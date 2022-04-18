Пляжный волейбол. «Про Тур». Результаты этапа в Итапеме

В бразильской Итапеме прошел четвертый в этом сезоне турнир самой престижной в мире профессионального пляжного волейбола серии — «Про Тура». Победы одержали представители двух стран, в которых вид спорта на песке развит лучше всего. У женщин в финале в двух партиях сильнейшими были Сара Хьюз и Келли Колинске из США — там попасть в тройку команд на Олимпийские игры зачастую сложнее, чем их выиграть. У мужчин при очень шумной поддержке местной публики на центральном корте пляжа Мейа Прайа бразильцы Андре Лойола и Георг Вандерлей продолжили свою победную серию в Итапеме. Здесь же они вписали свои имена в историю, став чемпионами последнего турнира ныне упраздненного Мирового тура FIVB 14 ноября 2021 года.

Оранжевые лидеры и прогрессирующие новички

Второе место у женщин занял тандем из Нидерландов Катя Стам/Раиса Скун. Юные пляжницы в этом сезоне показывают стопроцентную статистику — три финала на трех турнирах «Про Тура»: второе место в Тлашкале, победа в Росарито и второе место в Итапеме. Вице-чемпионки Европы-2021 благодаря этой серии теперь возглавляют мировой рейтинг — на 760 баллов (за победу на «Челленджере» начисляется 800) они опережают бразильскую команду Кэрол/Барбара. Последние в Итапеме проиграли в четвертьфинале будущим чемпионкам — Хьюз и Колинске.

Их соотечественницы — дуэт «Ти-Кей-Эн» Тэйрин Клот/Кристен Насс хоть и не сумел повторить свой триумфальный путь образца «Фьючерса» в Куланагате, но доказал состоятельность и в игре против более серьезных соперниц. Также как в Австралии «золушкам из Луизианы» пришлось стартовать с квалификации. На этой стадии проблем у дерзких новичков не возникло — две победы и уверенный отбор в групповой раунд. В дальнейшем соперницы ошибок не прощали — из четырех игр Клот и Насс удалось выиграть половину. Фатальным с точки зрения турнирной судьбы стал матч против будущих бронзовых медалисток — Андрессы и Витории. В решающей партии бразильянки взяли верх только со счетом 19:17. В итоге, за девятое место в Итапеме американская команда набрала на 60 баллов больше, чем за победу в Кулангате, и за два турнира с нуля поднялась на 86-е место мирового рейтинга.

Синхронные чилийцы и сенсационные участники матча за третье место

Дошедшие в первом турнире «Про Тура» в Тлашкале из квалификации до финала Ноэ Аравена и Висенте Дрогетт в Бразилии показали неслучайность своего успеха. Квалификацию чилийцы прошли играючи, а в группе уступили только своему «криптониту» — чемпионам мексиканского «Челленджера» Михалу Брылю и Бартошу Лосяку из Польши.

На стадии топ-16 Аравена/Дрогетт, а также их куда более опытные соотечественники — участники Олимпийских игр в Токио кузены Гримальт — с абсолютно одинаковым счетом проиграли свои матчи: 21:19 в пользу латиноамериканцев в первом сете, 16:21 во втором и поражение 12:15 на тай-брейке. Примечательно, что победители чилийцев (французы Кру/Готье-Ра и Луини/Пеннинга из Нидерландов) также прошли через отборочную стадию, а последним даже удалось сходу попасть в призы. Матч за третье место «оранжевым» играть не пришлось — один из их эстонских соперников — из тандема Нолвак/Тиисар — получил в полуфинале травму спины, не позволившую принять участие в игре.

В главном матче вице-чемпионы финала Мирового тура прошлого года — Ондржей Перушич и Давид Швайнер из Чехии сумели выиграть первый сет у Георга и Андре. Однако бразильская атака в этот день была сильнее европейской защиты в трех партиях.

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