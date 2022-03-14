Пляжный волейбол. Первый в истории этап «Про Тура»: что ждать, где смотреть

В мире профессионального пляжного волейбола начинается новая эра: с 16 по 20 марта в Тлашкале (Мексика) пройдет первый в истории турнир «Про Тура». Эта серия соревнований под эгидой FIVB состоит из трех уровней. Самые престижные — «Топ-16»: принять участие в них смогут, как следует из названия, по 16 команд, занимающих лидирующие позиции в рейтинге у мужчин и женщин. В основной сетке «Про Тур Челлендж» участвуют по 24 команды (лучшие смогут пробиться в «Топ-16»), третья категория — «Фьючерс» (для молодых игроков).
В городе к востоку от Мехико состязания пройдут в формате челленджа, что вполне логично. Составы многих команд по итогам прошлого сезона поменялись, и некоторым из сильнейших игроков необходима практика и рейтинговые баллы, чтобы отобраться в турнир высшей категории.
У мужчин в число претендентов на тройку сильнейших входят, как минимум, пять тандемов. Олимпийский чемпион Рио-2016 Алиссон Черутти и его новый напарник Гуто (в прошлом сезоне выступал вместе с Эвандро), еще один бразильский дуэт — Витор Фелипе и Ренато (прошлый сезон они закончили призовым местом на этапе Мирового тура в Итапеме), чемпионы престижного турнира в Остраве Александр Брувер/Роберт Меувсен из Нидерландов, а также опытнейшие Александрс Самойловс и Янис Шмединьш из Латвии, попадавшие в топ-10 на всех соревнованиях прошлого сезона.
Теневые претенденты на высокие места — два тандема из США: экс-канадец и участник Олимпиады в Рио-2016 Каим Шалк и его напарник Тео Бруннер, и не менее амбициозная команда тезок — бронзового призера Олимпиады в «зальном» волейболе Тейлора Сандера и гавайского левши Тейлора Крабба.
У женщин география претенденток на победу в первом в истории «Про Тура» турнире куда более широкая. Для олимпийской чемпионки Токио-2020 Эйприл Росс из США соревнования в Тлашкале станут отличной проверкой наигранных с новой напарницей Эмили Дэй комбинаций. Потенциально способна бросить вызов соотечественницам пара Сары Спонсил и Терезы Кэннон (в активе последней подиум на заключительном этапе Мирового тура прошлого года, а Спонсил сумела отобраться в олимпийскую команду, что с учетом внутренней конкуренции едва ли не менее сложно).
В отличие от американок трем европейским тандемам времени на притирку не понадобится — все они выступают вместе очень давно и выиграли немало титулов. Йоанна Хайдрих и Анук Верж-Дюпре из Швейцарии в прошлом году принесли своей стране бронзовые олимпийские медали, Катя Стам/Раиса Скун из Нидерландов заняли второе место на чемпионате Европы-2021, а суперзвезды из Германии Карла Боргер и Юлия Зуде были сильнейшими в Финале Мирового тура.
Пляжный волейбол. «Про Тур Челлендж». Тлашкала (Мексика). Расписание соревнований
По московскому времени
16 марта, среда
Женщины. Квалификация. Начало в 17:00
Мужчины. Квалификация. Начало в 21:10
*17 марта, четверг *
Женщины. Основная сетка. Групповой турнир. Начало в 17:30
Мужчины. Основная сетка. Групповой турнир. Начало в 22:30
18 марта, пятница
Женщины. 1/8 финала. Начало в 17:30
Мужчины. 1/8 финала. Начало в 22:30
19 марта, суббота
Женщины. 1/4 финала. Начало в 20:00
Мужчины. 1/4 финала. Начало в 22:00
Женщины. 1/2 финала. Начало в 01:00
Мужчины. 1/2 финала. Начало в 04:00
20 марта, воскресенье
Женщины. Матч за третье место. Начало в 20:45
Мужчины. Матч за третье место. Начало в 22:00
Женщины. Финал. Начало в 01:00
Мужчины. Финал. Начало в 02:30
Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube