Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Итоги предварительного этапа: без поражений – только Италия и Сербия

На чемпионате мира 2022 года по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, 2 октября завершился первый групповой этап и определились 16 команд, которые продолжат борьбу за медали. На втором групповом этапе, матчи которого будут сыграны с 4 по 9 октября, они распределены на две восьмерки, и по четыре лучшие команды от каждой из этих групп затем выйдут в плей-офф.

По пять побед в пяти матчах предварительного раунда одержали две сборные – Италия и Сербия, причем обе они отдали в этих встречах своим соперницам всего по два сета. Правда, если итальянки сделали это в разных матчах (командам Нидерландов и Бельгии), то сборная Сербии – в одном, обыграв волейболисток Болгарии лишь на тай-брейке. Поэтому у сербской сборной все-таки есть одно потерянное турнирное очко, и абсолютно без потерь первый групповой этап прошли только итальянки.

При этом именно сборная Сербии преподнесла один из главных сюрпризов предварительного раунда, буквально разгромив олимпийских чемпионок из сборной США. И дело не только в самом факте победы Сербии, но еще и в том, что матч продолжался всего три сета и немногим более часа, а также в результатах отдельно взятых партий – так, в третьем сете американской сборной удалось набрать всего 13 очков. Огромный вклад в эту яркую победу внесла капитан и лидер сербской сборной Тияна Бошкович, набравшая в такой короткой встрече 25 очков – в четыре раза больше лучшего по результативности игрока в составе команды соперниц - Кары Баджема.

По итогам всего предварительного раунда Бошкович с 94 очками занимает шестое место в общем списке самых результативных игроков чемпионата мира, который возглавляет главная звезда сборной Бельгии Бритт Херботс, в активе которой уже 123 балла. Отметим, что итальянка Паола Эгону, которая стала MVP недавней Лиги наций 2022, занимает пока в таблице результативности скромное восьмое место, набрав 87 очков. Но это связано с тем, что матчи итальянок были пока не слишком продолжительными, а один из них – проходную встречу против сборной Кении – Эгону и вовсе пропустила. Можно не сомневаться, что ее время набирать очки на этом турнире еще придет.

Состав восьмерок на втором групповом этапе чемпионата мира 2022 выглядит так (с учетом количества побед и турнирных баллов после предварительного раунда):

Группа Е: Италия – 5 (15), Китай – 4 (12), Бельгия – 4 (12), Япония – 4 (12), Бразилия – 4 (12), Нидерланды – 3 (9), Пуэрто-Рико – 2 (6), Аргентина – 2 (5).

Группа F: Сербия – 5 (14), США – 4 (12), Турция – 4 (11), Таиланд – 4 (10), Доминиканская Республика - 3 (11), Польша – 3 (10), Канада – 3 (9), Германия – 2 (8).

Можно предположить, что в группе Е основная борьба за четыре путевки в плей-офф развернется между пятью командами – Италией, Китаем, Бельгией, Японией и Бразилией. И если итальянки, можно считать, одной ногой уже в четвертьфинале, то для четырех других сборных решающим в этой борьбе может оказаться не только каждый матч, но даже каждый выигранный сет.

В группе F силы команд еще более равны, и перед началом второго этапа все восемь сборных сохраняют вполне реальные шансы сыграть в плей-офф. Вряд ли что-то может помешать выйти в следующий раунд командам Сербии и США (даже со скидкой на упоминавшийся уже один провальный матч американок), а вот за две оставшиеся вакансии борьба в этой группе наверняка будет вестись до последнего игрового дня второго группового раунда.

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