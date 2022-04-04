Пляжный волейбол. «Про Тур». Этап «Фьючер» в Кулангате: Итоги

Самая престижная в мире профессионального пляжного волейбола серия соревнований — «Про Тур» — ярко дебютировала на Зеленом континенте. С 31 марта по 3 апреля спортсмены и спортсменки соревновались между собой в основной сетке первого в сезоне турнира категории «Фьючер» на песчаных кортах Кулангаты в Австралии.

Золушки из Луизианы

Невероятным сюжетом состязаний у женщин стал путь к триумфу посеянного под последним номером в квалификации тандема из США Тэйрин Клот/Кристен Насс. Для спортсменок, еще в прошлом сезоне представлявших Университет Луизианы (там они впервые встали в пару в 2020 году), турнир в Кулангате стал дебютным международным на профессиональном уровне. А место даже в квалификационном раунде команда «Ти-Кей-Эн» (так волейболистки называют себя сами) получила всего за пять дней до старта. Тэйрин и Кристен провели в пути до Австралии 30 часов, выполнили обязательную программу по обниманию коал в местном парке живой природы и сходу начали демонстрировать, что прилетели за полмира не только с туристическими, но и со спортивными интересами.

В квалификации за два матча Клот и Насс не позволили соперницам набрать ни в одной из четырех партий больше 16 очков. Тем не менее, шансы на выход в плей-офф пляжниц из Луизианы котировались не слишком высоко — в группе A им предстояло сыграть против чемпионок Австралии Фиби Белл и Никки Лэйрд, сильного тандема из Израиля Яхли Ашуш/Михаль Баранник и соотечественниц Родригес/Муньо. Однако и здесь «Ти-Кей-Эн» не уступили ни сета. Причем, как оказалось впоследствии, все итоговая тройка сильнейших играла как раз в этой группе.

В плей-офф поймавших кураж на австралийских пляжах Клот и Насс было уже не остановить — к финалу у них была по-прежнему идеальная статистика с шестью сухими победами. Соперницы по главному матчу — Белл и Лэйрд при громкой поддержке местной публики прервали серию американских спортсменок: в первом победном для себя сете Фиби и Никки играли на уровне звездных соотечественниц — серебряных медалисток Токио-2020 Клэнси и Артако дель Солар. Во втором сете настала очередь сиять для команды из США — разгром со счетом 21-9 надломил австралиек — тай-брейк превратился в формальность, предшествовавшую вручению трофея чемпионкам. «Ти-Кей-Эн» на эмоциях от победы обозначили амбициозную цель — представлять страну на Олимпийских играх в Париже-2024.

Тэйрин Клот/Кристен Насс (США, в желтой форме) перед решающим розыгрышем в финале Фото © 2022 Getty Images

У мужчин получился своеобразный турнир стран Содружества: австралийские команды заняли первое и третье места, а вторым в итоговой классификации стали тандем из Канады Макнил/Расселл. Последние в четвертьфинале выбили из борьбы новозеландцев Сэма О'Ди и Брэдли Фуллера. За несколько дней до старта «Про Тура» на чемпионате Австралии, проходившим также в Кулангате, «киви» оказались сильнее всех команд Зеленого континента. Символично, что уступившие им в финале Айзак Карракер и Марк Николаидис на «Фьючере» взяли главный трофей. Реванш удался, но косвенный: по ходу турнира австралийцам удалось победить только второй по силе тандем из Новой Зеландии — Бен О'Ди (брат Сэма)/Томас Рид.

Главные предстартовые фавориты соревнований — 21-летние братья-близнецы Хоакин Белло и Хавьер Белло из Великобритании неожиданно оступились на первой стадии плей-офф. Их победители — швейцарцы Цюрхер и Джордан в четвертьфинальном европейском дерби уступили полякам Здыбеку и Левандовски. Последних в матче за третье место обыграл второй по силе австралийский тандем — Томас Ходжес/Макс Гюрер.

Могучая подача бронзового призера турнира в Кулангате Макса Гюрера из Австралии Фото © 2021 Getty Images

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