina Zöggeler, la fille de la légende Armin Zöggeler.

Quatre titres vont être mis en jeu : en individuel chez les hommes et les femmes, dans l’épreuve de doubles et dans le très populaire relais par équipes.

Découvrez dans cet article les enjeux de chaque épreuve, le calendrier, les stars les plus attendues et le meilleur moyen de ne pas louper un instant des épreuves de luge aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Les épreuves de luge aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Individuel hommes et femmes

Il y a un athlète sur la luge. Chaque lugeur participe à quatre manches. Les temps sont additionnés et le total le plus rapide désigne le vainqueur. Le départ de l’épreuve féminine est fixé plus bas sur le parcours que celui des hommes.

Doubles

C’est une compétition qui se déroule en une journée. Deux participants sont sur la luge : un couché au-dessus de l’autre. Le classement est établi sur deux manches. Le total le plus rapide désigne le vainqueur. Les équipes peuvent être composées d’hommes, de femmes ou être mixtes.

Relais par équipes

C’est une épreuve qui a fait son entrée au programme olympique très récemment. Ses débuts remontent à Sotchi 2014. Chaque nation sélectionne un homme, une femme et une équipe de doubles. Les femmes commencent en s’élançant de manière classique. À l’arrivée, la participante touche un bloc chronométrique qui ouvre la porte à son coéquipier. Le procédé se répète pour permettre au double de s’élancer dans la manche finale. Le chronomètre s’arrête au moment où le pilote du double touche. Le classement est alors établi grâce à ce temps combiné.

Les stars de la luge à suivre aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

L’Allemagne est la première nation mondiale en luge. Elle peut espérer décrocher le titre olympique dans les quatre épreuves.

Chez les femmes, le principal atout de l’équipe allemande sera Natalie Geisenberger, la meilleure lugeuse de tous les temps. L’Allemande a déjà remporté cinq médailles olympiques, dont quatre titres, mais Beijing 2022 pourrait être le plus grand défi de sa carrière après une saison 2019 passée loin des pistes pour devenir maman.

Elle aura besoin d’être au sommet de sa forme pour rivaliser avec sa compatriote Julia Taubitz, la championne du monde en titre, ou la prometteuse autrichienne Madeleine Egle.

Du côte des hommes, tous les yeux seront rivés sur Felix Loch. L’Allemand est monté sur le podium olympique à trois reprises et a établi un nouveau record du monde de vitesse. Le lugeur a été flashé à 153,98 km/h.

Sa dernière Olympiade n'a pas été de tout repos. À cause d’une erreur inhabituelle venant de lui, il n’a pas ramené de médaille de PyeongChang 2018 en individuel. Cette contre-performance a été suivie par deux saisons compliquées durant lesquelles il n’est monté que sur quelques podiums en Coupe du monde. Mais en 2020/21, Felix Loch a retrouvé son meilleur niveau avec neuf victoires en douze étapes de Coupe du monde. Une nouvelle fois, il sera le grand favori au moment de se présenter à Pékin.

Revenu de blessure, l’Américain Chris Mazdzer, vice-champion olympique en titre, et l'Allemand Johannes Ludwig y seront ses plus grands rivaux.

Le calendrier des épreuves de luge aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Site olympique : Centre national de glisse à Yanqing

(Le programme est indiqué en heure locale (UTC+8). Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Samedi 5 février 2022

19h10 : Individuel hommes - manches 1 et 2

Dimanche 6 février 2022

19h30 : Individuel hommes - manches 3 et 4

Lundi 7 février 2022

19h50 - Individuel femmes - manches 1 et 2

Mardi 8 février 2022

19h50 : Individuel femmes - manches 3 et 4

Mercredi 9 février 2022

20h20 : Doubles

Jeudi 10 février 2022

21h30 : Relais par équipes

Comment regarder la luge aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

La luge est le sport le plus rapide des Jeux Olympiques d’hiver est aussi l'un des plus dangereux. La première chose à apprécier dans cette discipline est la vitesse vertigineuse des lugeurs.

Les luges sont si rapides, car les lames sont plus affûtées qu’en bobsleigh par exemple. Elles sont aussi plus difficiles à contrôler.

« À la télévision, on peut avoir l’impression que l’athlète ne fait pas beaucoup d’efforts, mais en réalité, nous dirigeons la luge tout le long du parcours en essayant d’être détendus, il y a tellement de choses à faire, mais quand vous le faites bien, les téléspectateurs n’en a pas l’impression », a expliqué à Olympic Channel le Britannique Adam Rosen qui a participé aux JO d’hiver à Turin 2006 et à Vancouver 2010.

Même s’ils subissent jusqu’à une pression de 6G dans les virages, les lugeurs doivent rester relâcher physiquement pour maintenir la vitesse la plus haute possible.

L’épreuve de doubles nécessite une nouvelle qualité en plus du mental, du physique et du courage : l’alchimie. Regardez bien comment l’athlète le plus lourd, souvent au-dessus pour garder l’équilibre, travaille en harmonie avec son coéquipier situé sous lui dans les virages.

« Ce n’est pas comme un bus à deux étages qui dévale la pente, mais cela y ressemble », a poursuivi Rosen. « Vous devez être plus précis et conscient de là où vous allez parce que c’est beaucoup plus facile de chuter en doubles. »