Плавание. Финал Mare Nostrum-2022: что ждать, где смотреть 

Заключительный этап серии соревнований по плаванию Mare Nostrum пройдет 28-29 мая в Кане-ан-Руссийон (Франция) и станет последней возможностью для сильнейших спортсменов оценить свою готовность к чемпионату мира по водным видам спорта в Будапеште. Чем ближе старт главного события (18 июня), тем выше результаты.

Так, на втором этапе Mare Nostrum в Барселоне (25-26 мая) был побит ряд рекордов бассейна и серии. Олимпийский чемпион и чемпион мира Криштоф Милак (Венгрия) проплыл свою коронную дистанцию 200 м баттерфляем за 1:53.89 — на полсекунды быстрее достижения Чада ле Кло образца 2016 года. Майкл Эндрю из США, устроивший себе гонку на выживание на первом этапе в Монако (там он стартовал в 18 дисциплинах!), на этот раз сосредоточился на спринтах и одержал победу на дистанции 50 м на спине — 24.64 — предыдущий рекорд держался с 2014 года.

На аналогичной дистанции баттерфляем продолжает крушить соперников 42-летний бразилец Николас Сантос. Самый возрастной чемпион мира в истории в Барселоне улучшил время Андрея Говорова (Украина), показанное в 2016 году. В плавательной классике — 200 м вольным стилем — олимпийский чемпион Томас Дин (Великобритания) и 18-летний Мэттью Сейтс (ЮАР) переписывали рекорд бассейна дважды в течение дня: 1:46.89 в утренней сессии от лондонца и победные 1:45.91 от вундеркинда из Питермарицбурга в финале.

В общем зачете серии перед финальным этапом у мужчин лидирует брассист Арно Камминга (1836 баллов по сумме лучших результатов в Монако и Барселоне), всего в четырех очках позади Сантос, Сейтс — третий с суммой 1824.

У женщин плотность в таблице еще выше. Выигравшая спринты на 50 м на спине дважды Ингрид Уилм из Канады всего на один балл опережает брассистку из ЮАР Лару Ван Никерк. Однако любой рекорд в Кане-ан-Руссийон может изменить расклад в борьбе за победу, тем более что состав участниц на финальном этапе будет самым сильным.

В частности, вернутся к соревнованиям олимпийские чемпионки Сара Шестрем (Швеция) и Фрея Андерсон (Великобритания). Олимпийскую чемпионку из США Лидию Джейкоби в брассе теперь подстегивает конкуренция еще и с Анной Элендт (Германия), установившей в Барселоне рекорд страны.

У мужчин в кролевых спринтах противостояние Эндрю, Бруно Фратуса и Бена Прауда может привести к высокому результату. В плавании на спине состоится битва чемпионов: Йоана Ндойе-Бруара (этап в Монако) и призера Токио-2020 Люка Гринбанка, первенствовавшего в Барселоне.

Плавание. Mare Nostrum-2022. Расписание

по московскому времени

Этап 3. Кане-ан-Руссийон

28 мая, суббота

19:03. Женщины. 50 м на спине

19:06. Мужчины. 50 м на спине

19:09. Женщины. 50 м вольным стилем

19:12. Мужчины. 50 м вольным стилем

19:29. Женщины. 800 м вольным стилем

19:35. Мужчины. 400 м вольным стилем

19:45. Женщины. 200 м на спине

19:49. Мужчины. 200 м на спине

19:59. Женщины. 100 м брасс

20:03. Мужчины. 100 м брасс

20:13. Женщины. 200 м комплекс

20:20. Мужчины. 400 м комплекс

20:30. Женщины. 100 м баттерфляй

20:34. Мужчины. 100 м баттерфляй

20:44. Женщины. 200 м вольным стилем

20:48. Мужчины. 200 м вольным стилем

29 мая, воскресенье

19:03. Женщины. 50 м брасс

19:06. Мужчины. 50 м брасс

19:09. Женщины. 50 м баттерфляй

19:12. Мужчины. 50 м баттерфляй

19:29. Мужчины. 800 м вольным стилем

19:35. Женщины. 400 м вольным стилем

19:45. Женщины. 100 м на спине

19:48. Мужчины. 100 м на спине

19:59. Женщины. 200 м брасс

20:03. Мужчины. 200 м брасс

20:13. Женщины. 200 м баттерфляй

20:17. Мужчины. 200 м баттерфляй

20:27. Женщины. 100 м вольным стилем

20:31. Мужчины. 100 м вольным стилем

20:41. Мужчины. 200 м комплекс

20:48. Женщины. 400 м комплекс

Подробное расписание всех этапов Mare Nostrum-2022 доступно здесь

Полные стартовые листы

Все результаты Mare Nostrum-2022 доступны здесь

Смотреть онлайн Mare Nostrum-2022 можно на официальном сайте серии

Расписание всех важных событий в мире плавания в сезоне-2022