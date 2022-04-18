Плавание. Фелпс и Скулинг — от детского фото к финалу Рио-2016

Жарким сингапурским летним утром тринадцатилетний мальчик в очках старательно писал сочинение по китайскому. В дверь постучала мама Мэй: «Там Майкл, Майкл!». Тетрадь улетела в сторону, ведь Джозеф Скулинг сразу понял, о ком речь. Во дворе отеля, владельцем которого был отец мальчика Колин, в окружении фанатов стоял на тот момент восьмикратный олимпийский чемпион по плаванию — 23-летний Майкл Фред Фелпс II. Маленький Джо, к тому моменту уже восемь лет тренировавшийся в бассейне, был в полной растерянности — ему выпала возможность увидеть вживую своего кумира и суперзвезду — «Балтиморскую пулю». Все, что мальчик сумел сказать: «Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста».

Майкл Фелпс и Джозеф Скулинг на том самом фото перед Олимпийскими играми в Пекине-2008 Фото © The Schooling Family

Всего через восемь лет эту фотографию увидит весь мир. А еще — слезы величайшего пловца в истории после заключительного личного заплыва в олимпийской карьере. К тому дню, 12 августа 2016 года, Фелпс не проигрывал на дистанции 100 м баттерфляем — его любимым стилем — три Олимпиады подряд. Говорить о том, что величайший пловец в истории был в Рио не в форме также не приходится: к своей потрясающей коллекции медалей в бассейне олимпийского водного стадиона 31-летний американец добавил четыре золота.

Не самый быстрый полуфинал отправил «Балтиморскую пулю» на вторую дорожку медального заплыва. Фелпс, традиционно выходивший на арену в огромных наушниках, едва ли слышал волну оваций на трибунах. Скулинг, показавший лучшее время и в предварительном раунде, и в предфинальном, на представлении был также в тени кумира, как и на историческом фото. Однако уже на старте сингапурский пловец показал феноменальную реакцию и создал себе задел. Лидерство после первого бассейна он не упускал. За 20 метров до финиша Джозеф обернулся по сторонам — там не было никого.

«На секунду меня захлестнула эйфория, но я тут же вернулся к реальности и смотрел только на приближавшийся бортик»,

— рассказывал в микст-зоне после финала Скулинг.

Касание — 50.39 — рекорд Игр и первое в истории Сингапура олимпийское золото. Позади одновременно финишировали сильнейшие дельфинисты трех континентов — Фелпс, Ле Кло из ЮАР и венгр Ласло Чех.

«Я хотел победить. И я думаю, что многим обязан Майклу, благодаря ему я захотел стать лучшим пловцом. Если бы не Майкл, не думаю, что дошел бы до этого момента. В детстве я хотел быть таким как он»,

— признавался юный сингапурский чемпион. Эти слова не были преувеличением — именно после судьбоносной встречи с Фелпсом в 2008-м мальчик, которого отдал в плавание заботливый отец, боявшийся воды, заявил родителям о решении стать профессионалом. Год спустя 14-летний Джо переехал в США — ближе к кумиру и лучшим тренерам. Там его техника баттерфляя стала чемпионской, там же вдали от дома он стал настоящим спортсменом, не боящимся никого. Свой девиз Скулинг отобразил в татуировке на лопатке — «Приди и возьми».

При этом, восхищаться Фелпсом Джозеф не перестал: он копировал его знаменитую диету на 10 000 килокалорий в день, а после победного олимпийского финала на круге почета подошел и сказал Майклу: «Это безумие. Не могу понять, что я чувствую сейчас». Его кумир в ответ улыбнулся и ответил: «Еще бы».