Волейбол. Мужчины. Лига наций 2022: расписание, состав участников, расклады, где смотреть

7 июня матчами в двух группах в Бразилии и Канаде стартует розыгрыш волейбольной Лиги наций 2022 года среди мужских команд. Как обычно, в турнире примут участие 16 национальных сборных, но формат соревнований как на предварительной, так и на финальной стадии в этом году несколько изменен. Круговой предварительный турнир разбит всего лишь на три соревновательные недели, в каждую из которых по 8 команд будут собираться в двух городах. При этом все участники Лиги наций проведут в каждую из трех недель предварительных соревнований по 5 матчей.

В финальном турнире впервые примут участие восемь лучших команд по итогам предварительной стадии (в 2018 и 2019 годах игрались «Финалы шести», а год назад, когда вся Лига наций из-за пандемии проводилась в организационном «пузыре» в одном итальянском городе Римини, финалистов было лишь четыре). На сей раз решающие события Лиги наций пройдут в формате «Финала восьми», который по системе плей-офф будет разыгран с 20 по 24 июля снова в Италии - в Болонье.

В качестве главных фаворитов нынешнего розыгрыша можно назвать действующего обладателя трофея – сборную Бразилии, а также олимпийских чемпионов из команды Франции. Год назад в финале Лиги наций с бразильцами играла сборная Польши (она взяла тогда первый сет, но затем уступила в трех следующих – 1:3), и ее в нынешнем сезоне также вполне можно причислить к тем, кто снова будет претендовать на трофей.

И, конечно, в домашнем «Финале восьми» могут оказаться очень опасны итальянцы. В прошлом розыгрыше они стали лишь десятыми по итогам предварительного турнира и не пробились в финал. Но не стоит забывать, что весь турнир в Римини проводился тогда без зрителей, а сейчас домашняя атмосфера в Болонье будет для сборной Италии принципиально иной. Дело остается за малым – в «Финал восьми» еще надо попасть, так как конкуренция в этом году будет невероятно высока. Даже при том, что турнир пропускает сборная России, выигравшая два их трех состоявшихся на данный момент розыгрышей Лиги наций в ее нынешнем виде (в 2018 и 2019 годах).

Волейбол. Мужчины. Лига наций-2022. Расписание турнира

Первая неделя. 7 - 13 июня.

Группа 1. Бразилиа (Бразилия): Китай, Иран, Словения, США, Япония, Нидерланды, Бразилия, Австралия.

Группа 2. Оттава (Канада): Болгария, Сербия, Канада, Германия, Польша, Аргентина, Франция, Италия.

Вторая неделя. 21 – 26 июня.

Группа 3. Кесон-Сити (Филиппины): Словения, Нидерланды, Аргентина, Япония, Китай, Франция, Германия, Италия.

Группа 4. София (Болгария): Австралия, Канада, Иран, Болгария, Бразилия, Польша, Сербия, США.

Третья неделя. 5 - 10 июля.

Группа 5. Осака (Япония): США, Германия, Канада, Аргентина, Бразилия, Япония, Австралия, Франция.

Группа 6. Гданьск (Польша): Нидерланды, Китай, Словения, Сербия, Италия, Иран, Польша, Болгария.

«Финал восьми». 20 – 24 июля. Болонья (Италия).

20 июля. Четвертьфиналы 1 и 2.

21 июля. Четвертьфиналы 3 и 4.

23 июля. Полуфиналы.

24 июля. Финал и матч за третье место.

Полное расписание матчей Лиги наций 2022 можно посмотреть здесь.

Все матчи волейбольной Лиги наций-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном видеоканале Международной федерации волейбола (FIVB) по подписке.