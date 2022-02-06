Пекин-2022 | Фигурное катание, командный турнир: итоги второго дня
После короткой программы одиночниц и произвольной программы одиночников команда ROC вышла в лидеры
6 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошел второй день командного турнира по фигурному катанию. В его рамках короткие программы исполнили женщины-одиночницы, а одиночники исполнили произвольную программу.
Представители команды ROC Камила Валиева и Марк Кондратюк принесли своей команде 10 и 9 баллов соответственно, заняв первое и второе место в своих видах. Благодаря этим результатам команда ROC занимает первую строчку протокола накануне финального дня турнира. 7 февраля произвольные программы исполнят спортивные пары, танцоры и одиночницы.
Чемпионка Европы и чемпионка России-2022 Камила Валиева дебютировала на соревновательном олимпийском льду более чем убедительно. Ученица Этери Тутберидзе исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также вращения и дорожку шагов четвертого уровня. За свой прокат Камила получила 90,18, что немногим меньше ее же мирового рекорда, полученного на чемпионате континента в Таллинне в январе (90,45).
«Я очень счастлива быть на Олимпийских играх. Я сделала все возможное на данный момент и очень рада, что принесла максимальную пользу команде», – сказала Камила после проката.
Вакаба Хигучи из Японии стала второй, уступив Валиевой по сумме за элементы более 11 баллов. Вакаба продемонстрировала двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип. В итоге, 74,73 балла.
Третье место заняла Мадлен Скизас из Канады. Ее прокат с тройным лутцем – тройным тулупом, тройным риттбергером и двойным акселем был оценен в 69,60 балла.
Карен Чен из сборной США, к сожалению, упала с тройного риттбергера и стала пятой, заработав 65,20 балла.
Произвольную программу в мужском одиночном катании выиграл серебряный призер чемпионата мира-2021, победитель юношеских Олимпийских игр Юма Кагияма. В своем прокате он показал сальхов, риттбергер и тулуп в четыре оборота, два тройных акселя. 208,94 балла и 10 баллов в копилку сборной Страны восходящего солнца.
Марк Кондратюк также исполнил три прыжка в четыре оборота: четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и четверной сальхов, а также два тройных акселя. 181,65 балла и второе место.
Винсент Чжоу из команды США включил в программу 4 четверных прыжка, но из всех квадов был засчитан лишь четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. На лутце техническая бригада увидела недокрут в четверть, а также понизила сальхов и тулуп. К тому же флип в качестве второго прыжка в программе был выполнен в один оборот. 171,44 балла и третье место.
Положение после пятого вида программы
- ROC - 45
- США - 42
- Япония - 39
- Канада - 30
- Китайская Народная Республика - 29
Мужчины | Произвольная программа
- Юма Кагияма (Япония) - 208,94 балла
- Марк Кондратюк (ROC) - 181,65 балла
- Винсент Чжоу (США) - 171,44 балла
- Боян Цзинь (Китай) - 155,04 балла
- Роман Садовский (Канада) - 122,60 балла
Женщины | Короткая программа
- Камила Валиева (ROC) - 90,18 балла
- Вакаба Хигучи (Япония) - 74,73 балла
- Мадлен Скизас (Канада) - 69,60 балла
- Анастасия Губанова (Грузия) - 67,56 балла
- Карен Чен (США) - 65,20 балла
- Николь Шотт (Германия) - 62,66 балла
- Анастасия Шаботова (Украина) - 62,49 балла
- Элишка Бржезинова (Чехия) - 61,05 балла
- Лара Наки Гуттман (Италия) - 58,52 балла
- Чжу И (Китай) - 47,03 балла
Фигурное катание. Командный турнир. Расписание
(время московское)
4 февраля
- 04.55 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа
- 06.35 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец
- 08.15 Командный турнир. Парное катание, короткая программа
6 февраля
- 04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа
- 06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа
7 февраля
- 04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа
- 05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец
- 06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа
Трансляции
Прямые трансляции командного турнира по фигурному катанию смотрите на сайте Первого канала и в прямом эфире Первого канала.
Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:
Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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