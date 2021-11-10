Волейбол. Женщины. Лига чемпионов-2021/22: расписание матчей, результаты, где смотреть, турнирная таблица

Волейбольная Лига чемпионов среди женских команд наверняка получится сверхинтересной. В групповом турнире (раунд 4) играют сразу три российских топ-клуба – действующий чемпион страны «Локомотив» из Калинградской области, «Динамо» из Москвы и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Не менее любопытно посмотреть и на игру россиянок Арины Федоровцевой и Анны Лазаревой в составе «Фенербахче». Начнется групповой турнир с участием 20 лучших команд Европы 23 ноября, а завершится Лига чемпионов финальной игрой 10 мая.

Долгие годы в женском Кубке Европейских чемпионов, который проводится с 1960 года, доминировали советские клубы. 11 раз трофей выигрывало московское «Динамо», 8 раз – «Уралочка» из Свердловска / Екатеринбурга, также трижды побеждал московский ЦСКА и однажды АДК из Алма-Аты. Однако после создания Лиги чемпионов (с сезона 2000/01) российские команды были не столь успешны. Только в сезоне-2013/14 трофей завоевало «Динамо-Казань», а так в последние десятилетия доминируют итальянские и турецкие клубы. В сезоне-2018/19

первенствовала «Новара» (известна также под названием «Игор Горгондзола»), следующий турнир не доиграли из-за пандемии, а в прошлом сезоне трофей завоевало «Конельяно» («Имоко Воллей»), победившее в финале «Вакыфбанк» из Стамбула 3:2. Российские команды («Локомотив», «Динамо», «Динамо Ак-Барс») не сумели даже пробиться в четвертьфинал. На сей раз они постараются это сделать, хотя соперники сильны. В частности, противостоять «Динамо-Казани» будет ее бывшая волейболистка, один из лидеров сборной России Федоровцева, а также Лазарева, представляющие «Фенербахче».

В нынешнем сезоне схема турнира осталась прежней – с 23 ноября по 16 февраля в четырех группах команды проводят по 6 матчей (по разу с каждым соперником дома и в гостях), победители групп и три лучших из числа занявших вторые места выходят в четвертьфинальную стадию. Где 8 – 10 и 15 – 17 марта поспорят за путевки в полуфинал в двухраундовых противостояниях с золотым сетом до 15 очков, если обменяются победами со счетами 3:0, 3:1 или 3:2. По такой же схеме пройдут полуфиналы 29 – 31 марта и 5 – 7 апреля, а финал пройдет из одного матча.

Волейбол. Лига чемпионов-2021/22. Женщины. Состав групп

Группа А. «Локомотив» (Калининградская область, Россия), «Жешув» (Польша), «Дрезднер» (Германия), «Прометей» (Украина)

Группа В. «Вакыфбанк» (Турция), «Мюлуз» (Франция), «ЛП Виести» (Финляндия), «Монца» (Италия)

Группа С. «Динамо» (Москва, Россия), «Новара» (Италия), «Дукла» (Чехия), «Тюрк Хава Йоллари» (Турция)

Группа D. «Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия), «Фенербахче» (Турция), «Безье» (Франция), «Марица» (Болгария)

Группа Е. «Конельяно» (Италия), «Хемик Полице» (Польша), «Ньиредьгаза» (Венгрия), «Уб» (Сербия)

Расписание и результаты матчей, а также положение команд Лиги чемпионов среди женских команд по волейболу в сезоне-2021/22 смотрите здесь

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