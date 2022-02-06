Пекин-2022 | Фигурное катание, командный турнир: итоги второго дня

6 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошел второй день командного турнира по фигурному катанию. В его рамках короткие программы исполнили женщины-одиночницы, а одиночники исполнили произвольную программу.

Представители команды ROC Камила Валиева и Марк Кондратюк принесли своей команде 10 и 9 баллов соответственно, заняв первое и второе место в своих видах. Благодаря этим результатам команда ROC занимает первую строчку протокола накануне финального дня турнира. 7 февраля произвольные программы исполнят спортивные пары, танцоры и одиночницы.

Чемпионка Европы и чемпионка России-2022 Камила Валиева дебютировала на соревновательном олимпийском льду более чем убедительно. Ученица Этери Тутберидзе исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также вращения и дорожку шагов четвертого уровня. За свой прокат Камила получила 90,18, что немногим меньше ее же мирового рекорда, полученного на чемпионате континента в Таллинне в январе (90,45).

«Я очень счастлива быть на Олимпийских играх. Я сделала все возможное на данный момент и очень рада, что принесла максимальную пользу команде», – сказала Камила после проката.

Вакаба Хигучи из Японии стала второй, уступив Валиевой по сумме за элементы более 11 баллов. Вакаба продемонстрировала двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип. В итоге, 74,73 балла.

Третье место заняла Мадлен Скизас из Канады. Ее прокат с тройным лутцем – тройным тулупом, тройным риттбергером и двойным акселем был оценен в 69,60 балла.

Карен Чен из сборной США, к сожалению, упала с тройного риттбергера и стала пятой, заработав 65,20 балла.

Произвольную программу в мужском одиночном катании выиграл серебряный призер чемпионата мира-2021, победитель юношеских Олимпийских игр Юма Кагияма. В своем прокате он показал сальхов, риттбергер и тулуп в четыре оборота, два тройных акселя. 208,94 балла и 10 баллов в копилку сборной Страны восходящего солнца.

Марк Кондратюк также исполнил три прыжка в четыре оборота: четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и четверной сальхов, а также два тройных акселя. 181,65 балла и второе место.

Винсент Чжоу из команды США включил в программу 4 четверных прыжка, но из всех квадов был засчитан лишь четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. На лутце техническая бригада увидела недокрут в четверть, а также понизила сальхов и тулуп. К тому же флип в качестве второго прыжка в программе был выполнен в один оборот. 171,44 балла и третье место.

Положение после пятого вида программы

ROC - 45 США - 42 Япония - 39 Канада - 30 Китайская Народная Республика - 29

Мужчины | Произвольная программа

Юма Кагияма (Япония) - 208,94 балла Марк Кондратюк (ROC) - 181,65 балла Винсент Чжоу (США) - 171,44 балла Боян Цзинь (Китай) - 155,04 балла Роман Садовский (Канада) - 122,60 балла

Женщины | Короткая программа

Камила Валиева (ROC) - 90,18 балла Вакаба Хигучи (Япония) - 74,73 балла Мадлен Скизас (Канада) - 69,60 балла Анастасия Губанова (Грузия) - 67,56 балла Карен Чен (США) - 65,20 балла Николь Шотт (Германия) - 62,66 балла Анастасия Шаботова (Украина) - 62,49 балла Элишка Бржезинова (Чехия) - 61,05 балла Лара Наки Гуттман (Италия) - 58,52 балла Чжу И (Китай) - 47,03 балла

Фигурное катание. Командный турнир. Расписание

(время московское)

4 февраля

04.55 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа

06.35 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец

08.15 Командный турнир. Парное катание, короткая программа

6 февраля

04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа

06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа

7 февраля

04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа

05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец

06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа

Трансляции

Прямые трансляции командного турнира по фигурному катанию смотрите на сайте Первого канала и в прямом эфире Первого канала.

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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