Волейбол. Мужчины. Кубок ЕКВ-2021/22: расписание матчей, результаты, где смотреть

Кубок ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) является вторым по значимости волейбольным клубным турниром Европы. В сезоне 2021/22 в нем участвует рекордное количество команд. Но, естественно, среди главных фаворитов российские клубы – казанские «Зенит-Казань» и кемеровский «Кузбасс», которые начинают соревнования соответственно с 1/16 и с 1/8 финала в ноябре. Финальные матчи мужского Кубка ЕКВ запланированы на 16 и 23 марта.

Если суммировать участников Кубка ЕКВ-2021/22 у мужчин и женщин, то наберется без малого две сотни клубов – 197. Это максимальное количество за всю историю, а впервые эти соревнования провели почти полвека назад - в сезоне 1972/73 под названием Кубок обладателей кубков. Тогда победу праздновала «Звезда» из Ворошиловграда (сейчас – «Динамо» Луганск). Также в советские времена трижды побеждала рижская «Электротехника», дважды – ленинградский «Автомобилист», однажды – московское «Динамо». Нынешнее название турнир обрел в 2007 году, в российской истории его выигрывали дважды «Белогорье» (один раз еще под названием «Локомотив») и трижды – московское «Динамо». Причем в чисто российском финале прошлого сезона динамовцы в двух матчах переиграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2, 3:1.

В сезоне 2021/22 «Динамо» и «Зенит» завоевали по итогам чемпионата России, где заняли соответственно первое и второе место, путевки в Лигу чемпионов. А в Кубке ЕКВ впервые за долгое время выступает «Зенит-Казань», впервые за долгое время не попавший в тройку призеров мужской Суперлиги. Казанцы во главе с одним из лучших волейболистов мира Максимом Михайловым стартует 9 и 10 ноября играми с «Бигбанком» из Тарту в 1/16 финала и в случае победы сыграют 1 и 8 декабря с австрийским «Задруга Айх». «Кузбасс», в свою очередь, в 1/8 финала встретится с «Жихострой Ческе-Будеевице» 1 и 9 декабря.

Затем последуют четвертьфиналы, полуфиналы (24 февраля и 2 марта) и финал (16 и 23 марта).

По регламенту победители пар определяются по сумме двух матчей, в случае обмена победами со счетом 3:0 или 3:1, а также выигрышами по 3:2 играется «золотой» сет. Такая схема действует во всех фазах розыгрыша Кубка ЕКВ, включая и финал.

Заявки всех участников мужского Кубка ЕКВ-2021/22 смотрите здесь

Пары участников всех стадий плей-офф Кубка ЕКВ (CEV Cup), подробное расписание матчей на всех стадиях и результаты по мере их появления смотрите здесь

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