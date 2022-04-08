Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. В финале встретятся «Закса» и «Трентино»

Ответные полуфинальные матчи волейбольной Лиги чемпионов получились совсем разными. Польская «Закса» пробилась в финал очень уверенно, а вот итальянское дерби между «Трентино» и «Перуджей» превратилось в настоящий триллер, в котором все решил лишь «золотой сет», завершившийся в пользу «Трентино».

Действующий победитель Лиги чемпионов «Закса» из небольшого города Кендзежин-Козле в первом матче уверенно обыграл на выезде соотечественников из клуба «Ястжембски Венгель» – 3:0, не позволив соперникам ни в одном сете набрать больше 20 очков. Проблем с оформлением путевки в финал в ответном матче на своей площадке у «Заксы» тоже не возникло. Две первых партии хозяева уверенно выиграли (25:15 и 25:21), причем в стартовой сделали целых восемь эйсов, четыре из которых исполнил Александр Сливка. Двух выигранных сетов «Заксе» уже было вполне достаточно, чтобы обеспечить себе путевку в финал, и в оставшейся части матча волейболисты «Ястжембски Венгель» получили возможность побороться если не за место в финале, то хотя бы за собственный престиж. Они выиграли третью и четвертую партии (26:24 и 25:21), но все же уступили на тай-брейке – 11:15. Признанный лучшим игроком матча Лукаш Качмарек из «Заксы», показавший великолепный процент эффективности атак (64%) после игры в интервью для официального сайта Европейской конфедерации волейбола сказал: «После довольно легкой победы в первой партии я понимал, что нам очень важно сохранить концентрацию внимания и спокойствие во второй. Но уже в середине сета я понял, что все идет, как надо, что сегодня наш день, и мы выходим в финал».

«Трентино», как и «Закса», добился в первой полуфинальной встрече победы на выезде, но финалисты прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов обыграли тогда «Перуджу» лишь на тай брейке – 3:2. В ответной домашней встрече «Трентино» довольно уверенно взял первый сет (25:21), но 11 невынужденных ошибок волейболистов этой команды во второй партии позволили «Перудже» выиграть ее с тем же счетом и выровнять положение в матче. В третьей партии «Трентино» вновь одержал довольно легкую победу (25:16), обеспечив себе тем самым как минимум «золотой сет». Чтобы добраться до него «Перудже» требовалось выиграть и четвертую партию, и тай-брейк, с чем команда успешно справилась (25:20 и 15:13). В результате для выявления обладателя путевки в финал главного континентального клубного турнира двум итальянским командам пришлось провести тот самый «золотой сет» – уже шестую за этот вечер партию, которая по регламенту Лиги чемпионов играется в формате тай-брейка.

На протяжении этой решающей мини-партии «Трентино» постоянно вел – 11:6, 12:9, 14:12. Однако двух первых матчболов команде оказалось недостаточно для победы. Сначала ошибся Алессандро Миккелетто, а затем выступающий сейчас за «Перуджу» Вильфредо Леон эйсом смог сравнять счет в «золотом сете» и возродить интригу – 14:14. И все же с пятого в общей сложности матчбола «Трентино» сумел добыть победу в «золотом сете». Решающим в этом драматичном противостоянии стал удар в аут игрока «Перуджи» Камила Рыхлицкого, принесший соперникам путевку в финал турнира (17:15).

Финальный матч Лиги чемпионов между командами «Закса» и «Трентино» состоится 22 мая.