Пекин-2022 | Анастасия Мишина: «Наконец-то мы можем просто наслаждаться своим катанием»

Спортсмены сборной ROC Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, заняли второе место в короткой программе на командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине, уступив китайцам Вэньцзин Суй и Цун Хань. В общении с журналистами Анастасия рассказала, что они с Александром потратили много нервов, завоёвывая путёвку на эти Игры, а на пекинский лёд вышли уже более спокойными.

- Мы счастливы быть здесь. У нас на родине так много хороших пар, что действительно непросто завоевать путёвку на Олимпийские игры. Нам это удалось, и мы очень рады. Мы не нервничали. На чемпионатах России и Европы было действительно много переживаний, потому что не было понимания, сможем ли мы пройти отбор на Олимпиаду. Находясь в Пекине, мы уже просто чувствовали: «Наконец-то! Мы здесь и мы можем просто наслаждаться своим катанием». Что касается нашего соперничества с китайской парой, мы не видели их катания, потому что готовились к своему выступлению. Мы счастливы, что у нас почти одинаковые баллы. Конечно, хотелось бы получить на две десятых больше, но все в порядке. У нас почти тот же результат, что и у них, и мы заработали девять баллов для команды. Всё в порядке, - сказала Анастасия Мишина.