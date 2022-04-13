Плавание. Сезон-2022. Календарь международных соревнований

Календарь международных соревнований по плаванию в 2022 году получился беспрецедентно насыщенным: начиная с конца июня пройдут три важнейших события высочайшего уровня. Первым из них станет чемпионат мира по водным видам спорта — изначально турнир был запланирован на 2021 год, однако из-за переноса Олимпийских игр в Токио-2020 на год вперед поменялось и расписание состязаний в бассейне. Не обошлось и без переезда и сдвигов по датам — из майской Фукуоки (Япония) главный турнир года отправился в июньский Будапешт (Венгрия). Чемпионат Европы по водным видам спорта остался на своем месте — он и раньше проводился раз в два года, а чемпионат мира на короткой воде (в 25-метровых бассейнах) впервые с 1999 и 2000 годов пройдет два года подряд.

Первыми соревнованиями сезона-2022 станут чемпионаты стран и национальные соревнования, которые запланированы на март и апрель. Из числа держав-лидеров мирового плавания всех опередила Япония. Со 2 по 5 марта в Стране восходящего солнца состоялся чемпионат, по итогам которого определялся состав команды в Будапешт. В начале апреля настала очередь определять сильнейших пловцов в Китае, ЮАР, Великобритании, Канаде, Италии, Бразилии и Франции. В США в марте проводились финалы NCAA — сильнейшей студенческой лиги, в которой выступают в том числе олимпийцы со всего мира, а также серия коммерческих стартов TYR Pro Swim. Отборочные соревнования в сборную страны на чемпионат мира состоятся с 26 по 30 апреля.

Для спортсменов, базирующихся в Европе, отличной проверкой сил станет традиционная серия Mare Nostrum, в рамках которой состоится три этапа в конце мая. Почти в эти же сроки на другом конце планеты вторая по силе плавательная сборная мира — Австралия — будет определяться с составом для поездки в Будапешт. В бассейне Дунай-Арены в столице Венгрии с 18 по 25 июня состоится кульминация сезона. Семикратные олимпийские чемпионы из США Калеб Дрессел и Кэти Ледеки попытаются подняться еще выше в исторической таблице мировых чемпионатов. Дресселу не хватает пяти золотых медалей, чтобы догнать идущего вторым Райана Лохте (лидирует с 26 победами великий Майкл Фелпс). Ледеки же постарается удержать свои позиции от натиска сильнейших спортсменок из Европы — Катинки Хоссу из Венгрии и Сары Шестрем из Швеции. Постараются проявить себя вундеркинд из ЮАР Мэттью Сэйтс, победивший в прошлом году в общем зачете Кубка мира FINA, и юная серебряная медалистка Игр из Канады Саммер Макинтош.

Последние двое выступят и на соревнованиях по плаванию в рамках Игр Содружества — здесь любопытно будет понаблюдать за пловцами из Великобритании, представляющими разные команды. Так, например, олимпийский чемпион-2020 в кролевой эстафете Данкан Скотт выступит за Шотландию, а сильнейший брассист планеты — Адам Пити — за Англию. Спустя несколько дней быстрейшие пловцы Старого света будут состязаться между собой в бассейне под открытым небом в Риме в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта. Ожидается упорная борьба за первое место в командном зачете между хозяевами, Францией, Германией, Великобританией и Венгрией.

Осенью закроют сезон в 50-метровых бассейнах Азиатские игры. Здесь выступят звездный японский комплексист Дайя Сэто, олимпийская чемпионка из Гонконга Шивон Хоги, а также сильнейшая сборная Китая. На короткой воде обладатели последних титулов года определятся 22 декабря в заключительный день чемпионата мира.

Olympics представляет полное расписание важнейших международных соревнований по плаванию в сезоне-2022.

Плавание. Календарь-2022

21-22 мая. Mare Nostrum. Этап 1. Монако

25-26 мая. Mare Nostrum. Этап 2. Барселона, Испания

28-29 мая. Mare Nostrum. Этап 3. Кане-ан-Руссийон, Франция

18 июня-25 июня. Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

5-10 июля. Чемпионат Европы среди юниоров. Бухарест, Румыния

29 июля-3 августа. Игры Содружества. Бирмингем, Великобритания

11-17 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта. Рим, Италия

11-16 сентября. Азиатские игры. Ханчжоу, Китай

17-22 декабря. Чемпионат мира на короткой воде. Место пока не определено