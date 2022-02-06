Пекин-2022 | Камила Валиева: «Хочу получить удовольствие от каждого момента на Олимпиаде»

Фигуристка ROC Камила Валиева стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Получив оценку 90,18, она принесла сборной 10 баллов в зачет командного турнира, выведя ее на первое место по результатам четырех коротких программ. После своего проката Камила рассказала, что ее невероятно вдохновила олимпийская атмосфера и она сделала все возможное.

Расскажите о своих ощущениях от проката.

Я очень счастлива быть на Олимпийских играх. Я сделала все возможное на данный момент и очень рада, принесла максимальную пользу команде.

Вам всего 15 лет, вы впервые на Олимпиаде. Чувствуется давление? Отличаются эти старты от других соревнований?

Наоборот здесь, мне кажется, намного легче. Хотя не то что легче… С очень большим вдохновением тут катаешься. Атмосфера невероятная, поэтому я хочу получить удовольствие от каждого момента.

Что думаете о своих оценках? 90 баллов уже практически стали нормой для вас…

Я не стремлюсь к баллам, я стремлюсь к чистому катанию, исполнению прыжков и тому, чтобы я могла передать эмоции судьям.

Насколько поменяется цель к индивидуальным соревнованиям?

О целях я не думаю.

Расскажите о своих впечатлениях об олимпийской деревне. Каково там жить?

Честно, чувствую себя как будто в Москве. Невероятные ощущения, я очень счастлива находиться здесь!