Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022: кто сыграет в плей-офф?

По два матча осталось провести каждой команде во втором групповом этапе чемпионата мира 2022 года по волейболу среди женщин, который проходит в Нидерландах и Польше. В воскресенье, 9 октября, матчи этой турнирной стадии завершатся, и определится восьмерка четвертьфиналистов. Пока единственной командой, не имеющей ни одного поражения, остается сборная Сербии, которая с семью победами в семи сыгранных матчах уже обеспечила себе место в плей-офф.

В группе Е на четыре путевки в четвертьфинал реально претендуют пять сборных – Италия, Китай, Бразилия, Бельгия и Япония. Теоретический шанс «зацепиться» за эту борьбу имеют также хозяйки решающей стадии чемпионата мира из сборной Нидерландов, однако их надежды на это невелики – слишком многое в турнирном плане было потеряно из-за поражения на тай-брейке в драматичном матче с командой Китая 6 октября. Почти наверняка из группы Е в плей-офф выйдут волейболистки Италии, которым для официального оформления этого факта достаточно победы 7 октября над командой Аргентины, уже лишившейся всех шансов. Как и итальянки, по шесть побед в семи матчах имеют в данный момент волейболистки Китая и Бразилии, но и у тех, и у других более сложное расписание на финише группового турнира: китаянкам предстоит сыграть с Италией и Бельгией, а Бразилии – с той же Бельгией и Нидерландами. Бельгийской сборной, которая имеет пока пять побед в семи играх, как мы видим, предстоят два матча с прямыми конкурентками, и все в итоге зависит только от нее самой. Способна ли великолепная лидер бельгийской команды Бритт Херботс, которая, набрав 181 очко, с отрывом возглавляет список самых результативных игроков турнира, привести свою сборную к историческому выходу в четвертьфинал чемпионата мира? Дополнительные сложности для этого создает расписание, так как между матчами с Бразилией и Китаем у Бельгии будет намного меньше суток. А когда у команды есть настолько очевидный лидер, на которого ложится большая часть нагрузки в атакующих действиях, этого времени на восстановление может не хватить.

Еще одна команда, претендующая на место в плей-офф от группы Е – Япония – выиграла пять матчей из семи, но при этом имеет не самый сложный финишный календарь. Японкам предстоят матчи против сборных Пуэрто-Рико и Нидерландов, и их успех в обеих этих встречах может окончательно запутать турнирную ситуацию в группе, так что велика вероятность, что для определения участниц плей-офф придется считать дополнительные показатели.

В группе F ситуация несколько проще – здесь борьба уже фактически идет не за четыре, а за два места в четвертьфинале. Сборная Сербии с семью победами и Турция с шестью (при этом единственное поражение турчанки потерпели от Таиланда лишь на тай-брейке) уже могут не опасаться за свои места в плей-офф. Олимпийские чемпионки из сборной США играют пока на нынешнем чемпионате мира очень неровно. В активе команды Карча Кирая уже есть пять побед, но при этом оба поражения американок – от Сербии и Польши – случились не только в матчах из трех сетов, но оказались абсолютно неубедительными с точки зрения содержания их игры. Очевидно, что после случившихся после Олимпиады перемен в составе сборная США только продолжает поиски своей игры. К числу фаворитов чемпионата мира ее в такой ситуации отнести трудно, но вот четвертьфинал без американской сборной представить все равно очень трудно.

Так что с большой долей вероятности свободная вакансия в плей-офф от группы F останется только одна. И на нее вполне реально претендуют все пять оставшихся команд группы! Польша, Канада и Таиланд имеют по четыре победы в семи матчах, Доминиканская Республика и Германия – по три. И количество раскладов в этой борьбе настолько велико, что ситуация в ней будет меняться буквально после каждого сыгранного матча.

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