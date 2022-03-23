Пляжный волейбол. «Про Тур». Этап топ-16 в Росарито: что ждать, где смотреть

Самая престижная в мире профессионального пляжного волейбола серия соревнований — «Про Тур» — продолжает турне по Мексике. После турнира уровня «Челлендж», проходившего в Тлашкале к востоку от Мехико с 16 по 20 марта, группа сильнейших игроков отправляется на побережье Тихого океана, где в курортном городе Росарито с 24 по 27 марта пройдут матчи основной сетки самых престижных состязаний — «Топ-16». Формат проведения следующий: по 16 команд у мужчин и женщин разбиваются на четыре группы по четыре пары в каждой. После матчей группового этапа (они займут два соревновательных дня) по два сильнейших тандема каждого пула выходят в четвертьфиналы (они играются в один день с полуфиналами). Финалы и матчи за третье место пройдут в заключительный день — воскресенье. Элитарность «Топ-16» состоит в том, что попасть на этот турнир можно только по рейтингу — по 12 команд, занимающих в нем самые высокие места, автоматически получают места в основной сетке, еще по 4 команды добираются через очень конкурентный квалификационный раунд (также среди 16 соперников).

Без сенсационных чилийцев, но с олимпийскими чемпионами

Именно нехватка рейтинговых баллов не позволила заявиться даже на квалификацию в Росарито главной сенсации «Челленджа» в Тлашкале — юной команде Ноэ Аравена/Висенте Дрогетт. При этом, соперники чилийцев по финалу — Михал Брыль и Бартош Лосяк — сыграют сразу в основной сетке. Назвать поляков даже теневыми претендентами на призовые места на кортах Нижней Калифорнии достаточно сложно, ведь в числе участников турнира самые звездные команды прошлого сезона. Даже чемпионы Токио-2020 норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сорум посеяны только под вторым номером — по рейтингу их опережают самые прогрессирующие игроки мира — бронзовые медалисты Игр-2020 Ахмед Тиджан и Шериф Юнус из Катара. Эти два тандема блестяще играли на мексиканских пляжах в прошлом сезоне: из трех турниров хаба Мирового тура в Канкуне два выиграли викинги, а один — волейболисты с Аравийского полуострова. Еще один тандем, готовый бросить вызов фаворитам — Ондржей Перушич и Давид Швайнер. В прошлом сезоне они дважды побеждали на этапах Мирового тура, а удачно выступить на Олимпиаде чешским спортсменам помешал положительный тест на COVID-19 одного из них. Готовы порадовать зрителей красивой игрой в основной сетке и любимцы мексиканской публики — местные волейболисты Жозуэ Гачиола и Хосе Рубио (они получили вайлдкард от организаторов), а также главный шоумен самого летнего спорта — мастер запускать высоченную свечу на подаче — итальянец Адриан Карамбула и его напарник Энрико Росси.

В квалификации (она пройдет за день до основного турнира — 23 марта) основными претендентами на места в групповом этапе будут опытнейшие Александрс Самойловс и Янис Шмединьш из Латвии (они начали сезон с третьего места в Тлашкале), а также бразильский дуэт олимпийского чемпиона-2016 Алиссона Черутти и его нового напарника Гуто. За оставшиеся две вакансии будут бороться новые команды серебряных призеров Игр-2016 из Италии Даниэле Лупо и Паоло Николаи, удерживающие рекорд по количеству международных матчей, проведенных вместе, испанцы Гавира/Эррера и вице-чемпион мира-2019 Клеменс Виклер из Германии, теперь выступающий в паре с Нильсом Элерсом.

У женщин из числа команд, игравших в полуфинале «Челленджа» в Тлашкале, в основную сетку турнира в Росарито попали только чемпионки Барбара Сейшас и Кэрол Сальгадо. При этом, бразильский тандем имеет только девятый рейтинг — выше находятся и две команды соотечественниц, два дуэта из США, чемпионки мира из Канады Мелисса Хумана-Паредес и Сара Паван, чемпионки Европы Таня Хюберли и Нина Бруннер (Швейцария), а также серебряные медалистки Олимпиады в Токио Талика Клэнси и Мариафе Артако дель Солар из Австралии.

Олимпийская чемпионка-2020 Эйприл Росс из США с новой напарницей Эмили Дэй также попала в дюжину, обеспечившую себе места на групповом турнире, а вот победительницы финала Мирового тура-2021 Карла Боргер и Юлия Зуде из Германии, вице-чемпионки турнира в Тлашкале и первенства континента Катя Стам/Раиса Скун из Нидерландов, наряду с пятью сильными бразильскими командами выступят в квалификации, которая обещает быть едва ли не более напряженной, чем главный турнир.

Пляжный волейбол. «Про Тур». Топ-16. Росарито (Мексика). Расписание соревнований основной сетки

по московскому времени

24 марта, четверг

Женщины. Групповой турнир. Начало в 19:00

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 21:00

25 марта, пятница

Женщины. Групповой турнир. Начало в 00:00

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 02:30 26 марта

26 марта, суббота

Женщины. 1/4 финала. Начало в 03:00 27 марта

Мужчины. 1/4 финала. Начало в 03:00 27 марта

Женщины. 1/2 финала. Начало в 05:30 27 марта

Мужчины. 1/2 финала. Начало в 06:30 27 марта

27 марта, воскресенье

Женщины. Матч за третье место. Начало в 03:00 28 марта

Мужчины. Матч за третье место. Начало в 03:30 28 марта

Женщины. Финал. Начало в 04:00 28 марта

Мужчины. Финал. Начало в 04:30 28 марта

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube