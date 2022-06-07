Волейбол. Женщины. Лига наций 2022: без поражений - только Япония

С 31 мая по 6 июня в турецкой Анкаре и американском городе Шривпорт-Босье прошли матчи первой соревновательной недели женской волейбольной Лиги наций сезона 2021/22. Лучше всех стартовали в турнире волейболистки Японии, одержавшие в четырех сыгранных матчах четыре победы. По три победы по итогам первой недели имеют сразу семь команд – Китай, США, Турция, Сербия, Бразилия, Таиланд и Польша.

При этом сборная Японии, проводившая свои матчи в Шривпорте-Босье, смогла выиграть в трех сетах на площадке соперниц у действующих обладательниц трофея и победительниц Олимпийских игр в Токио-2020 – волейболисток США (25:22, 25:20, 25:20). Японкам помогли прекрасные действия их капитана и лучшего бомбардира Сарины Кога, набравшей в этой встрече 19 очков. Кога вообще прекрасно провела все матчи своей команды на этой неделе, и сейчас с 93 набранными очками она занимает третье место в общем списке бомбардиров Лиги наций, уступая лишь бельгийке Бритт Херботс (у нее ровно 100 очков) и Пимпичае Кокрам из сборной Таиланда (97 баллов).

Однако при всех подвигах капитана японок столь уверенная по счету победа этой команды над сборной США стала, пожалуй, главной неожиданностью первой игровой недели Лиги наций. Возможно, сыграл свою роль фактор очень неудачного для американок расписания матчей. Меньше, чем за сутки до игры с Японией, они проводили принципиальную встречу против своих соперниц по олимпийскому финалу в Токио – сборной Бразилии. Матч с бразильянками подопечные Карча Кирая провели просто великолепно, без особых проблем выиграв его в трех сетах (25:21, 25:20, 25:18), однако эмоционально настроиться после этого на следующую игру им, видимо, просто не удалось.

В результате получилось, что самым трудным на старте Лиги наций для сборной Японии неожиданно оказался матч против волейболисток Германии, в котором они уступили две первые партии (25:27, 23:25), но затем сумели переломить ход борьбы, взяли два сета (25:20, 25:22), а затем добились победы на тай-брейке – 15:12.

На второй соревновательной неделе с 14 по 19 июня лидеры турнира из сборной Японии будут выступать в городе Кесон-Сити на Филиппинах, и там их ожидают встречи сразу с тремя командами, имеющими на старте турнира по три победы и входящими в группу преследователей – Китаем, Таиландом и Польшей. Там же, на Филиппинах, и с теми же соперницами сыграет на второй неделе Лиги наций и сборная США, и простым такой календарь для олимпийских чемпионок тоже никак не назовешь.

Финалистки предыдущего розыгрыша Лиги наций и Олимпиады в Токио из сборной Бразилии проведут следующие матчи турнира на домашней площадке, и в столице своей страны сыграют в том числе с командами Турции и Сербии, тоже имеющими по три победы, а также с амбициозной сборной Италии. Итальянки проводили матчи первой недели без своего лидера Паолы Эгону, и в итоге ограничились лишь двумя победами в четырех встречах.

Полное расписание игр Лиги наций-2022 можно посмотреть здесь.

Все матчи волейбольной Лиги наций-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном видеоканале Международной федерации волейбола (FIVB) по подписке.