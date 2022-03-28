Пляжный волейбол. Олимпийские чемпионы из Норвегии открыли сезон в Росарито

В курортном мексиканском городе Росарито на побережье Тихого океана состоялся второй в сезоне (и в истории) турнир серии «Про Тур» по пляжному волейболу. С 24 по 27 марта сильнейшие мастера игры на песке соревновались между собой в самом престижном формате — «Топ-16». У мужчин триумфально начали сезон лидеры мирового рейтинга и бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио — Ахмед Тиджан и Шериф Юнус из Катара. У женщин первую победу на международном уровне одержала команда вице-чемпионок Европы и турнира уровня «Челлендж» в Тлашкале Катя Стам/Раиса Скун из Нидерландов.

Олимпийские чемпионы дважды проигрывают одной и той же команде, но все равно в призах

Уже второй матч в сезоне действующих олимпийских чемпионов и чемпионов Европы — норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума — завершился для них поражением в двух партиях. Обыграть «волейбольных викингов» сумела команда из Нидерландов Александр Брувер/Роберт Меувсен. Мощная подача последнего сыграла ключевую роль в матче, который довел счет личных встреч между тандемами до 8:6 в пользу бронзовых медалистов Олимпиады в Рио. Кроме Брувера и Меувсена положительного баланса в матчах против Мола и Сорума нет ни у одной команды, сыгравшей против норвежцев более десяти раз.

Непросто сложился групповой этап и для лидеров мирового рейтинга. Ахмед Тиджан и Шериф Юнус только на тай-брейке сумели дожать бразильцев Эвандро/Альваро Фильо, а затем проиграли в двух сетах победителям «Челленджа» в Тлашкале — Михалу Брылю и Бартошу Лосяку из Польши.

В итоге, главные фавориты из Катара и Норвегии вышли в плей-офф со вторых мест в группах, а затем синхронно преодолели четвертьфинальную стадию в трех партиях. Тиджан и Юнус при активной поддержке мексиканских трибун взяли верх над Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером, ранее выбившими из борьбы местных любимцев — команду Гачиола/Рубио. Мол и Сорум справились с натиском бразильского тандема Георг/Андре, не проигравшего ни одного матча в группе.

Полуфиналы предоставили главным фаворитам право на реванш. Воспользоваться им сумели только волейболисты с Аравийского полуострова, обыгравшие Брыля и Лосяка в двух сетах. Скандинавы же вновь врезались в оранжевый барьер: Брувер и Меувсен включили «монстр-блок» и убийственную подачу в решающие моменты, уверенно отправив оппонентов в малый финал.

В главном матче мужской сетки (по московскому времени он проходил уже 28 марта) катарский тандем продемонстрировал волейбол того уровня, который вывел их в прошлом сезоне на уровень одной из двух сильнейших команд мира. Ахмед Тиджан вылавливал из песка самые мощные удары соперников, а длиннорукий левша Шериф Юнус регулярно деморализовывал нидерландских ветеранов на сетке, то наглухо закрывая их на одиночном блоке, то пушечно атакуя по линии. Сказались и лучшие физические кондиции пляжников из Катара, и поддержка местных болельщиков — игра закончилась за две партии. Мол и Сорум в матче за третье место с трудом одолели польский тандем.

Из квалификации к победе!

У женщин невероятную игру продемонстрировали Катя Стам и Раиса Скун из Нидерландов. Юный тандем (на двоих волейболисткам в сумме всего 43 года) несмотря на удачный старт сезона (второе место «Челленджа» в Тлашкале) в основную сетку турнира в Росарито не попал. В квалификационном раунде жребий выдал вице-чемпионкам Европы самых сильных соперниц — победительниц финала Мирового тура-2021 Карлу Боргер и Юлию Зуде из Германии. Однако их сопротивления Стам и Скун не заметили, уверенно отобравшись в групповой этап. На этой стадии с визави вновь не повезло — серебряные медалистки Олимпиады в Токио Талика Клэнси и Мариафе Артако дель Солар из Австралии, а также чемпионки мира из Канады Мелисса Хумана-Паредес и Сара Паван. Последние, в итоге, за три матча проиграли только один сет. А вот австралийский тандем к турниру оказался не готов: два поражения оставили Клэнси и дель Солар без плей-офф.

В четвертьфиналах численное превосходство было за командами двух стран, являющихся лидерами в женском пляжном волейболе — США и Бразилией. Итог для американских спортсменок вышел неутешительным — вылетели и олимпийская чемпионка-2020 Эйприл Росс из США с новой напарницей Эмили Дэй, и перспективный дуэт Дуда/Ана Патрисия.

Полуфинал вновь стал триумфом Европы: вечно четвертые (в том числе на Олимпиаде) Тина Граудыня и Анастасия Кравченок из Латвии прервали свою черную полосу, пробившись в главный матч турнира, где их уже ждали Стам и Скун. Борьбы за титул не получилось — 2:0 в пользу команды из Нидерландов (21:14. 21:13).

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