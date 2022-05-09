Пляжный волейбол. Бразилия и Польша сильнейшие в Катаре

В самой престижной серии соревнований по пляжному волейболу «Про Тур»-2022 и у мужчин, и у женщин по итогам турнира в Дохе с 5 по 8 мая определились лидеры сезона. На песчаных кортах Аль-Гарафа в столице Катара вторые победы в году одержали польская команда Михал Брыль/Бартож Лосяк и бразильская — Сешас де Фрейтас Барбара/ Сольберг Сальгадо Кэрол. Примечательно, что оба тандема, во-первых, не делали больших пауз в соревновательной практике, а, во-вторых, открывали сезон первыми местами на Челленджере в Тлашкале (Мексика) в марте.

У мужчин польские пляжники доминировали на катарской жаре: шесть побед в шести матчах, ни одного проигранного сета. В финале серебряный призер Олимпийских игр-2016 Паоло Николаи из Италии и его новый напарник Самуэле Коттафава едва не навязали оппонентам борьбу, однако против универсальности Брыля и Лосяка контраргументов у тандема с Апеннин не нашлось. Каждый из поляков успешно рисковал на подаче, а к фирменной быстрой игре вторым касанием Михал и Бартож добавили сверхъестественное чутье у сетки: двухметрового Николаи блокировали несколько раз подряд. Третьими (и это одна из сенсаций Дохи) финишировали австрийцы Мартин Эрмакора и Моритц Пристауц. Бронзовые призеры чемпионата Европы-2019 вернулись на свой высокий уровень.

Предстартовые фавориты и кумиры катарских болельщиков — Шериф Юнус и Ахмед Тиджан провели турнир не лучшим образом. Уже на групповом этапе сказалось длительное отсутствие игровой практики: ни одного матча бронзовые призеры Токио-2020 и лидеры мирового рейтинга не выиграли в двух партиях. На стадии 1/8 финала их выбили из борьбы чилийские кузены — Марко и Эстебан Гримальт. Соотечественники последних — юные Ное Аравена и Висенте Дрогетт в плей-офф пробиться не смогли. Команде-сенсации, игравшей в финале «Челленджера» в Тлашкале, пока не хватает стабильности.

У женщин впервые в сезоне не добрались до четверки сильнейших первые номера мировой классификации Катя Стам и Раиса Скун. Тандем из Нидерландов уступил в четвертьфинальном матче чемпионкам Европы-2021 из Швейцарии Таня Хюберли/Нина Бруннер. Днем позже альпийские пляжницы в матче за третье место в трех сетах переиграли серебряных олимпийских медалисток Мариафе Артако дель Солар и Талику Клэнси из Австралии.

В главном матче на корте Аль-Гарафа опыт уверенно взял верх над молодостью. Бразильский тандем Барбары и Кэрол продемонстрировал впервые добравшимся до финала международного турнира Шанталь Лаборер и Саре Шульц из Германии весь свой технический арсенал. Выбившие стадией ранее из борьбы австралиек южноамериканки, уже побеждавшие в сезоне-2022 в Тлашкале в марте, провели настоящий мастер-класс.

Серебряный призер Рио-2016 Барбара поднимала из песка мяч после невероятных ударов, а Кэрол не раз попала в рубрику «монстр-блок». Последняя также поставила точку в первой партии эффектным эйсом. Во втором сете волейболистки из Германии сдерживали соперниц до счета 8:8, а затем бразильский тандем перехватил инициативу. Барбара и Кэрол не только играли агрессивно и красиво, но и успевали заводить болельщиков танцевальными движениями. Трибуны приветствовали чемпионок очень громко.

Повторы всех матчей в прямом эфире доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Полные результаты всех соревнований серии смотрите на официальном сайте Beach Pro Tour 2022

Полное расписание сезона «Про Тура» смотрите здесь