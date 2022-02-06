Пекин-2022 | Марк Кондратюк: «Валиева с ее баллами могла бы соревноваться с мужчинами»
Фигурист ROC рассказал, кого считает настоящим Иисусом фигурного катания
Автор: Елена Михеева
Фото © USA TODAY Sports
Фигурист ROC Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине, получив за свой прокат 181,65 балла. Копилка команды пополнилась еще девятью баллами и на данный момент ROC продолжает оставаться на первом месте в зачете с 45-ю баллами в сумме. После своего проката Марк признался, что не перестает считать себя слабым звеном в команде, но тем не менее счастлив, что ему выпала возможность испытать олимпийские эмоции целых четыре раза.
- Когда общались в прошлый раз, вы сказали, что считаете себя слабым звеном. Поменялись ли ощущения сейчас?
- Это мои личные мысли, и особо ничего не поменялось. Я просто счастлив, что не подвел. Что касается командного турнира, мне выпала уникальная возможность испытать олимпийские эмоции не два раза, не три, а четыре. С одной стороны, это можно воспринимать как дополнительную нагрузку и прочее-прочее, но я считаю, что, наоборот, это счастье, потому что такая возможность выпадает очень немногим.
- Вы вообще ожидали, что вас выберут?
- Не то чтобы я ожидал или не ожидал, но в любом случае я морально и физически готовился катать. А поставят меня или не поставят — это уже другой вопрос. Главное самому быть готовым, а там уже решение принимала федерация, и я бы согласился с любым.
- Что вообще происходило в голове рано утром?
- Настрой — на работу, как на праздник.
- В интернете вас сейчас называют Иисусом фигурного катания. Как вам такое прозвище?
- Прикольно, конечно, приятно, но, я считаю, Иисус фигурного катания — это Максим Траньков.
- Кто еще вдохновляет вас из фигуристов?
- Тот, кто меня больше всего вдохновляет, еще не прилетел в Пекин. Либо прилетел, но не катался еще — я не знаю.
- Камила Валиева говорила, что не может смотреть ваши прокаты — слишком сильно переживает. Как вы смотрели за прокатом Камилы, поддерживали ли ее?
- Да, я смотрел в боксе нашей команды. Безусловно, волнительно, но, знаете, когда катает Камила, особо волноваться не приходится.
- Она могла бы с мужчинами с ее баллами?
- Конечно, и она была бы очень высоко.