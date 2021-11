Tout savoir sur les grandes nations du curling

Quand on vous dit curling, à quelles nations pensez-vous en premier ?

Peut-être à l’Écosse où le sport aurait vu le jour au XVIe siècle ? Mais sans doute aussi les pays réputés pour leur riche histoire dans les sports d’hiver, comme la Suisse, le Canada ou encore les pays scandinaves. Et vous auriez bien raison.

L’épreuve masculine de curling existe aux Jeux Olympiques depuis Chamonix 1924, même si après cette édition dans les Alpes françaises, elle n’a fait sa réapparition qu’à Nagano 1998. L’épreuve féminine a également été disputée pour la première fois au Japon en 1998 tandis que l’épreuve mixte n’a vu le jour que lors de la dernière édition, à PyeongChang 2018.

Alors que les Championnats d’Europe vont se disputer du 20 au 27 novembre à Lillehammer, en Norvège, au même moment que les Essais olympiques de curling Tim Hortons à Saskatoon au Canada, du 20 au 28 novembre, nous vous présentons les nations qui, traditionnellement, voient leurs équipes réaliser des exploits dans les compétitions internationales et qui seront donc à surveiller aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, du 4 au 20 février.

Les Canadiennes Jennifer Jones, Kaitlyn Lawes, Jill Officer, Dawn McEwen et Kirsten Wall en or à Sotchi 2014 Photo de Pascal Le Segretain/Getty Images

Le Canada tout-puissant

Classement mondial : 3e (H), 5e (F), 1er (DM)

Jeux Olympiques : 11 médailles (6 or, 3 argent, 2 bronze)

Championnats du monde : 36 (H), 17 (F), 2 (DM)

Le Canada est l’équipe la plus titrée de l’histoire du curling. Qu’il s’agisse de l’épreuve féminine ou masculine, aux JO ou en Championnats du monde, les Canadiens sont réellement les plus forts. Mais ils ne sont pas n° 1 à l’heure actuelle, sauf en double mixte, l’épreuve qu’ils ont remportée aux JO 2018.

Les Canadiens glanent leur premier titre dès la première édition, en 1959 (une confrontation Canada-Écosse en réalité). Ils signent ensuite six sacres d’affilée, ce qu’aucune autre nation n’a réussi à réaliser depuis. Ils en comptent aujourd’hui 36 et leur dernier titre remonte à 2017.

Les Canadiennes, elles, ont attendu la deuxième édition des Mondiaux féminins, en 1980, pour s’adjuger le titre. Avec 17 titres au compteur, le dernier en 2018, elles sont elles aussi les plus titrées de l’histoire dans cette compétition. En revanche, ils n’ont pas réussi à monter sur le podium lors de la dernière édition en 2021, ni chez les hommes ni chez les femmes, alors qu’ils organisaient la compétition chez eux, à Calgary.

Aux Jeux Olympiques, depuis 1998, les hommes étaient toujours montés au moins sur le podium (2 médailles d’argent suivies par 3 médailles d’or), mais ont été battus par la Suisse dans la petite finale à PyeongChang 2018. Même topo du côté des femmes qui n’avaient jamais raté le podium (2 médailles d’or, 1 d’argent, 2 de bronze) en cinq éditions des JO avant de ne pas passer le premier tour en 2018.

Kevin Martin et Jennifer Jones sont souvent cités parmi les plus grands curleurs de l’histoire du Canada. Ils ont à leur palmarès une médaille d’or olympique chacun, ainsi que deux titres mondiaux pour Jones et un pour Martin.

Le skip suédois Niklas Edin en finale des Jeux de the PyeongChang 2018 Photo de Richard Heathcote/Getty Images

La Suède, n°1 mondiale

Classement mondial : 1er (H), 1er (F), 4e (DM)

Jeux Olympiques : 8 médailles (3 or, 3 argent, 2 bronze)

Championnats du monde : 10 (H), 8 (F), 1 (DM)

Championnats d’Europe : 12 (H), 21 (F)

Les actuels n° 1 mondiaux, chez les femmes et chez les hommes, sont aussi championnes olympiques et vice-champions olympiques en titre. Si les curleuses suédoises ont décroché leur huitième et dernier titre mondial en 2011, elles sont doubles championnes d’Europe en titre.

Anette Norberg, double championne olympique, est devenue la première skip de l’histoire du curling à défendre un titre olympique (2006, 2010). Anna Hasselborg tentera de l’imiter à Beijing 2022. En 2019, elle est devenue la première curleuse de l’histoire à détenir simultanément le titre olympique, le titre européen et le titre mondial en double mixte.

Les hommes, eux, sont triples champions du monde en titre et ont raflé six des huit derniers titres aux Championnats d’Europe, à chaque fois sous la houlette de leur skip Niklas Edin, l’un des plus grands curleurs de l’histoire qui détient à lui tout seul une médaille de bronze et une d’argent aux JO, cinq titres mondiaux et sept titres européens.

En revanche, il manque à son palmarès l’or olympique. En effet, les Suédois n’ont jamais fait mieux que l’argent, lors de la dernier édition, après leur bronze à Sotchi 2014. Contrairement aux Suédoises qui n’ont raté le podium olympique qu’une fois, à Salt Lake City 2002, et qui comptent trois médailles d’or lors des quatre dernières éditions (2006, 2010, 2018), en plus de l’argent en 2014.

Les Suisses Martin Rios et Jenny Perret contre le Canada en finale du double mixte à PyeongChang 2018 Photo de Jamie Squire/Getty Images

La Suisse aux aguets

Classement mondial : 2e (H), 2e (F), 2e (DM)

Jeux Olympiques : 7 médailles (1 or, 3 argent, 3 bronze)

Championnats du monde : 3 (H), 8 (F), 7 (DM)

Championnats d’Europe : 8 (H), 6 (F)

Si les Suédoises n’ont plus glané le titre mondial depuis 2011, c’est en grande partie à cause de la renaissance de leurs homologues suisses qui ont rejoint les Scandinaves au nombre de titres mondiaux (8) en raflant la mise six fois lors des neuf dernières éditions. Les Suissesses éprouvent cependant plus de difficultés aux Jeux Olympiques où elles ne comptent « que » deux médailles, en argent, remportées en 2002 et 2006.

Leur collègues masculins, eux, ont décroché le titre olympique dès le retour du curling au programme à Nagano 1998, ce qui a réveillé des vocations. « En 1998, une personne sur deux ne savait pas de quoi il s’agissait », expliquait au journal Le Temps Patrik Lörtscher, médaillé d’or 1998, sur la pratique du curling. « Aujourd’hui, non seulement tout le monde connaît la discipline, mais de plus en plus de gens ont déjà eu l’occasion de faire une initiation en sortie d’entreprise. »

Sur la scène mondiale, cependant, leur dernier titre remonte à 1992 et les Suisses n’arrivent plus à aller plus loin que la troisième place. Ils ont fini en bronze à quatre reprises lors des sept derniers Mondiaux et trois fois lors des cinq dernières éditions des JO. Leur dernier sacre européen remonte à 2013. Deux deuxièmes places et trois troisièmes places ont suivi.

Les Britanniques Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie et Hammy McMillan, sélectionnés pour Beijing 2022 Photo de Ian MacNicol/Getty Images

Et la Grande-Bretagne alors ?

Classement mondial : 5e (H), 8e (F), 7e (DM)

Jeux Olympiques : 4 médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze)

Championnats du monde : 5 (H), 2 (F), 1 (DM)

Championnats d’Europe : 13 (H), 3 (F)

Le fait que la Grande-Bretagne n’ait décroché que quatre médailles olympiques dans son histoire est une sorte d’anomalie tant l’Écosse, l’une des trois nations composant la Grande-Bretagne avec l’Angleterre et le Pays de Galles, domine le sport.

C’est là que le curling aurait été inventé. Et les curleurs britanniques viennent quasiment tous du pays de Robert Burns. Les hommes ont été couronnés champions du monde à cinq reprises, pour 26 finales des Championnats du monde. Les Écossaises, elles, comptent deux titres de championnes du monde en six finales.

Pourtant, après avoir décroché l’or à Chamonix 1924, les curleurs britanniques ont dû attendre 2014 pour récupérer une médaille : l’argent à Sotchi. Les femmes, elles, ont aussi été sacrée en 2002 puis ont assuré le bronze à Sotchi 2014. Les coéquipières d’Eve Muirhead sont restées au pied du podium à PyeongChang et après des Mondiaux décevant, elles vont tenter de se qualifier pour Beijing 2022 en décembre lors du TQO à Leeuwarden aux Pays-Bas. Leurs homologues masculins, avec le skip écossais Bruce Mouat, sont déjà qualifiés.

Les pays émergents récemment

C’est bien simple, le Canada, la Suède, la Suisse et l’Écosse se sont partagés tous les titres mondiaux depuis 1979, sauf quatre remportés par la Norvège, le dernier en 2014. Même chose aux Championnats d’Europe où les Norvégiens ont coiffé au poteau Suédois, Suisses et Écossais à cinq reprises pour glaner le titre. L’Allemagne compte un titre européen de plus (6), son dernier remontant à 2004 cependant. Les Allemands n’ont toutefois aucun titre mondial malgré cinq finales.

Aux Jeux Olympiques, dans l’épreuve masculine, les États-Unis sont les champions en titre, eux qui avaient remporté leur dernier titre mondial (leur quatrième) en 1978 !

Chez les femmes, les pays asiatiques commencent à montrer le bout de leur nez à en croire le classement des derniers Jeux Olympiques. Chez elle, la République de Corée a remporté la médaille d’argent tandis que le Japon a pris le bronze. C’était la deuxième fois, après le bronze de la République populaire de Chine à Vancouver 2010, que des pays d’Asie montaient sur le podium olympique chez les femmes. En Championnats du monde, l'équipe de la Fédération russe de curling féminine a enregistré de bons résultats avec deux finales en 2017 et 2021.

Ils ont remporté une seule médaille olympique