Comment regarder le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Onze épreuves de biathlon vont avoir lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 : cinq chez les hommes, cinq chez les femmes et un relais mixte.

Onze titres seront décernés dans ce sport très exigeant où le rythme cardiaque et le souffle d’un athlète doivent s’adapter à l’endurance demandée par le ski de fond et au besoin de précision sur le pas de tir. Le nombre de pulsations par minute d’un biathlète peut passer de 180 à 140 au moment de l'arrivée sur le pas de tir.

Aux JO d’hiver de Beijing 2022, les épreuves de biathlon vont se dérouler du 5 au 19 février.

Découvrez le calendrier et tout ce qu’il faut savoir pour vivre pleinement les épreuves olympiques de biathlon à Pékin.

À LIRE AUSSI : Cinq choses à savoir sur le biathlon aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Les épreuves de biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

La compétition de biathlon des Jeux Olympiques d'Hiver proposera 11 épreuves :

Hommes

Sprint (10 km)

Individuel (20 km)

Poursuite (12,5 km)

Mass Start (15 km)

Relais (4 x 7,5 km)

Femmes

Sprint (7,5 km)

Individuel (15 km)

Poursuite (10 km)

Mass Start (12,5 km)

Relais (4 x 6 km)

Mixte

Relais mixte (4x6 km H+F)

À LIRE AUSSI : Les différences entre les épreuves de biathlon

Les starts du biathlon à suivre aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

La Norvégienne Tiril Eckhoff (NOR) est la biathlète en activité sur le circuit féminin qui a gagné le plus de médailles olympiques. Elle en a cinq à son actif dont une en or et peut espérer améliorer ce total à Beijing 2022. Pour sa troisième participation aux JO d’hiver, elle sera encore une des favorites. La biathlète de 31 ans a dominé les derniers Championnats du monde avec six podiums dont quatre victoires.

Hanna Öberg (SWE) fait aussi partie des prétendantes. Elle est championne olympique en titre et vice-championne du monde en titre de l'individuel. Marte Olsbu Røiseland (NOR), en bronze sur le sprint à PyeongChang 2018, sera également redoutable. Elle occupe actuellement la tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Avec les retraites de plusieurs championnes olympiques en titre comme Laura Dahlmeier (GER), la compétition s’annonce ouverte à Pékin. Les Françaises dont Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet ou Julia Simon pourraient en profiter.

Chez les hommes, c’est l’absence de Martin Fourcade (FRA) qui va pouvoir bénéficier aux principaux favoris. Le quintuple champion olympique a pris sa retraite en 2020.

Johannes Thingnes Bø (NOR) a pendant longtemps été le plus grand rival du Français et désormais, il peut espérer prendre la relève. Le tenant du gros globe va se présenter à Pékin pour défendre son titre sur l’individuel. Mais ses plans pourraient être contrariés par un de ses compatriotes.

Sturla Holm Laegreid (NOR), quadruple médaillé d’or aux derniers Championnats du monde (individuel, mass start, relais, relais mixte), sera un sérieux prétendant. Même s’il n’a encore jamais participé aux Jeux Olympiques d’hiver, sa saison 2020/21 a prouvé qu’il était capable de briller dans les grands rendez-vous.

Il n’y a pas que les Norvégiens qui sont attendus au Centre national du biathlon. Avec Simon Desthieux, Émilien Jacquelin ou Quentin Fillon Maillet, l’équipe de France va se présenter avec trois biathlètes qui ont déjà occupé la tête du classement général de la Coupe du monde au cours de cette saison. Fillon Maillet est l'actuel détenteur du dossard jaune de leader.

À LIRE AUSSI : Émilien Jacquelin, la poursuite perpétuelle de « l'enfant terrible » du biathlon

Le calendrier des épreuves de biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Site olympique : Centre national de biathlon

(Le programme est indiqué en heure locale, UTC+8)

Samedi 5 février

17h00 - Relais mixte 4x6 km (F+H)

Lundi 7 février

17h00 - Individuel 15 km femmes

Mardi 8 février

16h30 - Individuel 20 km hommes

Vendredi 11 février

17h00 - Sprint 7,5 km femmes

Samedi 12 février

17h00 - Sprint 10 km hommes

Dimanche 13 février

17h00 - Poursuite 10 km femmes

18h45 - Poursuite 12,5 km hommes

Mardi 15 février

17h00 - Relais 4x7,5 km hommes

Mercredi 16 février

15h45 - Relais 4x6 km femmes

Vendredi 18 février

17h00 - Mass start 15 km hommes

Samedi 19 février

17h00 - Mass start 12,5 km femmes

À LIRE AUSSI : Le programme du biathlon à Beijing 2022

Comment regarder le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le biathlon est un sport qui combine l’endurance du ski de fond style libre et la précision du tir à la carabine. Cette alliance de deux disciplines très contradictoires dans une même épreuve est un challenge très exigeant.

Sur le pas de tir, malgré un rythme cardiaque élevé à cause des efforts réalisés sur les skis et le besoin de tirer vite car le chronomètre ne s’arrête pas, chaque biathlète doit tirer avec précision sur des cibles de quelques centimètres de diamètre placées à 50 mètres sous peine d’être pénalisé.

« Le biathlon est un des sports d’hiver les plus dynamiques », a expliqué Anastasiya Kuzmina, la première biathlète à remporter une médaille d’or lors de trois éditions successives des Jeux Olympiques d’hiver (Vancouver 2010, Sotchi 2014, PyeongChang 2018).

« Les émotions sont parfois si fortes qu’il n’y a pas d’autres choix que d’être en apnée. Le suspense reste entier du départ jusqu’à la lignée d’arrivée. Quand vous supportez un athlète, vous êtes euphorique lorsque votre favori parvient à toucher toutes les cibles, c’est incomparable. »

« Si je voulais éviter la définition traditionnelle du biathlon qui voit ce sport comme une combinaison de ski de fond et de tir à la carabine, je dirais que le biathlon, c’est faire du ski avec quelques kilos de plus sur le dos et tirer à haute intensité avec des conditions météorologiques qui ne font que changer. »