Плавание: вид спорта, история, стили, звезды

Плавание является одним из самых популярных и массовых видов спорта в мире. Его история как спортивной дисциплины началась со второй половины 19-го века. С тех пор плавание постоянно совершенствовалось и модернизировалось по всем направлениям. Появлялись новые стили, правила, экипировка, бассейны, более точные системы хронометража. А самые яркие звезды плавания, такие как Майкл Фелпс, по праву считаются легендами спорта и Олимпийских игр.

История плавания

Принято считать, что первые соревнования по плаванию датированы еще 16 веком, но настоящий толчок спортивное плавание получило в конце 19-го столетия благодаря появлению искусственных бассейнов. Примечательно, что развитие вида спорта крепко связано с развитием олимпийского движения. Плавание дебютировало на первых в истории современных Олимпийских играх 1896 года в Афинах. И тогда состязания прошли на открытой воде в гавани Зея в четырех видах программы - на дистанциях 100, 500 и 1200 метров у мужчин без строгих требований к стилю передвижения и отдельно на стометровке среди моряков. Главным героем дебютной Олимпиады в плавании стал автор золотого дубля (100 и 1200 метров) венгр Альфред Хайош. Четыре года спустя в Париже на реке Сена олимпийцы разыграли семь комплектов медалей, в том числе в кажущихся сейчас экзотическими дисциплинах - подводном плавании, командном плавании и даже в плавании с препятствиями.

Большой шаг в развитии был сделан в 1908 году, когда была образована Международная федерация плавания (FINA). Также были утверждены правила, включавшие перечень дистанций для проведения соревнований, их структуру. В начале 20-го века появилась и фиксация и регистрация мировых рекордов в плавании. Кстати, первым мировым рекордсменом был официально признан четырехкратный олимпийский чемпион венгр Золтан Халмаи, проплывший дистанцию 100 метров вольным стилем за минуту 5,8 секунды. А важный психологический рубеж в одну минуту на стометровке вольным стилем первым превзошел пятикратный олимпийский чемпион американец Джонни Вайсмюллер (58,6 в 1922 году), впоследствии прославившийся ролью Тарзана в кино.

В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме в плавании впервые дебютировали женщины. Количество комплектов наград неуклонно росло. Помимо вольного стиля развивались и другие стили – плавание на спине дебютировало в программе Олимпийских игр в 1900 году, брасс – в 1904 году, баттерфляй – в 1956 году, а первые олимпийские медали в комплексном плавании, которое можно назвать своеобразным многоборьем, были разыграны на Играх-1964 года.

Джонни Вайсмюллер первым выплыл на стометровке вольным стилем из минуты Фото © 1924 Getty Images

Эстафеты появились в олимпийской программе уже в 1904 году, а в 2021 году на Играх-2020 в Токио состоялся олимпийский дебют смешанной комбинированной эстафеты, где составы команд формируются из двух мужчин и двух женщин.

В целом олимпийская программа практически сформировалась к середине девяностых годов прошлого века, к Играм-2020 в Токио она увеличилась в бассейне всего на три дисциплины – до 35. При этом на чемпионатах мира в 50-метровом бассейне в плавании разыгрывается 42 комплекта наград (на 2019-й год), прежде всего, за счет спринтерских (50 м) неолимпийских дисциплин в ряде видов.

Примечательно, что чемпионаты мира по водным видам спорта, включая плавание, начали проводить только в 1973 году – дебют состоялся в Белграде. Чемпионаты Европы имеют куда более длинную историю, первый такой турнир прошел в 1926 году в Будапеште. С 1993 году стали проводиться чемпионаты мира по плаванию на короткой воде, где заплывы проходят не в стандартных 50-метровых олимпийских бассейнах, а в более компактных 25-метровых бассейнах.

Эволюционировало и сам вид спорта. В семидесятых годах 20 века были введены электронные системы хронометража и определение фальстартов, в начале 2021 благодаря новым технологиям началась «костюмная эра» - в комбинезонах из полиуретана и неопрена пловцы начали в режиме нон-стоп бить старые мировые рекорды. Что, в свою очередь, заставило FINA c 2010 года запретить цельные комбинезоны и ввести жесткие ограничение на материалы плавательных костюмов.

Таким образом, плавание вновь превратилась из гонки технологий в чистый спорт, пусть различные инновации в методиках и тренировочном процессе все равно позволяет новым поколениям звезд бить мировые рекорды. Но, как и в докостюмную эру, каждое такое достижение становится ярким событием.

Добавим, что плавание на открытой воде как отдельная дисциплина появилась в программе чемпионатов мира в 1991 году заплывами на 25 км. В настоящее время на чемпионатах мира разыгрывается семь комплектов наград – на дистанциях 5, 10 и 25 км у мужчин и женщин, а также в смешанной командной эстафете. Однако на Олимпийских играх представлены (с 2008 года) только дистанции 10 км у мужчин и женщин.

