Итоги этапов серии Гран-при по фигурному катанию 2022/2023

Рассказываем, кто вышел в финал серии и подводим промежуточные итоги
26 ноября определились финалисты серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023: шесть лучших представителей в каждой из дисциплин сразятся за медали серии в итальянском Турине 8-11 декабря. Среди финалистов как уже состоявшиеся «взрослые» фигуристы, такие как, например, действующие чемпионы мира в одиночном катании Каори Сакамото и Сема Уно, так и восходящие звезды — действующие чемпионы мира среди юниоров Илья Малинин и Изабо Левито.
Olympics рассказывает, как проходила борьба за попадание в финал в каждой из дисциплин.
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Соревнования одиночниц оказались, пожалуй, самыми конкурентными в серии этого года. Только одной из участниц удалось выиграть оба свои этапа — с 30 баллами в финал с первого места рейтинга вышла представительница Японии Маи Михара. Три участницы набрали по 28 баллов, заняв одно второе и одно первое место на своих этапах: первая участница финала серии, представляющая Бельгию, Луна Хендрикс, действующая чемпионка мира Каори Сакамото из Японии, а также южнокорейская фигуристка Елим Ким.
Прекрасно проявила себя в дебютном взрослом сезоне действующая чемпионка среди юниоров Изабо Левито, выступающая за США. Изабо заняла два вторых места, набрав 26 баллов. Левито уступила на своих этапах только Сакамото и Михаре. Еще одна японка Ринка Ватанабэ отобралась в финал с шестого места в рейтинге — Ватанабэ заняла на своих этапах первое и пятое места, обойдя подругу по команде Рион Сумиеси, ставшую первой запасной, благодаря победе в Канаде. В активе Суимеси две бронзы.
В мужском одиночном катании два участника смогли набрать максимальное количество очков (30), выиграв два этапа: действующий чемпион мира среди взрослых Сема Уно (Япония) и действующий чемпионов мира среди юниоров Илья Малинин (США). Хочется сказать, что именно среди них в финале развернется главная борьба, но оба фигуриста на своих этапах давали соперникам шанс за счет своих ошибок. Не забудем, что на этапе «Skate America» Малинин второй раз в сезоне успешно исполнил четверной аксель.
С третьего и четвертого мест рейтинга в финал вышли еще два японца — Као Миура и Сота Ямамото. В активе обоих по два вторых места. Еще один представитель страны восходящего солнца Сюн Сато набрал 24 очка — второе место на последнем этапе позволило Сато запрыгнуть в финал с шестого места. 24 очка набрал и итальянец Даниэль Грассль, квалифицировавшийся в финал пятым.
Как и в мужском катании, сразу две пары заработали по 30 очков: Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) и Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США). Наиболее вероятно, что именно действующие вице-чемпионы и чемпионы мира разыграют между собой золото финала. Нужно отметить, что по сумме баллов за два этапа японцы заочно обыгрывают Книрим — Фрэйзера почти на 20 баллов.
Дебютанты серии Гран-при канадцы Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам и американцы Эмили Чан — Спенсер Акира Хау набрали 28 и 26 баллов соответственно, однако их оценки вряд ли позволят им претендовать в финале на победу. Сразу два итальянских дуэта смогли прорваться в «домашний» финал с пятого и шестого мест рейтинга: Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини и Сара Конти — Никколо Макии (Италия). В активе обеих пар по 24 очка.
Два дуэта предсказуемо выиграли по два этапа и вышли в финал с 30 очками: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) и Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия). Сенсацией стало то, в «клуб 30» не вошли бронзовые призеры чемпионата мира — 2022 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США): американцы выиграли домашний этап, но в Японии уступили канадцам Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен. Оба дуэта вышли в финал с 28 очками в активе. На дебютном для себя финале выступит опытная британская пара Лайла Фир — Льюис Гибсон, набравшая 26 очков, заняв два вторых места на своих этапах. Замкнул шестерку еще один американский дуэт Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер, в активе которых также две серебряных медали.
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