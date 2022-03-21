Пляжный волейбол. Первый в истории этап «Про Тура»: итоги

С 16 по 20 марта в Тлашкале (Мексика) проходил первый в истории профессионального пляжного волейбола турнир «Про Тура» категории «Челлендж». В мужском финале победу одержали поляки Михал Брыль и Бартош Лосяк: в двух партиях (21:17, 21:16) они переиграли юный чилийский тандем Ноэ Аравена/Висенте Дрогетт, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию и ставший главной сенсацией соревнований. У женщин опыт также оказался сильнее молодости: чемпионки Бразилии Барбара Сейшас и Кэрол Сальгадо взяли верх над вице-чемпионками Европы-2021 и самыми молодыми участницами Олимпийских игр в Токио-2020 Катей Стам и Раисой Скун из Нидерландов — 21:19 21:18.

Чилийский магический реализм

До турнира в Тлашкале о команде Аравена/Дрогетт мало что знали даже эксперты пляжного волейбола. На песчаных кортах города к востоку от Мехико чилийские волейболисты-пляжники участвовали в международных соревнованиях второй раз. Уже то обстоятельство, что молодым спортсменам (на двоих в сумме им всего 40 лет) удалось пройти квалификационный раунд, можно было расценивать как успех. К тому же, первые соперники на групповом этапе основной сетки — опытнейшие Александрс Самойловс и Янис Шмединьш из Латвии, попадавшие в топ-10 на всех соревнованиях прошлого сезона, преподали Аравене и Дрогетту урок взрослого волейбола: чилийцы уступили соперникам 0:2. Однако дальше случилось преображение — Ноэ и Висенте было нечего терять, они включили игру на инстинктах, много рисковали на подаче, использовали свое преимущество в выносливости над более возрастными соперниками, и своей энергией буквально выносили с кортов соперников. К тому же, любовью к чилийцам прониклась мексиканская публика — каждое их удачное действие встречала громкая реакция трибун.

В итоге Аравена/Дрогетт последовательно обыграли пять команд, в том числе рекордсменов по количеству матчей на международном уровне вместе Пабло Эрреру и Адриана Гавиру (Испания), новый тандем серебряного олимпийского призера Рио-2016 Паоло Николаи с Самуэле Коттафава (Италия), а также одних из главных фаворитов — чемпионов престижного турнира в Остраве Александра Брувера/Роберта Меувсена из Нидерландов.

В полуфинале чилийскому чуду предстоял реванш с Самойловсом и Шмединьшем. Красивый матч продолжился три партии и завершился в пользу Аравены и Дрогетта. К заключительному сету возрастной прибалтийский тандем не выдержал натиска соперников: помимо агрессивной подачи и сильного блока Ноэ и Висенте блестяще играли в защите — долгие розыгрыши вытягивали силы Александрса и Яниса. Без призового места (первого с 2019 года) дуэт из Латвии не остался: в малом финале во многом благодаря «монстр-блокам» были побеждены бразильцы Витор Фелипе и Ренато.

В главном матче турнира на корте Пласа де Конститусьон в центре Тлашкалы победили рациональность и опыт: Брыль и Лосяк хотя раньше вместе и не играли, практически не допускали ошибок в решающие моменты (в Мексике они отдали соперникам за шесть игр только одну партию). Чилийские эмоции и энергия не работали: польские пляжники за свою карьеру видели все и были сосредоточены только на своих действиях. Сказка закончилась, но с Аравеной и Дрогеттом теперь будут считаться. Семь побед, три поражения, 288 очков на двоих, две первые строчки в списке самых результативных игроков, 29 блоков Висенте (лучший результат среди всех) и по 9 подач на вылет от каждого — так ярко о себе в мужском пляжном волейболе давно никто не заявлял.

Чемпионка Токио-2020 без призовых мест

Финал у женщин получился классическим противостоянием молодости и опыта: Катя Стам и Раиса Скун из Нидерландов за последние несколько сезонов собрали коллекцию серебряных наград юниорских, молодежных и взрослых чемпионатов Европы, а затем квалифицировались на Олимпиаду в Токио. Самыми серьезными соперницами на пути к главному матчу для оранжевого тандема стали действующая олимпийская чемпионка из США Эйприл Росс и ее новая напарница Эмили Дэй. В четвертьфинальной игре против них Стам и Скун проиграли одну партию (а всего до финала — две).

По параллельной сетке к матчу за первое место прошла опытнейшая команда из Бразилии: Барбара (35 лет, серебряная медалистка Рио-2016) и Кэрол (34 года, больше 100 турниров международного уровня в карьере). Вместе они играют только с прошлого сезона, но в 2021-м уже успели занять призовое место на этапе Мирового тура категории «четыре звезды» в Остраве. Путь Барбары и Кэрол к финалу напоминал чемпионат страны: на всех стадиях плей-офф в соперницы им попадались исключительно соотечественницы, манеру игры и слабые стороны которых опытные волейболистки прекрасно знали.

В финале Стам и Скун не допускали очевидных ошибок, а решающим фактором победы бразильянок стала игра у сетки: Кэрол пять раз удачно играла на блоке в ключевых моментах. После победы MVP финала призналась медиа-службе FIVB, что бразильская команда пока находится не в лучших физических кондициях, а компенсировать это удавалось за счет опыта и взаимовыручки.

В бразильском матче за третье место Элизе Майя и Тамела Кораделло, ранее попадавшие в тройку сильнейших только на не самых престижных турнирах Мирового тура категории «две звезды», одержали победу в трех партиях над соотечественницами Тайяной Лима/Хеге.

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