Плавание. Мировой рекорд на 200 м брассом на чемпионате Австралии

Олимпийский чемпион-2020 и рекордсмен Игр на дистанции 200 м брассом (2:06.38) 23-летний Зак Стабблети-Кук одержал блестящую победу в коронной дисциплине во второй день чемпионата Австралии по плаванию, проходящего в Центре водного досуга Аделаиды. Спортсмен из Брисбена стал первым в истории, кому удалось преодолеть четыре 50-метровых бассейна быстрее 2 минут и 6 секунд. Время Стабблети-Кука — 2:05.95 — на 17 сотых лучше предыдущего мирового рекорда, установленного Антоном Чупковым на чемпионате мира-2019 в Кванджу.

Я все время держал в уме мысль о том, что хочу быть первым брассистом, который разменяет 2:06, однако шансов приблизиться к этому результату было не так много. Сегодня такой шанс был — и я его использовал. Честно говоря, выглядит сюрреалистично. Не могу поверить. Возможно, впечатления и эмоции улягутся через пару дней. Конечно, я надеялся проплыть как можно быстрее и ближе к личному рекорду, но то, что удалось показать — нечто особенное,

— подвел итог рекордного заплыва спортсмен в микст-зоне.

Обладатель теперь уже третьего времени на дистанции 200 м брассом — Мэттью Уилсон — также отобрался в сборную Австралии для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (турнир пройдет с 18 июня по 3 июля), а также Играх Содружества. Стабблети-Куку он уступил более четырех секунд, однако и результат 2:10.14 — быстрее квалификационного норматива (2:10.32).

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