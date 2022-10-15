Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Финал. Сербия защитила титул, Бошкович – MVP турнира

В субботу, 15 октября, в городе Апельдорн (Нидерланды) состоялся финальный матч чемпионата мира 2022 года по волейболу среди женских команд. Сборная Сербии завоевала золотые медали, одержав в финале 12-ю победу в 12 матчах турнира – над сборной Бразилии (26:24, 25:22, 25:17). «Бронза» - у волейболисток Италии, также в трех сетах обыгравших в матче за третье место олимпийских чемпионок из команды США.

Совершенно неподражаема была в финале лидер сборной Сербии Тияна Бошкович, набравшая в не слишком продолжительном матче 24 очка и реализовывавшая в этот вечер атаки из игровых ситуаций любой сложности. В итоге Бошкович стала третьей в списке самых результативных игроков турнира, уступив лишь итальянке Паоле Эгону и Магдалене Стысяк из сборной Польши. Но ее вклад в победу сборной Сербии на чемпионате мира 2022 настолько велик, что после окончания финала мало кто сомневался, что титул MVP турнира достанется именно Бошкович. Так и произошло, и лидер сербской сборной стала не только двукратной чемпионкой мира, но и обладательницей уникального достижения – на обоих «золотых» для сборной Сербии чемпионатах именно она была признана самым ценным игроком турнира.

Что касается сборной Бразилии, то она продолжила свою досадную серию неудач в финалах крупнейших соревнований. Это был уже четвертый проигранный Бразилией финал женского чемпионата мира – турнира, который ей до сих пор так ни разу и не удалось выиграть. Если добавить, что бразильянки уступили в решающих матчах и на Олимпийских играх в Токио, и в двух предыдущих розыгрышах Лиги наций, то можно сделать вывод, что у этой команды начал уже формироваться своеобразный «комплекс финалов». На сей раз явно не пошла в решающем матче игра у основной связующей сборной Бразилии Макрис, да и сменившая ее по ходу встречи Роберта не смогла полноценно наладить атакующие действия команды, раз за разом заставляя партнерш буквально увязать в сербском блоке. Можно сказать, что в дуэли связующих опытнейшая сербка Бояна Дрча выиграл финальный спор у бразильских оппоненток за явным преимуществом. Хотя, конечно, наличие такого атакующего игрока, как Тияна Бошкович, забивающего практически любые мячи, сильно облегчает работу связующего.

Ключевым моментом финала стала концовка второго сета, когда, поведя 16:13, сборная Бразилии на подачах Милены Стеванович отдала семь очков подряд. Вернуться в игру после такого провала бразильянкам так и не удалось – ни в этом сете, ни в завершившем матч третьем.

- Провести весь этот длинный турнир без поражений – это что-то невероятное! Я очень горжусь нашей командой и тем, что мне довелось быть ее частью. И я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживал нас в течение этих трех недель, а также тем, кто приехал на этот финал и был сегодня на трибунах, в том числе моей семье. Мы постоянно чувствовали эту поддержку, которая очень помогла нам, - сказала сразу после окончания финального матча Тияна Бошкович.

В символическую сборную чемпионата мира 2022 вошли: диагональная нападающая – Тияна Бошкович (Сербия), доигровщицы – Габи (Бразилия), Мириам Силла (Италия), центральные блокирующие – Карол (Бразилия), Анна Данези (Италия), связующая – Бояна Дрча (Сербия), либеро – Теодора Пушич (Сербия). MVP турнира – Тияна Бошкович (Сербия).

Результаты всех матчей чемпионата мира 2022 и видео смотрите здесь.