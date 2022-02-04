Пекин-2022 | Фигурное катание, командный турнир: итоги первого дня
Команда ROC после соревнований в короткой программе мужчин и спортивных пар, а также в ритм-танце занимает второе место вслед за сборной США
4 февраля на Олимпийских играх в Пекине вступили в борьбу за награды фигуристы. В пятницу стартовал командный турнир по фигурному катанию. В его рамках короткие программы исполнили мужчины-одиночники и спортивные пары, танцевальные дуэты продемонстрировали ритм-танец.
Чемпион Европы-2022, представляющий команду ROC, открыл сильнейшую разминку в соревновании одиночников. Дебютант турнира Марк Кондратюк исполнил в своем эмоциональном прокате четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп и получил 95,81 балла, что позволило ему стать третьим в этом виде программы.
Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Сема Уно из Японии продемонстрировал почти играючи четверной флип, тройной аксель и четверной тулуп – тройной тулуп. Как результат, 105,46 – и второе место.
Победителем же в этом виде стал Нейтан Чен. Трехкратный чемпион мира полностью оправдал звание фаворита, исполнив самый сложный контент в короткой программе: четверной флип, тройной аксель, каскад четверной лутц – тройной тулуп, дорожку шагов и вращения четвертого уровня. 111,71 балла.
В танцах на льду лидерство после ритм-танца захватили серебряные призеры чемпионата мира-2021 Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (86,56 балла). Полтора балла им уступают чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022 Виктория Синицина – Никита Кацалапов: партнер допустил две ошибки во время проката (85,05). Шарлен Гуинар – Марко Фаббри, на чемпионате Европы-2022 в Таллинне ставшие третьими, здесь также заняли в ритм-танце эту позицию (83,83 балла).
В парном катании хозяева льда, двукратные чемпионы мира, Суй Вэньцзин – Хан Цунь покорили публику своим прокатом: параллельный тройной тулуп, тройная подкрутка, выброс тройной флип были выполнены на плюсы (82,83 балла). Чемпионы мира-2021 и чемпионы Европы-2022 Анастасия Мишина – Александр Галлямов уступили дуэту из КНР 0,19 балла, получив сумму за элементы больше, чем у соперников на 0,25 балла. Подопечные Тамары Москвиной и Артура Минчука исполнил параллельный тройной тулуп, выброс тройной флип, тройной подкрут. Третьими стали фигуристы из США Алекса Книрим – Брэндон Фрейзер (75 баллов).
По итогам первого дня в активе сборной США 28 баллов, команды ROC – 26 баллов, сборной КНР – 21 балл.
Командный турнир продолжится 6 февраля короткой программой одиночниц и произвольной программой одиночников.
Фигурное катание. Командный турнир. Расписание
(время московское)
6 февраля
- 04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа
- 06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа
7 февраля
- 04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа
- 05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец
- 06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа
Трансляции
Прямые трансляции командного турнира по фигурному катанию смотрите на сайте Первого канала и в прямом эфире Первого канала.