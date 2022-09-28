Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022: результаты, видео, расписание

С 23 сентября по 15 октября 2022 года в трех городах Нидерландов (Арнем, Роттердам и Апельдорн) и трех городах Польши (Гданьск, Лодзь, Гливице) проходит чемпионат мира по волейболу среди женских команд. В турнире принимают участие 24 сборные. С 23 сентября по 2 октября состоятся матчи предварительного турнира в четырех группах, с 4 по 9 октября – второй групповой этап, а с 11 по 15 октября восемь сильнейших команд разыграют медали по системе плей-офф.

Olympics на этой странице публикует все результаты игр чемпионата мира-2022 по волейболу среди женщин, видео лучших моментов матчей и репортажи о главных событиях турнира.

О формуле турнира и его главных фаворитах читайте здесь

Полный календарь матчей чемпионата мира 2022 смотрите здесь

Положение команд в группах в режиме реального времени можно посмотреть здесь

О самых ярких игроках чемпионата мира 2022 можно прочитать здесь

Результаты и видео

28 сентября, среда

Группа В. Таиланд – Хорватия

Группа D. Китай – Япония

Группа D. Бразилия – Колумбия

Группа В. Турция – Доминиканская Республика

Группа D. Аргентина – Чехия

Группа А. Нидерланды – Пуэрто-Рико

Группа В. Польша – Республика Корея

27 сентября, вторник

Группа D. Китай – Колумбия - 3:0 (25:16, 25:21, 25:16)

Группа В. Турция – Республика Корея - 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)

Группа В. Доминиканская Республика - Хорватия - 3:0 (25:20, 25:15, 25:21)

Группа А. Италия – Бельгия - 3:1 (21:25, 30:28, 29:27, 25:9)

Группа А. Камерун – Кения - 0:3 (20:25, 25:27, 19:25)

Группа В. Польша – Таиланд - 3:0 (25:17, 25:17, 25:17)

26 сентября, понедельник

Группа D. Япония – Чехия - 3:0 (25:15, 25:20, 25:12)

Группа С. Германия – Казахстан - 3:0 (25:15, 25:18, 25:21)

Группа С. Сербия – Болгария - 3:2 (25:21, 22:25, 25:27, 25:21, 15:9)

Группа А. Италия – Пуэрто-Рико - 3:0 (28:26, 25:21, 26:24)

Группа D. Бразилия – Аргентина - 3:0 (25:19, 25:13, 25:21)

Группа С. США – Канада - 3:0 (25:19, 26:24, 25:15)

25 сентября, воскресенье

Группа А. Бельгия – Кения - 3:0 (25:15, 25:14, 25:11)

Группа D. Китай – Аргентина - 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)

Группа D. Япония – Колумбия - 3:0 (25:20, 25:22, 25:17)

Группа А. Нидерланды – Камерун - 3:0 (25:11, 25:20, 25:13)

Группа С. Германия – Болгария - 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21)

Группа С. Сербия – Канада - 3:0 (25:23, 25:16, 25:20)

24 сентября, суббота

Группа В. Турция – Таиланд - 2:3 (25:17, 29:31, 25:22, 19:25, 13:15)

Группа А. Бельгия – Пуэрто-Рико - 3:0 (25:15, 27:25, 25:15)

Группа А. Италия – Камерун - 3:0 (25:10, 25:13, 25:16)

Группа В. Доминиканская Республика – Республика Корея - 3:0 (25:19, 25:12, 25:15)

Группа С. США – Казахстан - 3:0 (25:16, 25:13, 25:22)

Группа С. Бразилия – Чехия - 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18)

23 сентября, пятница

Группа В. Польша – Хорватия – 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:15)

Группа А. Нидерланды – Кения - 3:0 (25:11, 25:17, 25:11)

Смотрите все матчи чемпионата мира 2022 на официальном сайте FIVB по подписке.