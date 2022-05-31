Пляжный волейбол. Юрмала принимает этап «Про Тура»: что ждать, где смотреть

С 1 по 5 июня в курортном городе Юрмала на берегу Балтийского моря пройдет последний перед чемпионатом мира в Риме турнир «Про Тура» по пляжному волейболу самой престижной категории «Топ-16». В Латвии соберутся все сильнейшие: чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, а также лидеры рейтинга-2022.

У мужчин набрали форму не блиставшие на старте сезона норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сорум. За шесть матчей на предыдущем этапе Тура в Остраве (25-29 мая) «волейбольные викинги» проиграли всего две партии. Уступившие Молу и Соруму в последнем олимпийском полуфинале катарцы Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан в Юрмале посеяны под первым номером, а значит раньше полуфиналов с принципиальными соперниками не встретятся.

У Латвии также есть свои звезды. Тандем Александр «Король Лев» Самойловс и призер Лондона-2012 Янис Шмединьш стартуют сразу в основной сетке, а 17-летний вундеркинд Кристианс Фокеротс и игравший в матче за бронзу Токио Эдгарс Точс начнут турнир с квалификационных матчей 1 июня.

Попасть в четверку команд, которые продолжат борьбу на групповом этапе, будут пытаться призеры «Челленджера» в Дохе Эрмакора/Пристауц (Австрия), а также новые команды серебряного призера Игр в Рио Паоло Николаи (Италия) и призера чемпионата мира-2019 Клеменса Виклера (Германия).

У женщин главная надежда местных болельщиков — тандем Анастасия Кравченок/Тина Граудыня. Занявшие четвертое место в Токио пляжницы из Латвии в этом сезоне уже играли в финале «Топ-16» в Росарито. Тогда Кравченок и Граудыня уступили лидерам мирового рейтинга — команде Катя Стам/Раиса Скун. Дуэт из Нидерландов в 2022-м невероятно стабилен: три призовых места на этапах «Про Тура» и два попадания в топ-5.

Только с квалификации начнут свой турнирный путь серебряные призеры Олимпийских игр Талика Клэнси/Мариафе Артако дель Солар из Австралии и самые яркие новички сезона — чемпионки «Фьючерса» и «Челленджера» Кристен Насс/Тэйрин Клот из США. Место команды с Зеленого континента в основной сетке заняли по квоте чемпионки мира из Канады Сара Паван/Мелисса Хумана-Паредес, а золушкам из Луизианы банально не хватило рейтинга, ведь они сыграли всего три международных турнира.

При определенных раскладах отборочного раунда австралийки могут попасть в группу к Кравченок и Граудыне. У этих команд есть своя история противостояний: в Токио Клэнси и дель Солар не пустили тандем из Латвии в финал, а на недавнем этапе «Про Тура» сильнее были европейские пляжницы. Насс и Клот могут второй раз в сезоне сыграть с Паван/Хумана-Паредес: ранее американки одержали разгромную победу на открытии сезона AVP (Североамериканской профессиональной лиги).

Пляжный волейбол. «Про Тур». Топ-16. Юрмала (Латвия). Расписание соревнований основной сетки

по московскому времени

2 июня, четверг

Женщины. Групповой турнир. Начало в 09:00

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 11:00

3 июня, пятница

Женщины. Групповой турнир. Начало в 09:00

Мужчины. Групповой турнир. Начало в 11:00

4 июня, суббота

Женщины. 1/4 финала. Начало в 11:00

Мужчины. 1/4 финала. Начало в 13:00

Женщины. 1/2 финала. Начало в 17:00

Мужчины. 1/2 финала. Начало в 19:00

5 июня, воскресенье

Женщины. Матч за третье место. Начало в 13:00

Мужчины. Матч за третье место. Начало в 14:00

Женщины. Финал. Начало в 16:00

Мужчины. Финал. Начало в 17:00

Все матчи в прямом эфире будут доступны на сайте Volleyball TV и официальном канале Beach Volleyball World на YouTube

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью