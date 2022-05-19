Волейбол. Финал Лиги чемпионов-2021/22: что ждать, где смотреть

22 мая в столице Словении Любляне пройдут финальные матчи волейбольной Лиги чемпионов-2021/22 среди мужских и женских команд. У мужчин в решающем матче нынешнего сезона, как и год назад, вновь встретятся «Закса» из Польши и «Трентино» из Италии. В женском турнире в Любляне тоже состоится римейк прошлогоднего финала – трофей будут оспаривать волейболистки команд «Имоко Воллей» из Италии и турецкого «Вакифбанка».

Главным событием волейбольного праздника в Любляне станет мужской финал, в котором действующий обладатель трофея – «Закса» - попробует второй год подряд обыграть в решающем матче «Трентино» (в 2021 году польская команда выиграла встречу в четырех партиях). По-прежнему в строю у «Заксы» MVP прошлогоднего финала Александр Сливка, которому будет помогать в атаке самый результативный игрок команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Камил Семенюк. В составе «Трентино» стоит выделить восходящую звезду итальянского волейбола Алессандро Микелетто, который в свои 20 лет со 168 набранными очками (в среднем – 4,36 за сет) возглавляет список лучших бомбардиров всего турнира. Задачу для Микелетто в этот вечер отчасти облегчит тот факт, что из травмы финальный матч вынужден будет пропустить ведущий центральный блокирующий польской команды Норберт Хубер. В целом можно не сомневаться, что в этом году исход финала мужской Лиги чемпионов должен решиться именно в споре бомбардиров, а сам матч между «Трентино» и «Заксой» наверняка станет напряженным и продолжительным, так как силы команд примерно равны.

В женском турнире действующим обладателем трофея являются волейболистки «Имоко Воллей», год назад одержавшие в финале победу над «Вакифбанком» - 3:2. Любопытно, что за последние годы эти команды многократно встречались между собой в разных соревнованиях, и с 2017 года ни разу исход борьбы между ними не решался быстрее, чем за пять сетов. Так произошло и в финале клубного чемпионата мира пять месяцев назад, в котором со счетом 3:2 победу праздновал «Вакифбанк». Этот матч тоже наверняка станет спором супербомбардиров, так как каждая из команд обладает ярким лидером в атаке – это Паола Эгону у «Имоко Воллей» и шведка Изабель Хок у «Вакифбанка».

Посмотреть оба финальных матча Лиги-чемпионов-2021/22 можно по подписке на видеоканале Европейской конфедерации волейбола здесь.