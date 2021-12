Les remarquables propriétés et origines de la pierre de curling olympique

Les pierres de curling ont drastiquement changé depuis le premier « match » disputé sur les lochs gelés d’Écosse. Au tout début, les pierres variaient en forme et en taille et ce sont les joueurs qui faisaient leur choix stratégique, en fonction leurs besoins, notamment couvrir la cible ou passer au-dessus d’un trou sur la glace, pour obtenir la victoire finale.

Aujourd’hui, la taille des pierres olympiques fait l’objet d’une norme. Chacune d’entre elles pèse 20 kg et mesure 278 mm de largeur sur 136 mm de hauteur.

Le curling parvient tout de même à perpétuer les traditions d’antan, même lors des compétitions des Jeux Olympiques. Présentation.

D’où viennent les pierres de curling olympiques ?

« Chaque pierre de curling olympique vient d’Ailsa Craig, une petite île écossaise. Aucune autre pierre ne "curle" de la même manière qu’une pierre d’Ailsa Craig », explique Erika Brown, l’ancienne skip de la Team USA dans un article publié dans la revue Scientific American.

Traditionnellement, les pierres de curling sont fabriquées en granit, un matériau que l’on trouve aux quatre coins du monde, que ce soit en Bretagne, en Italie, en Inde ou en République populaire de Chine. Toutefois, pour le curling, rien ne peut remplacer les propriétés uniques du granit extrait des carrières de l’île d’Ailsa Craig, située au large de l’Ayrshire, en Écosse.

Le granit d’Ailsa Craig est l’un des granits les plus durs et purs au monde. Il conserve sa forme malgré l’humidité et la condensation de la glace sur laquelle le curling est joué.

Le granit vert d’Ailsa Craig sert à fabriquer le corps de la pierre de curling olympique. Du granit bleu – une autre pierre que l’on trouve à Ailsa Craig – est ensuite serti sur le corps de la pierre pour former la bande du dessous, la partie de la pierre en contact avec la glace. Le matériau est résistant aux fissures et à la condensation, faisant de lui le matériau idéal pour un sport où la capacité de la pierre à glisser sur la surface de façon consistante est primordiale.

Ailsa Craig Photo de 2009 Getty Images

Pourquoi l’île d’Ailsa Craig est-elle si spéciale ?

Ailsa Craig est une petite île de 3,2 km de circonférence qui aurait été formée par des éruptions volcaniques il y a des dizaines de millions d’années. En refroidissant rapidement, le magma a formé un granit lisse qui forme aujourd’hui la surface de l’île.

L’île, qui se trouve entre l’Irlande et l’Écosse, a abrité un château au XVIe siècle, une prison aux XVIII-XIXe siècles et, plus récemment, une réserve ornithologique accueillant de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment des fous de Bassan, des macareux et des mouettes.

Toutefois, c’est la composition moléculaire d’Ailsa Craig qui fait d’elle une île parfaitement adaptée au curling. En dehors de cette petite île écossaise, aucun autre endroit au monde ne produit du granit présentant une telle résistance à la chaleur et à l’humidité, et une résilience sans pareille.

Mais c’est encore Brown qui résume le mieux ce que représente Ailsa Craig aux yeux des pratiquants du curling. « Pour nous les curleurs, cette île est un endroit magique ».