Волейбол. Мужчины. Лига чемпионов-2021/22: расписание матчей, результаты, где смотреть, турнирная таблица

Мужская волейбольная Лига чемпионов традиционно считается очень успешным турниром для советских, а в последние десятилетия и для российских клубов. Однако в прошлом сезоне представители России довольно неожиданно впервые за 12 лет остались в главном волейбольном еврокубке не только без победы, но и без финала. Теперь в сезоне-2021/22 они намерены реабилитироваться. Правда, без «Зенита-Казани», который по итогам предыдущего чемпионата России получил путевку только в Кубок ЕКВ. На групповой стадии сыграют три российских команды – «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Локомотив» из Новосибирска и, конечно же, действующие чемпионы России из московского «Динамо». Групповая стадия Лиги чемпионов стартует 30 ноября, а финал турнира намечен на 22 мая

Первым победителем Кубка европейских чемпионов по волейболу среди мужских команд стал московский ЦСКА в 1960 году. Армейцы также являются и самым титулованным клубом турнира – они побеждали 13 раз. Кроме того, в советской истории дважды Кубок брал «Буревестник» из Алма-Аты. После превращение турнира в Лигу чемпионов с сезона 2020/21 шесть раз трофей выигрывал казанский «Зенит» (один раз под названием «Динамо-ТТГ»), трижды – «Белогорье» (дважды как «Локомотив-Белогорье») и один раз – «Локомотив» из Новосибирска. С сезона 2009/10 российские клубы регулярно, как минимум, доходили до финалов, на это серия была прервана минувшей весной, когда «Зенит-Казань» уступил в золотом сете полуфинала польской команде ЗАКСА. А в финале ЗАКСА победила итальянский «Трентино» 3:1.

В нынешнем розыгрыше на групповой стадии, куда российские клубы попали без дополнительного отбора, 20 команд поделены на пять групп. Каждая команда сыграет по шесть встреч (по три дома и три на выезде), круговой турнир завершится 16 февраля. Дальше пройдут по пять победителей групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. 8 – 10 и 15 – 17 марта запланированы четвертьфинальные «окна», а 29 – 31 марта и 5 – 7 апреля – полуфинальные. По регламенту в плей-офф соперники сыграют по разу дома и в гостях. При обмене победами 3:0 и 3:1 или 3:2 будет сыгран золотой сет до 15 очков, который и определит, кто пойдет дальше.

Кстати, помимо трех российских команд будет любопытно понаблюдать и за российским волейболистом Сергеем Гранкиным, выступающим за «Берлин Рециклинг», попавшим в одну группу с петербургским «Зенитом».

Волейбол. Лига чемпионов-2021/22. Мужчины. Состав групп

Группа А. «Ястшембски Вегель» (Польша), «Фриндрихсхафен» (Германия), «Кнак» (Бельгия), «Хебар» (Болгария)

Группа В. «Динамо» (Москва, Россия), «Зираат Банкаши» (Турция), «Гриньярд» (Бельгия), «Проджект» (Польша)

Группа С. «Локомотив»(Новосибирск, Россия), «Кучине Любе» (Италия), ЗАКСА (Польша), «Меркур» (Словения)

Группа D. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), «Берлин Рециклинг» (Германия), «Войводина» (Сербия), «Бенфика» (Португалия)

Группа Е. «Перуджа» (Италия), «Фенербахче»(Турция), «Канны» (Франция), «Трентино» (Италия)

Расписание и результаты матчей, а также положение команд Лиги чемпионов среди мужских команд по волейболу в сезоне-2021/22 смотрите здесь

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