Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Полуфиналы: Бразилия не пустила Эгону и Италию в финал

12 и 13 октября на чемпионате мира 2022 года по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, прошли полуфинальные матчи. В обеих встречах для определения финалисток хватило четырех сетов: со счетом 3:1 сборная Сербии победила команду США, а волейболистки Бразилии – итальянок.

Полуфинал Сербия – США стал настоящим бенефисом лидера атак сербской сборной Тияны Бошкович. Самый ценный игрок предыдущего чемпионата мира набрала в этой встрече 33 очка, и лишь в одном из четырех сетов количество ее результативных баллов не стало двузначным. Примечательно, что именно этот третий сет команда Сербии и проиграла, что еще раз подчеркивает роль Бошкович в этой команде. Если ее лидер в порядке, то остановить Сербию очень трудно, если же она хоть на время уходит в тень – характер игры сразу может измениться. Сборной США решить проблему нейтрализации Бошкович не удалось и со второй попытки – как и в матче группового этапа американки проиграли Сербии почти без шансов, хоть на сей раз им и удалось все-таки взять у команды Даниэле Сантарелли одну партию.

Второй полуфинал получился гораздо более напряженным. После трудного четвертьфинала против Японии перед бразильским тренером Жозе Гимараешем стояла непростая задача выбора стартовой шестерки: сохранить ли состав, начинавший предыдущую встречу, или сделать выбор в пользу игроков, которые вышли тогда на площадку после двух проигранных сетов и помогли внести перелом в ход игры. В итоге тренер выбрал промежуточный вариант, возвратив в стартовый состав основную связующую Макрис, но выпустив в качестве диагональной нападающей Лоренн, неплохо проявившую себя во второй половине игры с Японией.

Главная звезда сборной Италии Паола Эгону провела очередной отличный матч, набрав в этой встрече 30 очков. Но бразильская команда, не сумев закрыть Эгону, компенсировала это потрясающим куражом и самоотдачей на протяжении всей игры. Ключевым моментом матча стала концовка третьей партии, к которой команды подошли, имея по одному выигранному сету. При счете 24:23 в свою пользу итальянки имели сетбол, и в этом розыгрыше у Эгону было два шанса одним ударом завершить партию. Однако в первом случае бразильянки смогли сохранить мяч в игре, а во втором лидер сборной Италии пробила в аут. Следующие два розыгрыша также остались за сборной Бразилии, которые вместе с ними выиграли и сет. А в значительной степени – и весь матч, так как в четвертой партии сборная Италии выглядела уже явно деморализованной.

Таким образом, в субботу, 15 октября, за золото чемпионата мира 2022 сыграют Сербия и Бразилия, а в матче за третье место встретятся сборные США и Италии.

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