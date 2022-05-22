Плавание. Mare Nostrum-2022. Результаты первого этапа 

В Монако прошел первый этап международной серии соревнований по плаванию Mare Nostrum

Его главной звездой стал Мэттью Сейтс из ЮАР. Выигравший в прошлом году общий зачет Кубка мира в возрасте всего 18 лет спортсмен продолжает прогрессировать, и уже в первый день переписал рекорд бассейна в Монако. Сейтс проплыл дистанцию 200 м комплекс за 1:57.43 – на 17 сотых быстрее пикового Дайя Сето в 2019-м. В тот год японец сделал победный дубль (200 и 400 комплекс) на чемпионате мира в Кванджу. Ранее в тот же день (21 мая) вундеркинд из Южной Африки финишировал первым на дистанции 400 м вольным стилем. В воскресенье Сейтс с ужасающим преимуществом в пять секунд над вторым местом выиграл 400 м комплекс, а затем добавил и четвертую победу – на кролевой двухсотметровке. После Монако Мэттью возглавляет общий зачет Mare Nostrum с 3569 баллами.

Лучшую сумму на отдельной дистанции показала Сара Шестрем. В финале skins (спринтерских заплывов на 50 м на выбывание) обладательница нескольких наград Олимпийских игр из Швеции преодолела один бассейн за 24.08. Это время конвертировалось в фантастические 949 баллов. Еще более впечатляющим выглядит этот результат с учетом того, что всего за полчаса до этого Шестрем финишировала первой и в skins баттерфляем. Чемпионка Европы-2010 Жужанна Якабош (Венгрия), которой недавно исполнилось 33 года, выиграла две дистанции: 400 м комплекс и 200 м баттерфляем.

Две победы одержала и 18-летняя брассистка из США Лидия Джейкоби. Чемпионка Токио-2020 увереннее смотрелась на дистанции 200 м. На стометровке же Джейкоби всего на пять сотых опередила ровесницу из ЮАР Лару Ван Никерк. Последняя феноменально проплыла финал skins, превзойдя державшийся почти 9 лет рекорд олимпийской чемпионки-2012 Руты Мейлутите на 21 сотую: 29.90 против 30.11.

У мужчин двукратному серебряному призеру Олимпийских игр Арно Камминге не хватило совсем чуть-чуть до хет-трика в брассе. Дистанции 100 и 200 м спортсмен из Нидерландов выиграл, а в финале skins остался вторым. В заплывах на один бассейн более 900 баллов каждый набрали бразильские ветераны. На 50 м вольным стилем рекордсмен Mare Nostrum 32-летний Бруно Фратус показал 21.49 (на 18 сотых медленнее своего же лучшего времени), а на аналогичной дистанции баттерфляем быстрейшим был 42-летний чемпион мира в 25-метровом бассейне Николас Сантос. Победный дубль в баттерфляе (100 и 200 м) удался бронзовому призеру Токио-2020 на стометровке Ноэ Понти. Швейцарец дважды опережал чемпиона Лондона-2012 Чада Ле Кло из ЮАР.

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