Плавание. Mare Nostrum-2022: расписание, результаты, трансляции 

Mare Nostrum – это престижнейшая серия соревнований по плаванию, которая традиционно проводится с 1994 года каждый сезон в конце мая-начале июня в городах, расположенных на берегу Средиземного моря (латинское Mare nostrum буквально означает «наше море»). В неолимпийском 2022-м три турнира – в Монако, Барселоне и Кане-ан-Руссийон – станут единственной возможностью для сильнейших спортсменов мира оценить свои кондиции на международном уровне перед чемпионатом мира, который пройдет в Будапеште18 июня – 3 июля.
Нововведением в формате проведения соревнований в этом году станут спринтерские skins. Так называют заплывы на самых короткие дистанции (50 м) в каждом из четырех стилей (баттерфляй, брасс, кроль, спина) на вылет: финишировавшие последними спортсмены и спортсменки будут отсеиваться и финал представит собой дуэль один на один. Уже на первом этапе Mare Nostrum, который пройдет 21-22 мая в Монако, выступят суперзвезды мирового плавания – обладательница четырех олимпийских медалей и семнадцати наград чемпионатов мира Сара Шестрем (Швеция), двукратный призер Токио-2020 Шивон Хоги (Гонконг), 18-летняя олимпийская чемпионка на стометровке брассом Лидия Джейкоби (США), комплексистка, блестяще проявившая себя на Кубке мира-2021 Мария Уголькова (Швейцария), олимпийский чемпион в эстафете Майкл Эндрю (США), обладатель индивидуального золота Лондона-2012 на дистанции 50 м вольным стилем Флоран Маноду (Франция), мировой рекордсмен в плавании на спине Коулмэн Стюарт (США), обладатель двух рекордов серии и двух олимпийских серебряных медалей в брассе Арно Камминга (Нидерланды), 42-летний мастер баттерфляя на коротких дистанциях Николас Сантос из Бразилии, олимпийский чемпион аналогичным стилем из ЮАР Чад ле Кло (в борьбе за золото в 2012-м он обогнал самого Майкла Фелпса), а также его соотечественник – уникальный универсал и самый юный в истории обладатель Кубка мира Мэттью Сэйтс.
На следующих этапах конкуренция только усилится. Так, впервые за долгое время примет участие в Mare Nostrum почти в полном составе сборная Японии, а также чемпион мира, Европы и Олимпийских игр в баттерфляе Криштоф Милак из Венгрии. Победитель всей серии получит солидный по меркам плавания денежный приз (не намного меньше суммы, полагающейся чемпиону или чемпионке мира).
Плавание. Mare Nostrum-2022. Расписание
по московскому времени
Этап 1. Монако
21 мая, суббота
15:30. Предварительные заплывы
16:00. Финалы
22 мая, воскресенье
15:30. Полуфиналы
16:00. Финалы
Этап 2. Барселона, Испания
25 мая, среда
16:00. Финалы
26 мая, четверг
16:00. Финалы
Этап 3. Кане-ан-Руссийон, Франция
28 мая, суббота
17:03. Финалы
29 мая, воскресенье
17:03. Финалы
Подробное расписание всех этапов Mare Nostrum-2022 доступно здесь
Все результаты Mare Nostrum-2022 доступны здесь
Смотреть онлайн Mare Nostrum-2022 можно на официальном сайте серии
Расписание всех важных событий в мире плавания в сезоне-2022