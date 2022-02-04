Пекин-2022 | Фигурное катание, командный турнир: итоги первого дня

4 февраля на Олимпийских играх в Пекине вступили в борьбу за награды фигуристы. В пятницу стартовал командный турнир по фигурному катанию. В его рамках короткие программы исполнили мужчины-одиночники и спортивные пары, танцевальные дуэты продемонстрировали ритм-танец.

Чемпион Европы-2022, представляющий команду ROC, открыл сильнейшую разминку в соревновании одиночников. Дебютант турнира Марк Кондратюк исполнил в своем эмоциональном прокате четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп и получил 95,81 балла, что позволило ему стать третьим в этом виде программы.

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Сема Уно из Японии продемонстрировал почти играючи четверной флип, тройной аксель и четверной тулуп – тройной тулуп. Как результат, 105,46 – и второе место.

Победителем же в этом виде стал Нейтан Чен. Трехкратный чемпион мира полностью оправдал звание фаворита, исполнив самый сложный контент в короткой программе: четверной флип, тройной аксель, каскад четверной лутц – тройной тулуп, дорожку шагов и вращения четвертого уровня. 111,71 балла.

В танцах на льду лидерство после ритм-танца захватили серебряные призеры чемпионата мира-2021 Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (86,56 балла). Полтора балла им уступают чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022 Виктория Синицина – Никита Кацалапов: партнер допустил две ошибки во время проката (85,05). Шарлен Гуинар – Марко Фаббри, на чемпионате Европы-2022 в Таллинне ставшие третьими, здесь также заняли в ритм-танце эту позицию (83,83 балла).

В парном катании хозяева льда, двукратные чемпионы мира, Суй Вэньцзин – Хан Цунь покорили публику своим прокатом: параллельный тройной тулуп, тройная подкрутка, выброс тройной флип были выполнены на плюсы (82,83 балла). Чемпионы мира-2021 и чемпионы Европы-2022 Анастасия Мишина – Александр Галлямов уступили дуэту из КНР 0,19 балла, получив сумму за элементы больше, чем у соперников на 0,25 балла. Подопечные Тамары Москвиной и Артура Минчука исполнил параллельный тройной тулуп, выброс тройной флип, тройной подкрут. Третьими стали фигуристы из США Алекса Книрим – Брэндон Фрейзер (75 баллов).

По итогам первого дня в активе сборной США 28 баллов, команды ROC – 26 баллов, сборной КНР – 21 балл.

Командный турнир продолжится 6 февраля короткой программой одиночниц и произвольной программой одиночников.

Фигурное катание. Командный турнир. Расписание

(время московское)

6 февраля

04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа

06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа

7 февраля

04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа

05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец

06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа

Трансляции

Прямые трансляции командного турнира по фигурному катанию смотрите на сайте Первого канала и в прямом эфире Первого канала.