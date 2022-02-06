Пекин-2022 | Камила Валиева: «Хочу получить удовольствие от каждого момента на Олимпиаде»
Фигуристка команды ROC делится впечатлениями от своего дебюта на Олимпиаде
Автор: Елена Михеева
Фигуристка ROC Камила Валиева стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Получив оценку 90,18, она принесла сборной 10 баллов в зачет командного турнира, выведя ее на первое место по результатам четырех коротких программ. После своего проката Камила рассказала, что ее невероятно вдохновила олимпийская атмосфера и она сделала все возможное.
- Расскажите о своих ощущениях от проката.
- Я очень счастлива быть на Олимпийских играх. Я сделала все возможное на данный момент и очень рада, принесла максимальную пользу команде.
- Вам всего 15 лет, вы впервые на Олимпиаде. Чувствуется давление? Отличаются эти старты от других соревнований?
- Наоборот здесь, мне кажется, намного легче. Хотя не то что легче… С очень большим вдохновением тут катаешься. Атмосфера невероятная, поэтому я хочу получить удовольствие от каждого момента.
- Что думаете о своих оценках? 90 баллов уже практически стали нормой для вас…
- Я не стремлюсь к баллам, я стремлюсь к чистому катанию, исполнению прыжков и тому, чтобы я могла передать эмоции судьям.
- Насколько поменяется цель к индивидуальным соревнованиям?
- О целях я не думаю.
- Расскажите о своих впечатлениях об олимпийской деревне. Каково там жить?
- Честно, чувствую себя как будто в Москве. Невероятные ощущения, я очень счастлива находиться здесь!