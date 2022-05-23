Волейбол. Лига чемпионов-2021/22. Финал. «Закса» вновь стала лучшим клубом Европы

22 мая в словенской Любляне состоялись финальные матчи волейбольной Лиги чемпионов-2021/22 среди мужских и женских команд, которые по своему составу стали повторением прошлогодних финалов. Но если в мужском турнире польской «Заксе» удалось вновь победить «Трентино» и защитить свой титул, то у женщин турецкий «Вакифбанк» взял реванш и итальянского «Имоко Воллей» за неудачу в прошлом году – 3:1.

«Закса» одержала победу в решающем матче неожиданно уверенно, спокойно выиграв два первых сета (25:22 и 25:20), а затем в напряженной концовке взяв верх и в третьем (32:30). Блестящий матч провел самый результативный игрок Лиги чемпионов-2021/22 Камил Семенюк, который набрал в этот вечер 27 очков и был признан MVP финала. Именно его уверенные действия в решающих розыгрышах финального матча позволили «Заксе» уже через 96 минут после начала игры отпраздновать победу и второй год подряд стать лучшим клубом континента.

В женском финале борьба оказалась более упорной и «Вакифбанк» одержал победу над «Имоко Воллей» в четырех сетах – 25:22, 25:21, 23:25, 25:21. Невероятные 39 очков, набранные лидером атак итальянского клуба Паолой Эгону, не помогли ее команде справиться с показавшим более командную игру «Вакифбанком». В результате турецкий клуб выиграл у «Имоко Воллей» уже второй большой финал в нынешнем сезоне – после победы в декабрьском клубном чемпионате мира. Под руководством итальянского тренера Джованни Гуидетти «Вакифбанк» после триумфа в Любляне стал самым титулованным клубом в истории женского волейбола, выиграв Лигу чемпионов уже в пятый раз.