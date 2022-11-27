Итоги этапов серии Гран-при по фигурному катанию 2022/2023

26 ноября определились финалисты серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023: шесть лучших представителей в каждой из дисциплин сразятся за медали серии в итальянском Турине 8-11 декабря. Среди финалистов как уже состоявшиеся «взрослые» фигуристы, такие как, например, действующие чемпионы мира в одиночном катании Каори Сакамото и Сема Уно, так и восходящие звезды — действующие чемпионы мира среди юниоров Илья Малинин и Изабо Левито.

Olympics рассказывает, как проходила борьба за попадание в финал в каждой из дисциплин.

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