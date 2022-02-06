Пекин-2022 | Марк Кондратюк: «Валиева с ее баллами могла бы соревноваться с мужчинами»

Фигурист ROC Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине, получив за свой прокат 181,65 балла. Копилка команды пополнилась еще девятью баллами и на данный момент ROC продолжает оставаться на первом месте в зачете с 45-ю баллами в сумме. После своего проката Марк признался, что не перестает считать себя слабым звеном в команде, но тем не менее счастлив, что ему выпала возможность испытать олимпийские эмоции целых четыре раза.

Когда общались в прошлый раз, вы сказали, что считаете себя слабым звеном. Поменялись ли ощущения сейчас?

Это мои личные мысли, и особо ничего не поменялось. Я просто счастлив, что не подвел. Что касается командного турнира, мне выпала уникальная возможность испытать олимпийские эмоции не два раза, не три, а четыре. С одной стороны, это можно воспринимать как дополнительную нагрузку и прочее-прочее, но я считаю, что, наоборот, это счастье, потому что такая возможность выпадает очень немногим.

Вы вообще ожидали, что вас выберут?

Не то чтобы я ожидал или не ожидал, но в любом случае я морально и физически готовился катать. А поставят меня или не поставят — это уже другой вопрос. Главное самому быть готовым, а там уже решение принимала федерация, и я бы согласился с любым.

Что вообще происходило в голове рано утром?

Настрой — на работу, как на праздник.