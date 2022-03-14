Пляжный волейбол. Первый в истории этап «Про Тура»: что ждать, где смотреть

В мире профессионального пляжного волейбола начинается новая эра: с 16 по 20 марта в Тлашкале (Мексика) пройдет первый в истории турнир «Про Тура». Эта серия соревнований под эгидой FIVB состоит из трех уровней. Самые престижные — «Топ-16»: принять участие в них смогут, как следует из названия, по 16 команд, занимающих лидирующие позиции в рейтинге у мужчин и женщин. В основной сетке «Про Тур Челлендж» участвуют по 24 команды (лучшие смогут пробиться в «Топ-16»), третья категория — «Фьючерс» (для молодых игроков).

В городе к востоку от Мехико состязания пройдут в формате челленджа, что вполне логично. Составы многих команд по итогам прошлого сезона поменялись, и некоторым из сильнейших игроков необходима практика и рейтинговые баллы, чтобы отобраться в турнир высшей категории.

У мужчин в число претендентов на тройку сильнейших входят, как минимум, пять тандемов. Олимпийский чемпион Рио-2016 Алиссон Черутти и его новый напарник Гуто (в прошлом сезоне выступал вместе с Эвандро), еще один бразильский дуэт — Витор Фелипе и Ренато (прошлый сезон они закончили призовым местом на этапе Мирового тура в Итапеме), чемпионы престижного турнира в Остраве Александр Брувер/Роберт Меувсен из Нидерландов, а также опытнейшие Александрс Самойловс и Янис Шмединьш из Латвии, попадавшие в топ-10 на всех соревнованиях прошлого сезона.

Теневые претенденты на высокие места — два тандема из США: экс-канадец и участник Олимпиады в Рио-2016 Каим Шалк и его напарник Тео Бруннер, и не менее амбициозная команда тезок — бронзового призера Олимпиады в «зальном» волейболе Тейлора Сандера и гавайского левши Тейлора Крабба.

У женщин география претенденток на победу в первом в истории «Про Тура» турнире куда более широкая. Для олимпийской чемпионки Токио-2020 Эйприл Росс из США соревнования в Тлашкале станут отличной проверкой наигранных с новой напарницей Эмили Дэй комбинаций. Потенциально способна бросить вызов соотечественницам пара Сары Спонсил и Терезы Кэннон (в активе последней подиум на заключительном этапе Мирового тура прошлого года, а Спонсил сумела отобраться в олимпийскую команду, что с учетом внутренней конкуренции едва ли не менее сложно).

В отличие от американок трем европейским тандемам времени на притирку не понадобится — все они выступают вместе очень давно и выиграли немало титулов. Йоанна Хайдрих и Анук Верж-Дюпре из Швейцарии в прошлом году принесли своей стране бронзовые олимпийские медали, Катя Стам/Раиса Скун из Нидерландов заняли второе место на чемпионате Европы-2021, а суперзвезды из Германии Карла Боргер и Юлия Зуде были сильнейшими в Финале Мирового тура.

Пляжный волейбол. «Про Тур Челлендж». Тлашкала (Мексика). Расписание соревнований

По московскому времени

16 марта, среда

Женщины. Квалификация. Начало в 17:00

Мужчины. Квалификация. Начало в 21:10

*17 марта, четверг *

Женщины. Основная сетка. Групповой турнир. Начало в 17:30

Мужчины. Основная сетка. Групповой турнир. Начало в 22:30

18 марта, пятница

Женщины. 1/8 финала. Начало в 17:30

Мужчины. 1/8 финала. Начало в 22:30

19 марта, суббота

Женщины. 1/4 финала. Начало в 20:00

Мужчины. 1/4 финала. Начало в 22:00

Женщины. 1/2 финала. Начало в 01:00

Мужчины. 1/2 финала. Начало в 04:00

20 марта, воскресенье

Женщины. Матч за третье место. Начало в 20:45

Мужчины. Матч за третье место. Начало в 22:00

Женщины. Финал. Начало в 01:00

Мужчины. Финал. Начало в 02:30

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube