Tout ce que vous devez savoir sur la saison de patinage de vitesse 

Après une saison 2020/21 écourtée en raison du Covid-19, un hiver très dense attend les patineurs de vitesse. Sur la route des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, quatre étapes de Coupe du monde sont au programme. Elles sont toutes qualificatives pour les JO.

Les Championnats d'Europe vont également avoir lieu au début du mois de janvier alors que les Championnats du monde et les finales de la Coupe du monde sont prévus après les JO.

Parmi eux, on retrouve les légendes néerlandaises que sont Sven Kramer et Ireen Wüst mais aussi de nombreux autres talents venus des Pays-Bas ou d'ailleurs. Écartés des épreuves mondiales l'an passé en raison du contexte sanitaire, les athlètes asiatiques vont aussi pouvoir prouver qu'ils comptent toujours autant au plus haut niveau.

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2021-2022 de patinage de vitesse.

Les Néerlandaises prêtent à tout gagner ?

Les Néerlandaises dominent le patinage de vitesse mondial. Et elles vont tenter de le prouver une fois de plus lors de cette saison olympique. Aux derniers Championnats du monde, les compatriotes d'Irene Schouten ont remporté 9 des 21 médailles mises en jeu dans les épreuves féminines. Plus incroyable encore, cette moisson a été réalisée avec une Ireen Wüst discrète dans les épreuves individuelles.

Onze fois médaillée aux Jeux Olympiques, l'athlète de 35 ans est très attendue pour sa dernière saison avant de raccrocher les patins. Mais elle n'est pas la seule. Dans les rangs néerlandais, Antoinette de Jong (3 000 m), Irene Schouten (5 000 m) et Marijke Groenewoud (mass-start) sont championnes du monde en titre dans des épreuves individuelles.

Seulement deux distances individuelles ont échappé aux Néerlandaises lors des derniers Mondiaux : le 500 m et 1 000 m. L'athlète de la Fédération de patinage russe Angelina Golikova a été titrée sur 500 m et l'Américaine Brittany Bowe sur 1 000 m. Membre de l'équipe des USA médaillée de bronze en poursuite à PyeongChang 2018, elle est la meilleure patineuse de vitesse en activité sur 1 000 m.

Médaillée d'argent sur 3 000 m, Martina Sáblíková a encore prouvé qu'elle était capable d'enrichir son incroyable palmarès. Elle est la patineuse de vitesse en activité avec le plus de victoires en Coupe du monde. La Tchèque en totalise plus de 60.

Du côté canadien, Ivanie Blondin a fait de la mass-start sa spécialité. Dans cette épreuve, la native d'Ottawa a déjà décroché cinq médailles aux Championnats du monde.

Après une saison blanche au niveau international, la Japonaise Nao Kodaira sur 500m ou la Sud-coréenne Kim Bo-reum en mass-start peuvent revenir par la grande porte en brillant lors de la Coupe du monde 2020-2021.

Avec des championnes du monde comme Angelina Golikova (500 m en 2021) ou Natalia Voronina (5 000 m en 2020) et des médaillées planétaires en titre à l'image d'Olga Fatkulina (3e sur 500 m), Elizaveta Golubeva (3e sur 1 000 m) et Evgenia Lalenkova (3e sur 1 500 m), l'équipe du ROC peut aussi espérer réaliser de grandes choses cette saison.

Les Néerlandais aussi ?

Dai Dai N'tab (500 m), Kai Verbij (1 000 m), Thomas Krol (1 500 m) et Patrick Roest (5 000 m) ont terminé la saison 2020-2021 en tête de la Coupe du monde. La preuve que l'incroyable densité néerlandaise se traduit aussi au masculin. Mais c'est encore plus vrai quand on sait que le leader de cette équipe des Pays-Bas n'est pas l'un d'entre eux. Sven Kramer est une véritable légende du patinage de vitesse. Le nonuple médaillé olympique est l'un des patineurs de vitesse les plus victorieux de l'histoire de la Coupe du monde. Cette saison, il peut espérer améliorer son bilan pour se rapprocher des 50 succès en individuel à ce niveau.

Mais Nils van der Poel pourrait venir contrarier ses plans. Le Suédois, spécialiste des longues distances, s'attaque à la saison 2021-2022 avec un nouveau statut. L'hiver dernier, le patineur de 25 ans est devenu champion du monde de 5 000 m et de 10 000 m. Au passage, il s'est offert le record du monde sur la plus longue distance du programme olympique.

Le Belge Bart Swings, vice-champion olympique de mass-start, est un des patineurs de vitesse à suivre cette saison. Vainqueur de la Coupe du monde l'an passé, il va viser un quatrième sacre à ce niveau. Privés de compétition l'an passé, le Japonais Tatsuya Shinhama, le Sud-coréen Chung Jae-Won ou le Chinois Ning Zhongyan peuvent espérer un retour victorieux.

Champion du monde du 500 m l'hiver dernier, Laurent Dubreuil a été le premier Canadien à ramener une médaille d'or du rendez-vous planétaire depuis presque 15 ans. Membre de l'inarrêtable équipe norvégienne de poursuite masculine, Sverre Lunde Pedersen a déjà démontré sa capacité à briller sur 1 500 m.

Âgé de 27 ans, Pavel Kulizhnikov s'est déjà affirmé comme une référence sur 500 m et 1 000 m. L'athlète de la Fédération de patinage de Russie a le record du monde sur ces deux distances et déjà plus de 30 victoires en Coupe du monde. Et si le meilleur était à venir pour lui cette saison ?

Des espoirs ambitieux aux quatre coins du monde

Femke Kok peut être le visage de la nouvelle génération néerlandaise. Elle n'a que 21 ans mais la double médaillée mondiale reste sur une saison terminée à la première place de la Coupe du monde sur 500 m. En cet hiver olympique, la décuple championne du monde juniors va tenter de confirmer.

Si les Pays-Bas dominent actuellement le patinage de vitesse mondial sans partage, ça ne sera peut-être plus aussi vrai dans l'avenir. Sur tous les continents, la concurrence élève son niveau. Le Japonais Kouki Kubo pourrait continuer sa progression. Médaillé d'or aux Championnats du monde juniors en 2018 et en 2019, il s'est paré d'or sur 1 000 m lors du Championnat des quatre continents en 2020. Une étape de plus avant de briller en Coupe du monde cet hiver ? Ce n'est pas impossible. Le Japon peut aussi compter sur deux double médaillés des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver : Motonaga Arito et Yukino Yoshida.

C'est d'ailleurs à Lausanne en 2020 que la Colombie a remporté la première médaille de son histoire aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver, avec Diego Amaya en argent lors de la mass-start.

Vice-champion du monde en titre de poursuite par équipes, le Canadien Connor Howe va tenter de monter sur le premier podium de sa carrière en Coupe du monde.

Calendrier de la saison de patinage de vitesse