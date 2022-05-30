Плавание. Mare Nostrum-2022: результаты финала и общего зачета серии

В воскресенье, 29 мая, в в Кане-ан-Руссийон (Франция) завершились соревнования плавательной серии Mare Nostrum-2022. В бассейне под открытым небом сильнейшие спортсмены и спортсменки протестировали свою готовность к чемпионату мира в Будапеште, который начнется 18 июня, и распределили призы в общем зачете по итогам трех этапов.

У мужчин сумел удержать первую позицию Арно Камминга. Брассист из Нидерландов ни в Монако, ни в Испании, ни во Франции не уступал никому на дистанциях 100 и 200 м. Во втором случае двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Токио проплыл четыре бассейна за 2:09.53, что эквивалентно 923 баллам FINA — это пятый результат среди всех участников и участниц на отдельно взятой дистанции. Однако на чемпионате мира скорости в этой дисциплине будут другого уровня, ведь в Будапешт приедет новый мировой рекордсмен Зак Стабблети-Кук из Австралии, 19 мая первым в истории разменявший 2:06!

Вторым в общем зачете финишировал Николас Сантос. Бразильский суперспринтер не проигрывает в 2022-м на своем коронном полтиннике баттерфляем. Сантосу уже 42 года, однако время над ним не властно. В декабре прошлого года бразилец стал самым возрастным чемпионом мира в 25-метровом бассейне в истории, а теперь готов повторить свое достижение и по длинной воде.

На третьей позиции закончил серию 18-летний Мэттью Сейтс. Вундеркинд из ЮАР на Mare Nostrum-2022 показал стопроцентную статистику — девять побед в девяти финалах. При этом, Сейтс изначально рассматривал плавательный марафон как ступень в подготовке к главным соревнованиям сезона: на каждом следующем этапе он плыл все меньше дистанций. В Кане-ан-Руссийоне Мэттью сосредоточился на 200 и 400 м комплекс. Однако отставание от Камминги и Сантоса сократить не удалось: максимум южноафриканского пловца во французском бассейне — 907 баллов.

У женщин главными действующими лицами финального этапа стали спортсменки, не претендовавшие на итоговый трофей. Выступавшая до этого только в Монако олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Сара Шестрем сделал победный хет-трик: 50 и 100 м вольным стилем (946 и 926 баллов), а также 50 м баттерфляем. В последнем случае финиш шведской суперзвезды получился курьезным — в борьбе с чемпионкой Токио-2020 на стометровке Мэгги Макнил (Канада) она не увидела стремительно приближающийся бортик и протаранила его головой. На дистанции 200 м комплекс 15-летняя Саммер Макинтош оставила не у дел и Охаси Юи, и Катинку Хоссу. И, если чемпионка Игр в Токио из Японии хотя бы финишировала второй, то обладательница трех олимпийских золотых медалей из Венгрии оказалась не готова к темпу юного таланта из Торонто и осталась за пределами тройки.

Еще одна спортсменка из Страны кленового листа — Кайли Масс — доминировала в Кане-ан-Руссийоне в плавании на спине. Четырехкратный призер Игр установила новые рекорды серии на дистанциях 50 м (27.47) и 100 м (58.57). Сверхскорости Масс помогли взять итоговый титул ее соотечественнице Ингрид Уилм — в зачет ей пошли 913 баллов за третье место на «полтиннике». Отстававшая в общем зачете всего на один балл брассистка из ЮАР Лара Ван Никерк подобраться ближе не смогла, однако осталась на второй позиции, несмотря на поражение в очной борьбе на дистанции 50 м от олимпийской чемпионки из США Лидия Джейкоби. У последней — третье итоговое место.

Все результаты Mare Nostrum-2022 доступны здесь

Смотреть онлайн Mare Nostrum-2022 можно на официальном сайте серии

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