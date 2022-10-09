Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Четвертьфиналы: что ждать и где смотреть

9 октября завершился второй групповой этап чемпионата мира 2022 года по волейболу среди женщин, который проходит в Нидерландах и Польше, и стали известны все команды-участницы плей-офф. Во вторник, 11 октября, в четвертьфиналах турнира сыграют: Италия – Китай, США – Турция, Бразилия – Япония, Сербия – Польша.

Четвертьфинальные матчи пройдут в городах Апельдорн (Нидерланды) и Гливице (Польша). При этом формула турнира такова, что пары команд на этой стадии составлены из представителей одних и тех же групп на втором групповом этапе. Другими словами, во всех четвертьфиналах встретятся команды, которые уже играли между собой по ходу чемпионата мира 2022. Olympics оценивает для вас шансы сборных в каждой из пар.

Италия – Китай

В этом противостоянии фаворитом можно назвать чемпионок Европы и победительниц Лиги наций-2022 из сборной Италии. Подопечные Давиде Маццанти одержали на нынешнем турнире восемь побед в девяти сыгранных матчах, уступив только сборной Бразилии – и то лишь на драматичном тай-брейке. Лидер сборной Италии Паола Эгону по ходу турнира действует все увереннее, занимая накануне плей-офф третье место по общему количеству набранных очков (191) и второе в списке лучших атакующих игроков чемпионата мира.

Китайские волейболистки обеспечили себе участие в плей-офф последними из участниц четвертьфиналов, и это произошло лишь благодаря их победе над сборной Бельгии в заключительный день второго группового этапа. Пожалуй, только в одном из игровых амплуа китайская команда имеет некоторый перевес над итальянками – ее связующая Дяо Линью проводит очень хороший турнир и является настоящим лидером своей сборной. Однако вряд ли этого окажется достаточно, чтобы противостоять мощной сборной Италии, которая на групповой стадии уверенно переиграла команду Китая в трех сетах.

США – Турция

Олимпийские чемпионки из сборной США пока выступают на чемпионате мира 2022 очень неровно, одержав семь побед, но потерпев при этом два очень болезненных поражения со счетом 0:3 – от Сербии и Польши. Некоторая нестабильность сборной США отчасти связана с отсутствием абсолютно надежной атакующей опции в атаке. Самая результативная американская волейболистка Андреа Дрюс набрала лишь 105 очков и не входит по этому показателю даже в двадцатку лучших на турнире. При этом 15 из своих результативных баллов Дрюс набрала непосредственно с подачи, и ее игра в этом компоненте является одним из козырей сборной США.

Сборная Турции проводит очень трудный турнир, и судьба трех ее матчей из девяти решилась лишь на тай-брейке. Хватил ли подопечным тренера Джованни Гуидетти сил на плей-офф после всех этих испытаний – большой вопрос, так как два последних матча групповой стадии турчанки проиграли. В том числе и своим будущим соперницам по четвертьфиналу – 1:3.

Бразилия – Япония

Сборная Бразилии на данный момент одержала на чемпионате мира 2022 восемь побед в девяти матчах. Но свое единственное поражение серебряные медалистки Олимпиады в Токио потерпели именно от сборной Японии – 1:3, и это явно добавляет интриги повторной встрече между этими командами.

В этом четвертьфинале многое будет зависеть от того, как бразильской сборной удастся наладить действия на блоке. Пока именно волейболистка этой команды Ана Каролина Да Сильва (Карол) возглавляет список лучших блокирующих чемпионата мира, набрав этим техническим приемом 44 очка. При этом как раз матч против Японии на предварительном этапе она пропускала, и в какой-то степени именно предстоящий четвертьфинал может дать ответ на вопрос: не было ли именно отсутствие Карол одной из главных причин единственного на данный момент поражения сборной Бразилии на турнире?

Сербия – Польша

Волейболистки Сербии остаются единственной командой на турнире, выигравшей все девять матчей по ходу обоих групповых этапов. Причем восемь из девяти этих побед они одержали в трех сетах – в том числе и над своими польскими соперницами по четвертьфиналу.

Пока сборная Сербии со своей великолепной Тияной Бошкович в качестве лидера атак доминирует на нынешнем турнире. Есть ли у команды Польши шансы остановить это победное шествие сербок? Главных факторов, с которыми могут быть связаны эти надежды, два. Во-первых, это отлично работающее на нынешнем турнире взаимодействие связующей Иоанны Волож с нападающей Магдаленой Стысяк (первая возглавляет перед плей-офф статистическую таблицу лидеров среди игроков своего амплуа, а вторая занимает второе место по общей результативности среди всех участниц чемпионата). И второй фактор в пользу Польши – домашние трибуны арены в Гливице. Однако и с учетом обоих обстоятельств очевидным фаворитом в этой паре остается сборная Сербии.

Чемпионат мира 2022. Расписание четвертьфиналов

(время начала матчей – московское)

11 октября, вторник

18:00 Италия – Китай (Апельдорн)

18:30 США – Турция (Гливице)

21:00 Бразилия – Япония (Апельдорн)

21:30 Сербия – Польша (Гливице)

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