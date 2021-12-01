Волейбол. Мужчины. Лига чемпионов-2021/22: российские клубы стартуют с двух побед и поражения

В первом туре волейбольной Лиги чемпионов московское «Динамо» обыграло «Проджект Варшаву», а петербургский «Зенит» — «Бенфику». «Локомотив» уступил клубу «Кучине Лубе» из Италии.

Самым эмоциональным старт сезона получился для чемпионов России — московского «Динамо». Дебютный для арены на улице Василисы Кожиной матч в главном еврокубке продлился пять сетов, и только на тай-брейке хозяевам удалось взять верх над бронзовыми призерами чемпионата Польши — командой «Проджект Варшава».

«Проджект», совладельцами которого являются звездные игроки польской сборной Вильфредо Леон и Михал Кубяк, очень уверенно начал выездную игру, чего не скажешь о москвичах. Множество мелких погрешностей динамовцев, а также вдохновенная игра на блоке двукратного чемпиона мира Петра Новаковского стали решающими факторами в первых двух партиях, которые гости из Польши завершили в свою пользу.

В третьем сете тренеру российской команды Константину Брянскому удалось найти кнопку включения джокера — доигровщика Ярослава Подлесных. Серебряный призер Токио-2020 выдал мощный результативный отрезок, ставший переломным. В четвертой партии порыв Подлесных поддержал эмоциями и результативными действиями на подаче еще один сборник — связующий и капитан «Динамо» Павел Панков. Пятая партия держала в напряжении — польская команда отыгралась с 2:6. При равном счете в концовке разницу сделал безусловный MVP — Подлесных, дважды подавший на вылет.

Подопечные главного тренера мужской сборной России Туомаса Саммелвуо — волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали уверенную домашнюю победу в трех партиях. Лиссабонская «Бенфика» смогла оказать сопротивление только в третьем сете (23:25).

Новосибирский «Локомотив» на выезде ничего не смог противопоставить звездной «Кучине-Лубе». Чемпионы Италии, в составе которых выступают лучший связующий Олимпиады в Токио аргентинец Лучано де Чекко, чемпион Игр в Рио бразилец Лукарелли, а также выступавший в прошлом году за «Кузбасс» лидер сборной Италии Иван Зайцев, ни разу не позволили российской команде набрать более 20 очков за партию и одержали сухую победу 3:0.

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