Пляжный волейбол. Видео лучших моментов и итоги этапа «Про Тура» в Юрмале

С 1 по 5 июня в курортном городе Юрмала на берегу Балтийского моря проходил последний перед чемпионатом мира-2022 в Риме турнир «Про Тура» по пляжному волейболу самой престижной категории «Топ-16». Как показали соревнования в Латвии, к главному турниру сезона лучшую форму набрали опытные игроки из Италии и Канады.

Из квалификации в чемпионы

Тандем серебряного призера Рио-2016, 33-летнего Паоло Николаи и его нового напарника, 23-летнего Самуэле Коттафава стартовал в отборочном раунде на день раньше основной сетки. Первый же матч группового этапа итальянцы уступили команде из Нидерландов Кристиаан Варенхорст/Стивен Ван де Вельде. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф после этого, было необходимо на заказ побеждать местных кумиров Александра «Короля Льва» Самойловса и призера Лондона-2012 Яниса Шмединьша (а только на их матчах трибуны в Юрмале заполнялись). Однако эмоции болельщиков оказали обратный эффект: Николаи включил свой знаменитый режим монстра у сетки, раз за разом блокируя атаки соперников, а Коттафава летал по песку, с быстротой молнии выуживая мячи из углов корта. В итоге, Самойловс и Шмединьш остались за бортом плей-офф, а поймавшие кураж итальянцы пронеслись до финала подобно шквальному ветру с Балтики.

Имена соперников по главному матчу не стали сенсацией. ПризерыТокио-2020 Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан последние два сезона являются едва ли не самой зрелищной командой мира и играют чрезвычайно успешно. В Юрмале пляжники с Аравийского полуострова после стартового поражения в группе не отдали соперникам ни одного сета до встречи с Николаи/Коттафава. Финал получился невероятно напряженным: первая партия осталась за Юнуссом и Тиджаном, а вторая превратилось в настоящую игру на выживание. 25:27 в пользу итальянцев (Коттафава в самые важные моменты в концовке подал на вылет дважды), после чего проигравшие опустили руки.

По итогам турнира в Юрмале Паоло и Самуэле стали лидерами и по основным статистическим показателям. Николаи был лучшим на блоке (50 раз он накрывал соперников!), а Коттафава 134 раза успешно действовал в атаке. В таких кондициях и с таким настроем итальянский тандем молодости и опыта будет в числе главных фаворитов домашнего чемпионата мира в Риме, тем более что под вопросом участие в нем олимпийских чемпионов из норвегии Андерса Мола и Кристиана Серума. В Юрмале «волейбольные викинги» снялись с соревнований на групповом этапе из-за проблем со здоровьем.

Чемпионки мира подтверждают статус

У женщин идеально подвелись к главным соревнованиям года Сара Паван и Мелисса Хумана-Паредес. Тандем действующих чемпионок мира из Канады готов к защите титула. В Юрмале Паван и Хумана-Паредес показали чрезвычайно сбалансированную и уверенную игру. Их единственной осечкой стало поражение в двух сетах от лидеров мирового рейтинга-2022 и победительниц «Топ-16» в Росарито — команды Катя Стам/Раиса Скун из Нидерландов.

После этого канадские пляжницы выдали уникальный страйк — четыре победы подряд над тандемами из Бразилии, в том числе в финале против Сешас де Фрейтас Барбары и Сольберг Сальгадо Кэрол. Последние на первой стадии плей-офф выбили из сетки чемпионок «Фьючерса» и «Челленджера» Кристен Насс/Тэйрин Клот из США. Несмотря на ранний вылет золушки из Луизианы закончили турнир в Юрмале в числе лидеров по статистическим показателям — группу они прошли без поражений, а против Барбары и Кэрол им не хватило опыта.

Именно опыт, хладнокровная игра в решающие моменты и, конечно, шедевральные блоки от Сары Паван решили исход финала в пользу канадского тандема. Невероятно, но эта первая победа чемпионок мира на международном турнире высшей категории с 2019 года!

Пляжный волейбол. Сезон-2022. Результаты, правила, расписание, ревью