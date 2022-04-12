Пляжный волейбол. «Про Тур»-2022: расписание, результаты, трансляции, видео

В мире профессионального пляжного волейбола первый сезон нового олимпийского цикла обозначил перемены в формате проведения международных соревнований. На смену Мировому туру (с категориями от одной до пяти звезд) пришел «Про Тур» — новая серия турниров под эгидой FIVB.

«Про Тур» представляет собой систему из трех уровней: cамые престижные ивенты — «Топ-16»: принять участие в них могут только команды, занимающие лидирующие позиции в рейтинге у мужчин и женщин, в групповом этапе забронировано 12 мест, еще 4 тандема добираются из квалификации, плей-офф начинается сразу с четвертьфиналов — права на ошибку нет. Следующий уровень «Челленджер» — на групповой стадии участников здесь больше — 24, а плей-офф на один матч длиннее. Удачное выступление на «Челленджере» дает шанс попасть в число участников турнира «Топ-16». Третья категория — «Фьючерс», эти соревнования предназначены для молодых игроков и тех команд, у которых еще нет рейтинга. Успешная игра и набранные баллы на турнирах этого уровня позволяют заявить о себе и обратить внимание организаторов «Челленджера».

Как показал старт сезона (а состоялось уже четыре турнира), этот своеобразный «лифт» работает — уже на самых первых соревнованиях в Тлашкале (Мексика) 16-20 марта мир пляжного волейбола узнал о юном чилийском тандеме Ноэ Аравена/Висенте Дрогетт. Дошедшие из квалификации в финал «Челленджера» спортсмены теперь выступят в основной сетке следующего турнира аналогичного уровня в Итапеме (Бразилия) 14-17 апреля.

У женщин чемпионки «Фьючерса» в Кулангате (Австралия) Тэйрин Клот/Кристен Насс проделали еще более поразительный путь — от нулевого заявочного рейтинга и последнего номера квалификации до попадания в сетку турнира следующего уровня волейболисткам из США хватило семи матчей.

Таким образом, шанс прорваться на элитный уровень и набор практики (и что немаловажно рейтинговых баллов) появился практически у любой команды. Если претенденты доберутся до «Топ-16», даже суперзвездам, таким как олимпийские чемпионы из Норвегии Андерс Мол и Кристиан Сорум, придется непросто.

Olympics представляет полное расписание турниров всех трех уровней по пляжному волейболу в рамках серии «Про Тур» в сезоне-2022. Для самых важных из них доступны текстовые ревью. Видео лучших моментов матчей «Про Тура» публикуются на канале Beach Volleyball World. Полные результаты всех соревнований серии смотрите на официальном сайте Beach Pro Tour 2022.

Пляжный волейбол. «Про Тур»-2022. Расписание соревнований

16-20 марта. «Челленджер». Тлашкала, Мексика

Про Тур. Сезон-2022. Первый турнир. Итоги

24-27 марта. «Топ-16». Росарито, Мексика

Результаты и лучшие моменты матчей в Росарито с участием олимпийских призеров

31 марта-3 апреля. «Фьючерс». Кулангата, Австралия

Пляжный волейбол. Про Тур-2022. Кулангата (Австралия). Результаты

14-17 апреля. «Челленджер». Итапема, Бразилия

14-17 апреля. «Фьючерс». Сонгкхла, Таиланд

5-8 мая. «Челленджер». Доха, Катар

12-15 мая. «Фьючерс». Мадрид, Испания (мужчины)

19-22 мая. «Фьючерс». Мадрид, Испания (женщины)

19-22 мая. «Фьючерс». Родос, Греция

19-22 мая. «Челленджер». Кушадасы, Турция

25-29 мая. «Топ-16». Острава, Чехия

26-29 мая. «Фьючерс». Червия, Италия

1-5 июня. «Топ-16». Юрмала, Латвия

2-5 июня. «Фьючерс». Клайпеда, Литва

16-19 июня. «Фьючерс». Алиага, Турция

23-26 июня. «Фьючерс». Белосток, Польша

29 июня-2 июля. «Фьючерс». Иос, Греция

30 июня-3 июля. «Фьючерс». Джардини-Наксос, Италия

6-10 июля. «Топ-16». Гштаад, Швейцария

7-10 июля. «Фьючерс». Лечче, Италия

14-17 июля. «Фьючерс». Чиро Марина, Италия

14-17 июля. «Челленджер». Эшпинью, Португалия

21-24 июля. «Фьючерс». Левен, Бельгия

21-24 июля. «Фьючерс». Варшава, Польша

21-24 июля. «Фьючерс». Левен, Бельгия

28-31 июля. «Фьючерс». Любляна, Словения

28-31 июля. «Фьючерс». Мысловице, Польша

10-14 августа. «Топ-16». Гамбург, Германия

11-14 августа. «Фьючерс». Будапешт, Венгрия

11-14 августа. «Фьючерс». Кортегаса, Португалия

22-28 августа. «Фьючерс». Монпелье, Франция

25-28 августа. «Фьючерс». Баден, Австрия

28 сентября-2 октября. «Топ-16». Париж, Франция

5-8 октября. «Челленджер». Хургада, Египет

13-16 октября. «Челленджер». Мальдивы

2-6 ноября. «Топ-16». Кейптаун, ЮАР

9-13 ноября. «Топ-16». Рио-де-Жанейро, Бразилия

23-27 ноября. «Топ-16». Сидней, Австралия

8-11 декабря. «Фьючерс». Субик-Бей, Филиппины

28-31 декабря. «Фьючерс». Гаага, Нидерланды

Все матчи «Про Тура» по пляжному волейболу в сезоне-2022 в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World