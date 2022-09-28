Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022: результаты, видео, расписание

С 23 сентября по 15 октября 2022 года в трех городах Нидерландов (Арнем, Роттердам и Апельдорн) и трех городах Польши (Гданьск, Лодзь, Гливице) проходит чемпионат мира по волейболу среди женских команд. В турнире принимают участие 24 сборные. С 23 сентября по 2 октября состоятся матчи предварительного турнира в четырех группах, с 4 по 9 октября – второй групповой этап, а с 11 по 15 октября восемь сильнейших команд разыграют медали по системе плей-офф.
Olympics на этой странице публикует все результаты игр чемпионата мира-2022 по волейболу среди женщин, видео лучших моментов матчей и репортажи о главных событиях турнира.
О формуле турнира и его главных фаворитах читайте здесь
Полный календарь матчей чемпионата мира 2022 смотрите здесь
Положение команд в группах в режиме реального времени можно посмотреть здесь
О самых ярких игроках чемпионата мира 2022 можно прочитать здесь
Результаты и видео
28 сентября, среда
Группа В. Таиланд – Хорватия
Группа D. Китай – Япония
Группа D. Бразилия – Колумбия
Группа В. Турция – Доминиканская Республика
Группа D. Аргентина – Чехия
Группа А. Нидерланды – Пуэрто-Рико
Группа В. Польша – Республика Корея
27 сентября, вторник
Группа D. Китай – Колумбия - 3:0 (25:16, 25:21, 25:16)
Группа В. Турция – Республика Корея - 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)
Группа В. Доминиканская Республика - Хорватия - 3:0 (25:20, 25:15, 25:21)
Группа А. Италия – Бельгия - 3:1 (21:25, 30:28, 29:27, 25:9)
Группа А. Камерун – Кения - 0:3 (20:25, 25:27, 19:25)
Группа В. Польша – Таиланд - 3:0 (25:17, 25:17, 25:17)
26 сентября, понедельник
Группа D. Япония – Чехия - 3:0 (25:15, 25:20, 25:12)
Группа С. Германия – Казахстан - 3:0 (25:15, 25:18, 25:21)
Группа С. Сербия – Болгария - 3:2 (25:21, 22:25, 25:27, 25:21, 15:9)
Группа А. Италия – Пуэрто-Рико - 3:0 (28:26, 25:21, 26:24)
Группа D. Бразилия – Аргентина - 3:0 (25:19, 25:13, 25:21)
Группа С. США – Канада - 3:0 (25:19, 26:24, 25:15)
25 сентября, воскресенье
Группа А. Бельгия – Кения - 3:0 (25:15, 25:14, 25:11)
Группа D. Китай – Аргентина - 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)
Группа D. Япония – Колумбия - 3:0 (25:20, 25:22, 25:17)
Группа А. Нидерланды – Камерун - 3:0 (25:11, 25:20, 25:13)
Группа С. Германия – Болгария - 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21)
Группа С. Сербия – Канада - 3:0 (25:23, 25:16, 25:20)
24 сентября, суббота
Группа В. Турция – Таиланд - 2:3 (25:17, 29:31, 25:22, 19:25, 13:15)
Группа А. Бельгия – Пуэрто-Рико - 3:0 (25:15, 27:25, 25:15)
Группа А. Италия – Камерун - 3:0 (25:10, 25:13, 25:16)
Группа В. Доминиканская Республика – Республика Корея - 3:0 (25:19, 25:12, 25:15)
Группа С. США – Казахстан - 3:0 (25:16, 25:13, 25:22)
Группа С. Бразилия – Чехия - 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18)
23 сентября, пятница
Группа В. Польша – Хорватия – 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:15)
Группа А. Нидерланды – Кения - 3:0 (25:11, 25:17, 25:11)
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