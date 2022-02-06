Пекин-2022 | Фигурное катание, командный турнир: итоги второго дня

После короткой программы одиночниц и произвольной программы одиночников команда ROC вышла в лидеры

Автор: Ирена Закурдаева
Фигурное катание
Камила ВАЛИЕВА
Фото © 2022 Getty Images

6 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошел второй день командного турнира по фигурному катанию. В его рамках короткие программы исполнили женщины-одиночницы, а одиночники исполнили произвольную программу.

Представители команды ROC Камила Валиева и Марк Кондратюк принесли своей команде 10 и 9 баллов соответственно, заняв первое и второе место в своих видах. Благодаря этим результатам команда ROC занимает первую строчку протокола накануне финального дня турнира. 7 февраля произвольные программы исполнят спортивные пары, танцоры и одиночницы.

Чемпионка Европы и чемпионка России-2022 Камила Валиева дебютировала на соревновательном олимпийском льду более чем убедительно. Ученица Этери Тутберидзе исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также вращения и дорожку шагов четвертого уровня. За свой прокат Камила получила 90,18, что немногим меньше ее же мирового рекорда, полученного на чемпионате континента в Таллинне в январе (90,45).

«Я очень счастлива быть на Олимпийских играх. Я сделала все возможное на данный момент и очень рада, что принесла максимальную пользу команде», – сказала Камила после проката.

Вакаба Хигучи из Японии стала второй, уступив Валиевой по сумме за элементы более 11 баллов. Вакаба продемонстрировала двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип. В итоге, 74,73 балла.

Третье место заняла Мадлен Скизас из Канады. Ее прокат с тройным лутцем – тройным тулупом, тройным риттбергером и двойным акселем был оценен в 69,60 балла.

Карен Чен из сборной США, к сожалению, упала с тройного риттбергера и стала пятой, заработав 65,20 балла.

Произвольную программу в мужском одиночном катании выиграл серебряный призер чемпионата мира-2021, победитель юношеских Олимпийских игр Юма Кагияма. В своем прокате он показал сальхов, риттбергер и тулуп в четыре оборота, два тройных акселя. 208,94 балла и 10 баллов в копилку сборной Страны восходящего солнца.

Марк Кондратюк также исполнил три прыжка в четыре оборота: четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и четверной сальхов, а также два тройных акселя. 181,65 балла и второе место.

Винсент Чжоу из команды США включил в программу 4 четверных прыжка, но из всех квадов был засчитан лишь четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. На лутце техническая бригада увидела недокрут в четверть, а также понизила сальхов и тулуп. К тому же флип в качестве второго прыжка в программе был выполнен в один оборот. 171,44 балла и третье место.

Положение после пятого вида программы

  1. ROC - 45
  2. США - 42
  3. Япония - 39
  4. Канада - 30
  5. Китайская Народная Республика - 29

Мужчины | Произвольная программа

  1. Юма Кагияма (Япония) - 208,94 балла
  2. Марк Кондратюк (ROC) - 181,65 балла
  3. Винсент Чжоу (США) - 171,44 балла
  4. Боян Цзинь (Китай) - 155,04 балла
  5. Роман Садовский (Канада) - 122,60 балла

Женщины | Короткая программа

  1. Камила Валиева (ROC) - 90,18 балла
  2. Вакаба Хигучи (Япония) - 74,73 балла
  3. Мадлен Скизас (Канада) - 69,60 балла
  4. Анастасия Губанова (Грузия) - 67,56 балла
  5. Карен Чен (США) - 65,20 балла
  6. Николь Шотт (Германия) - 62,66 балла
  7. Анастасия Шаботова (Украина) - 62,49 балла
  8. Элишка Бржезинова (Чехия) - 61,05 балла
  9. Лара Наки Гуттман (Италия) - 58,52 балла
  10. Чжу И (Китай) - 47,03 балла

Фигурное катание. Командный турнир. Расписание

(время московское)

4 февраля

  • 04.55 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа
  • 06.35 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец
  • 08.15 Командный турнир. Парное катание, короткая программа

6 февраля

  • 04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа
  • 06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа

7 февраля

  • 04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа
  • 05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец
  • 06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа

Трансляции

Прямые трансляции командного турнира по фигурному катанию смотрите на сайте Первого канала и в прямом эфире Первого канала.

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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