Волейбол. Женщины. Лига наций-2022: расписание, состав участников, расклады, где смотреть

31 мая двумя матчами в турецкой Анкаре стартует розыгрыш волейбольной Лиги наций-2022 среди женских команд. В соревнованиях по традиции примут участие 16 национальных сборных, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. На каждой из трех соревновательных недель волейболистки каждой из 16 сборных проведут по пять матчей. Восемь лучших команд по итогам кругового турнира попадают в финал Лиги наций, который пройдет по системе плей-офф с 13 по 17 июля также в Анкаре.

Главными фаворитками нынешнего турнира можно считать сборные США и Бразилии, которые в прошлом году играли и в финале предыдущего розыгрыша Лиги наций, и в решающем матче Олимпийских игр в Токио. Оба раза выиграли американки: на Олимпиаде со счетом 3:0, в финале Лиги наций в итальянском Римини – 3:1. Таким образом, именно американки являются действующими обладательницами трофея Лиги наций и, более того, только сборная США выигрывала этот турнир с 2018 года, когда он стал проводиться в нынешнем формате (на счету женской сборной США уже три выигранных Лиги наций).

Также среди потенциальных претенденток на успех в нынешнем розыгрыше можно назвать бронзовых медалисток олимпийского турнира в Токио – волейболисток Сербии, а также сборную Турции, которая при своих болельщиках будет очень опасна в «Финале восьми». Сборная России нынешний розыгрыш Лиги наций пропускает.

Волейбол. Женщины. Лига наций-2022. Расписание турнира

Первая неделя. 31 мая – 6 июня.

Группа 1. Шривпорт-Босье (США): США, Доминиканская республика, Германия, Бразилия, Польша, Канада, Япония, Республика Корея.

Группа 2. Анкара (Турция): Турция, Италия, Таиланд, Болгария, Бельгия, Сербия, Китай, Нидерланды.

Вторая неделя. 14 – 19 июня.

Группа 3. Бразилиа (Бразилия): Бразилия, Турция, Нидерланды, Германия, Доминиканская республика, Сербия, Республика Корея, Италия.

Группа 4. Кесон-Сити (Филиппины): Канада, Таиланд, Япония, Польша, Болгария, США, Китай, Бельгия.

Третья неделя. 28 июня – 4 июля.

Группа 5. Калгари (Канада): Сербия, Германия, Канада, Турция, Япония, Нидерланды, Бельгия, США.

Группа 6. София (Болгария): Китай, Бразилия, Доминиканская республика, Болгария, Таиланд, Республика Корея, Италия, Польша.

«Финал восьми». 13 – 17 июля. Анкара (Турция).

13 июля. Четвертьфиналы 1 и 2.

14 июля. Четвертьфиналы 3 и 4.

16 июля. Полуфиналы.

17 июля. Финал и матч за третье место.

Все матчи волейбольной Лиги наций-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном видеоканале Международной федерации волейбола (FIVB) по подписке.