Плавание. Mare Nostrum-2022: расписание, результаты, трансляции 

Mare Nostrum – это престижнейшая серия соревнований по плаванию, которая традиционно проводится с 1994 года каждый сезон в конце мая-начале июня в городах, расположенных на берегу Средиземного моря (латинское Mare nostrum буквально означает «наше море»). В неолимпийском 2022-м три турнира – в Монако, Барселоне и Кане-ан-Руссийон – станут единственной возможностью для сильнейших спортсменов мира оценить свои кондиции на международном уровне перед чемпионатом мира, который пройдет в Будапеште18 июня – 3 июля.

Нововведением в формате проведения соревнований в этом году станут спринтерские skins. Так называют заплывы на самых короткие дистанции (50 м) в каждом из четырех стилей (баттерфляй, брасс, кроль, спина) на вылет: финишировавшие последними спортсмены и спортсменки будут отсеиваться и финал представит собой дуэль один на один. Уже на первом этапе Mare Nostrum, который пройдет 21-22 мая в Монако, выступят суперзвезды мирового плавания – обладательница четырех олимпийских медалей и семнадцати наград чемпионатов мира Сара Шестрем (Швеция), двукратный призер Токио-2020 Шивон Хоги (Гонконг), 18-летняя олимпийская чемпионка на стометровке брассом Лидия Джейкоби (США), комплексистка, блестяще проявившая себя на Кубке мира-2021 Мария Уголькова (Швейцария), олимпийский чемпион в эстафете Майкл Эндрю (США), обладатель индивидуального золота Лондона-2012 на дистанции 50 м вольным стилем Флоран Маноду (Франция), мировой рекордсмен в плавании на спине Коулмэн Стюарт (США), обладатель двух рекордов серии и двух олимпийских серебряных медалей в брассе Арно Камминга (Нидерланды), 42-летний мастер баттерфляя на коротких дистанциях Николас Сантос из Бразилии, олимпийский чемпион аналогичным стилем из ЮАР Чад ле Кло (в борьбе за золото в 2012-м он обогнал самого Майкла Фелпса), а также его соотечественник – уникальный универсал и самый юный в истории обладатель Кубка мира Мэттью Сэйтс.

На следующих этапах конкуренция только усилится. Так, впервые за долгое время примет участие в Mare Nostrum почти в полном составе сборная Японии, а также чемпион мира, Европы и Олимпийских игр в баттерфляе Криштоф Милак из Венгрии. Победитель всей серии получит солидный по меркам плавания денежный приз (не намного меньше суммы, полагающейся чемпиону или чемпионке мира).

Шведская суперзвезда Сара Шестрем еще ни разу не побеждала в общем зачете серии Mare Nostrum Фото © 2021 Getty Images

Плавание. Mare Nostrum-2022. Расписание

по московскому времени

Этап 1. Монако

21 мая, суббота

15:30. Предварительные заплывы

16:00. Финалы

22 мая, воскресенье

15:30. Полуфиналы

16:00. Финалы

Этап 2. Барселона, Испания

25 мая, среда

16:00. Финалы

26 мая, четверг

16:00. Финалы

Этап 3. Кане-ан-Руссийон, Франция

28 мая, суббота

17:03. Финалы

29 мая, воскресенье

17:03. Финалы

Подробное расписание всех этапов Mare Nostrum-2022 доступно здесь

Полные стартовые листы

Все результаты Mare Nostrum-2022 доступны здесь

Смотреть онлайн Mare Nostrum-2022 можно на официальном сайте серии

Расписание всех важных событий в мире плавания в сезоне-2022