Техника вольного стиля за последние десятилетия почти не изменилась Фото © 2022 Getty Images

Стили плавания

Вольный стиль – дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любыми способами, произвольно меняя их по ходу дистанции. Но поскольку объективно быстрейшим стилем является кроль, то вольный стиль и кроль считаются в плавании практически синонимами. Кроль – вид плавания на животе, в котором левая и правая часть тела совершают гребки попеременно.

Основы современного кроля были разработаны еще в начале двадцатого века, с тех пор благодаря разнообразным модификациям скорости увеличивались. За последние 100 лет пловцы сбросили с мирового рекорда на самой популярной дистанции 100 м вольным стилем около 10 секунд – в 2022 году он составлял 46,91 и принадлежал бразильцу Сезару Сьелу Филью. Причем установлено это достижение было в 2009 году.

На спине (кроль на спине) – стиль плавания, в котором движения рук (гребки руками) совершаются попеременно, а ноги осуществляют непрерывное поднятие / опускание. В отличие от классического кроля пловцы преодолевают дистанцию на спине, а не на животе, а пронос над водой выполняется прямой рукой, а не согнутой. Единственный вид спортивного плавания, где старт дается не с тумбочки на бортике, а непосредственно из воды.

Брасс (от французского слова brasser - перемешивать) - стиль спортивного плавания груди, при котором руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Считается одним из самых древних видов плавания. Самый медленный из всех существующих стилей спортивного плавания.

Баттерфляй (от английского butterfly - бабочка). Во время плавания левая и правая части тела одновременно совершают симметричные движения в вертикальной плоскости. Руки совершают мощный гребок, приподнимающий тело пловца над водой, а движения ног и таза совершаются волнообразно. Самый молодой стиль плавания, изначально считавшийся разновидностью брасса.

Он появился в тридцатые годы 20-го века и вскоре вытеснил классический брасс благодаря преимуществе в скорости передвижения. Это привело к тому, что в 1953 году FINA выделило баттерфляй в отдельный стиль. Считается технически самым сложным и вторым по скорости стилем плавания после кроля на животе.

Комплексное плавание - дисциплина, в которой пловец равные части дистанции преодолевает баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем.

Баттерфляй - самый молодой, но очень быстрый стиль плавания Фото © 2022 Getty Images

Звезды плавания (самые титулованные олимпийцы)

Майкл Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд), 26-кратный чемпион мира

Марк Спитц – девятикратный олимпийский чемпион, первый человек, завоевавший семь золотых медалей на одних Играх (1972 год)

Дженни Томпсон – восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира

Мэтт Бионди – восьмикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира

Кэти Ледеки – семикратная олимпийская чемпионка, 15-кратная чемпионка мира

Программа Олимпийских игр

Плавание в бассейне

Разыгрывается 35 комплектов медалей

Мужчины. Вольный стиль: 50 метров, 100 метров, 200 метров, 400 метров, 800 метров, 1500 метров, эстафеты: 4х100 метров, 4х200 метров. На спине: 100 метров, 200 метров. Брасс: 100 метров, 200 метров. Баттерфляй: 100 метров, 200 метров. Комплексное плавание: 200 метров, 400 метров. Комбинированная эстафета 4х100 метров

Женщины. Вольный стиль: 50 метров, 100 метров, 200 метров, 400 метров, 800 метров, 1500 метров, эстафеты: 4х100 метров, 4х200 метров. На спине: 100 метров, 200 метров. Брасс: 100 метров, 200 метров. Баттерфляй: 100 метров, 200 метров. Комплексное плавание: 200 метров, 400 метров. Комбинированная эстафета 4х100 метров.

Смешанная комбинированная эстафета (2 мужчин и 2 женщины): 4х100 метров.

Плавание на открытой воде

Разыгрывается 2 комплекта медалей

Мужчины. 10 километров. Женщины. 10 километров.

Конкуренция в мировом плавании сейчас чрезвычайно высока Фото © 2022 Getty Images

Структура календаря международных соревнований по плаванию (главные турниры)

Олимпийские игры. Самым престижным стартом являются Олимпийские игры, которые проходят раз в четыре года по четным годам. Ближайшая Олимпиада состоится в Париже в 2024 году

Чемпионат мира в 50-метровом бассейне. Традиционно проходит в рамках ЧМ по водным видам спорта весной или летом по нечетным годам раз в два года

Чемпионат Европы в 50-метровом бассейне. Традиционно проходит в рамках ЧЕ по водным видам спорта весной или летом по четным годам раз в два года.

Чемпионат мира в 25-метровом бассейне (в короткой воде). Традиционно проходит раз в два года по четным годам в конце осени – начале зимы.

Чемпионат Европы в 25-метровом бассейне (в короткой воде). Традиционно проходит раз в два года по нечетным годам в конце осени – начале зимы.

Кубок мира в 25-метровом бассейне (в короткой воде). Традиционно проходит ежегодно во второй половине лета и осенью

Чемпионаты мира на открытой воде. Традиционно проходят в рамках ЧМ по водным видам спорта весной или летом по нечетным годам раз в два года

Чемпионаты Европы на открытой воде. Традиционно проходят в рамках ЧЕ по водным видам спорта весной или летом по четным годам раз в два года.